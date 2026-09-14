Vietnam y Corea del Sur promueven cooperación y papel de la juventud

Hanoi (VNA)- En el marco de un memorando de entendimiento sobre el intercambio de experiencias y de jóvenes entre el Ministerio del Interior y la Fundación Corea (KF), una delegación de 16 jóvenes funcionarios públicos surcoreanos, procedentes de ministerios y organismos centrales, así como de administraciones locales, visitó y realizó hoy en Hanoi una sesión de trabajo con la cartera.



Durante la sesión, los miembros de la delegación escucharon a representantes de ministerios vietnamitas exponer información sobre la asociación estratégica integral entre Vietnam y Corea del Sur; las políticas de Vietnam en materia de desarrollo científico-tecnológico, innovación y transformación digital; y la cooperación cultural, turística y los intercambios entre las generaciones jóvenes de ambos países.



Asimismo, los delegados debatieron sobre diversas cuestiones de interés, como la protección de los derechos de autor, la aplicación de los derechos de propiedad intelectual y la creación de marca.



Le Thi Viet Lam, subdirectora del Departamento de Cooperación Internacional del Ministerio de Ciencia y Tecnología, afirmó que Vietnam desea seguir construyendo un ecosistema que conecte al Estado, los institutos de investigación, las universidades y las empresas, permitiéndoles compartir recursos y generar valor. Este es también un ámbito en el que Vietnam tiene interés en aprender de la experiencia surcoreana.



Doan Duc Hao, director del Departamento de Asuntos de la Juventud e Igualdad de Género del Ministerio del Interior, señaló que, a lo largo de más de diez años de cooperación, 9 delegaciones vietnamitas han visitado Corea del Sur y cuatro delegaciones surcoreanas han llegado a Vietnam, brindando oportunidades para que cerca de 400 líderes y funcionarios de organismos centrales y locales de ambos países aprendan unos de otros, intercambien experiencias y participen en intercambios culturales.



El funcionario destacó que los resultados del programa no se reflejan únicamente en el número de delegaciones de intercambio, sino, lo que es más importante, en los vínculos personales forjados a través del mismo. Muchos de los temas tratados se han convertido en experiencias de referencia útiles para la gestión estatal y la implementación de políticas en cada país.



Vietnam tiene interés en aprender de la experiencia de Corea del Sur, país que ha logrado avances significativos en la modernización de la administración pública, el desarrollo de recursos humanos, el impulso de la transformación digital y el fomento de la participación juvenil en el desarrollo nacional, señaló.



Partiendo de los resultados obtenidos, Hao señaló que ambas partes podrían desarrollar la siguiente fase del programa de cooperación ampliando su alcance y centrándose en la reforma de la gobernanza pública, la transformación digital, el desarrollo de recursos humanos jóvenes, el empleo, el emprendimiento, la innovación, la igualdad de género y la formación de recursos humanos de alta calidad.



Ambas partes también podrían fomentar una mayor participación de organismos especializados pertinentes, administraciones locales a nivel de comuna y jóvenes talentosos con iniciativas en áreas prioritarias, señaló.



Propuso pasar del modelo de "visita, aprendizaje e intercambio" al de "estudio, intercambio y desarrollo conjuntos", al tiempo que se incrementan las mesas redondas, los seminarios, los intercambios de jóvenes funcionarios, la investigación conjunta y las actividades de intercambio de experiencias.



Al mismo tiempo, abogó por aprovechar mejor la red de casi 400 funcionarios y servidores públicos formada durante la última década para mantener los vínculos y promover nuevas iniciativas de cooperación entre ambos países.



Afirmó que el Ministerio del Interior está dispuesto a coordinarse con la KF para analizar áreas de cooperación adecuadas y colaborar con los organismos pertinentes de ambos países en el desarrollo de un programa de cooperación para la nueva fase que sea práctico, viable y aporte un valor añadido claro.



Choi Jae-jin, director del Centro Cultural de la ASEAN de la KF, declaró que la delegación juvenil coreana considera esta visita una oportunidad para conocer la experiencia y las políticas de Vietnam, especialmente en ámbitos de interés como la ciencia, la tecnología y la cultura.



Indicó que el memorando de entendimiento (MoU) expirará a finales de 2027. Si el programa continúa, la KF debatirá y analizará activamente las áreas de cooperación adecuadas para la siguiente fase.



Durante su visita de trabajo a Vietnam, del 13 al 19 de septiembre, la delegación juvenil de Corea del Sur visitará el Instituto de Ciencia y Tecnología Vietnam-Corea (VKIST) y el Museo Nacional de Bellas Artes de Vietnam, entre otras actividades./.

VNA