Vietnam presenta su historia y visión de futuro en Fiesta de la Humanidad en Francia

París (VNA)- El periódico Nhan Dan (Pueblo) contribuyó a difundir la imagen de Vietnam en la 91.ª Fiesta de la Humanidad (Fête de l'Humanité), celebrada en las afueras de París, del 11 al 13 de septiembre.



Originada en el periódico L’Humanité, el evento se ha convertido en un importante espacio de la vida política y social francesa, con debates sobre la paz, la justicia social, el medio ambiente, la cultura y diversas cuestiones internacionales.



En el espacio internacional de la Fiesta, el pabellón del periódico Nhan Dan continuó siendo un punto de encuentro entre Vietnam, el público francés y amigos internacionales. Este año, la exposición presentó el proceso de lucha por la independencia, la construcción y defensa nacional, así como la solidaridad internacional con Vietnam. También destacó los logros alcanzados tras casi 40 años del proceso de Doi Moi (Renovación) y la visión de desarrollo del país hasta 2045.



Según Vu Mai Hoang, jefe del Departamento de Tecnología del periódico Nhan Dan, la participación en la Fiesta de la Humanidad tiene como objetivo fortalecer la solidaridad y la amistad entre Vietnam y sus amigos internacionales, contribuyendo a que el público conozca mejor “un Vietnam heroico en el pasado, en desarrollo en el presente y orientado hacia un futuro mejor”.



Uno de los puntos destacados del pabellón fue el objetivo de que, para 2045, año del centenario de la fundación nacional, Vietnam se convierta en un país desarrollado y de altos ingresos. A través de documentos e imágenes, Nhan Dan presentó un Vietnam con una rica tradición histórica que está entrando en una nueva etapa de desarrollo, orientada hacia un crecimiento rápido y sostenible y una integración más profunda con el mundo.



En sus encuentros con representantes del Partido Comunista Francés, del periódico L’Humanité y amigos internacionales, la delegación de Nhan Dan afirmó que Vietnam siempre valora el apoyo del pueblo francés, incluidos los comunistas y las fuerzas progresistas de Francia, a la lucha por la independencia, la construcción y defensa nacional. Sobre esta base histórica, ambas partes desean seguir fortaleciendo los intercambios periodísticos y culturales, así como los vínculos entre los pueblos de ambos países.



Vadim Kamenka, jefe del Departamento Internacional de L’Humanité, consideró que ambos periódicos deben intensificar el intercambio de artículos y ofrecer más información sobre la vida y la cultura de los dos países, contribuyendo a que las generaciones jóvenes se comprendan mejor. La cooperación periodística también debería centrarse en cuestiones de interés común para los jóvenes, como el cambio climático, la cultura y el futuro de la sociedad.



Por su parte, Jean-Marc Lespade, exalcalde de Tarnos y miembro del Consejo Departamental de Landes, destacó que, tras visitar Vietnam con su familia en mayo pasado, quedó especialmente impresionado por el ritmo de desarrollo económico, los paisajes y la apertura y hospitalidad del pueblo vietnamita.



La presencia de Vietnam en el evento este año no solo contribuyó a recordar la larga historia de solidaridad entre los pueblos de ambos países, sino que también permitió presentar la imagen de un Vietnam en proceso de renovación, integración internacional y orientado hacia objetivos de desarrollo más ambiciosos en las próximas décadas./.

VNA