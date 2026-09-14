Sociedad

Vietnam pide mayores esfuerzos en labores de identificación de restos de mártires

Vietnam impulsa nuevas tecnologías de ADN para mejorar la identificación de restos de mártires y fortalecer la coordinación nacional de datos y recursos.

La viceprimera ministra Pham Thi Thanh Tra se reúne con el personal del Centro de Peritaje de ADN del Instituto de Biología de la Academia de Ciencias y Tecnología de Vietnam. (Foto: VNA)
La viceprimera ministra Pham Thi Thanh Tra se reúne con el personal del Centro de Peritaje de ADN del Instituto de Biología de la Academia de Ciencias y Tecnología de Vietnam. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- La identificación de los restos de mártires es una tarea extremadamente compleja que requiere perseverancia, recursos y los esfuerzos de todo el sistema político, afirmó hoy la viceprimera ministra de Vietnam, Pham Thi Thanh Tra.

Thanh Tra, quien también es jefa del Comité Directivo Nacional para la búsqueda, recolección e identificación de restos de mártires (Comité Directivo 515), hizo tales declaraciones al realizar una inspección de campo en el Centro de Peritaje de ADN y el Instituto de Medicina Forense Militar para evaluar la aplicación de tecnologías de análisis de ADN destinadas a mejorar la eficacia en la identificación de restos de mártires.

En el Centro de Peritaje de ADN, la subjefa de Gobierno reconoció los esfuerzos de los funcionarios y científicos para dominar nuevas tecnologías y pidió a las unidades continuar resolviendo las dificultades relacionadas con los recursos humanos, los datos y la organización, a fin de responder a unas exigencias cada vez mayores.

Según un informe del Instituto de Biología, el Centro domina actualmente dos grupos de tecnologías: el análisis tradicional de ADN mitocondrial y la secuenciación de nueva generación combinada con el análisis de polimorfismos de nucleótido único (NGS-SNP). Esta última permite recuperar información genética de muestras óseas gravemente degradadas después de permanecer durante muchos años bajo tierra.

El Instituto de Biología ha investigado y optimizado con éxito dos procedimientos especializados de extracción de ADN, elevando hasta el 80% la tasa de recuperación de ADN nuclear. Asimismo, ha desarrollado un sistema de análisis de datos capaz de realizar cotejos de parentesco por línea paterna y materna con una distancia de hasta cuatro generaciones.

Hasta la fecha, el Centro ha recibido y almacenado 37.610 muestras de restos de mártires procedentes de ocho provincias y ciudades. En las últimas entregas se incorporaron 7.113 muestras de Ciudad Ho Chi Minh y 4.618 de la ciudad de Dong Nai, mientras continúa la coordinación para recoger muestras biológicas de familiares con el fin de realizar los correspondientes cotejos.

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La viceprimera ministra Pham Thi Thanh Tra inspecciona los laboratorios en el Centro de Peritaje de ADN. (Foto: VNA)


En el Cementerio de Mártires de Tra Linh, en la provincia de Cao Bang, la tecnología NGS-SNP fue aplicada a 58 muestras de restos y permitió obtener datos aptos para el cotejo en 54 casos, equivalentes al 93%. En el Cementerio de Mártires de Giong Rieng, en la provincia de An Giang, el Centro exhumó 965 tumbas y obtuvo muestras adecuadas para el análisis en 535 de ellas, lo que constituye hasta ahora la aplicación de mayor escala de esta tecnología en Vietnam.

Desde comienzos de año, mediante la combinación de las tecnologías de ADN mitocondrial y NGS-SNP, el Centro ha establecido bases científicas y jurídicas suficientes para anunciar la identidad de 10 restos de mártires.

La viceprimera ministra valoró este resultado como especialmente significativo, teniendo en cuenta que las unidades han debido desarrollar simultáneamente nuevas tecnologías y afrontar una elevada carga de trabajo.

Thanh Tra señaló tres ámbitos prioritarios que deben seguir siendo atendidos: los recursos humanos, la tecnología y los datos. Asimismo, pidió realizar una evaluación integral del personal, movilizar y formar urgentemente a profesionales capaces de dominar las nuevas tecnologías y perfeccionar la base de datos de ADN, garantizando su interconexión con la información sobre los mártires, sus familiares y el registro nacional de población.

En el Instituto de Medicina Forense Militar, el Departamento de Medicina Militar, dependiente del Ministerio de Defensa, informó que entre 2013 y 2025 la institución recibió cerca de 5.000 muestras de restos, realizó peritajes sobre unas 2.000 e identificó a 558 mártires.

En el marco de la Campaña de los 500 días y noches, hasta el 11 de septiembre de 2026, el Instituto había recibido 35.776 muestras de restos procedentes de 16 provincias y ciudades, asignado códigos QR a más de 30.000 muestras y procesado cerca de 9.000 para su almacenamiento a largo plazo.

Entre el 15 de marzo y el 11 de septiembre, el Instituto extrajo muestras de 243 restos, obtuvo 48 secuencias de ADN mitocondrial e identificó a dos mártires, cuyos resultados fueron entregados a sus familiares. Al mismo tiempo, se renovaron las instalaciones, los equipos y los procedimientos, lo que permitió duplicar la capacidad anual de análisis de ADN, de 400 a 800 muestras.

La viceprimera ministra valoró los esfuerzos del Departamento de Medicina Militar y del Instituto de Medicina Forense Militar y pidió resolver los principales obstáculos relacionados con el personal y los datos, así como construir un sistema unificado que permita conectar, cotejar y aprovechar de manera compartida la información a escala nacional.

Thanh Tra subrayó que la comunicación sobre esta labor debe reflejar con precisión la enorme complejidad que entraña la identificación de restos mediante ADN, pues muchas de las muestras han sufrido una grave degradación después de permanecer durante 60 años o más bajo diferentes condiciones de suelo y clima./.

VNA
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