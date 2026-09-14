Sociedad

Vietnam y Estados Unidos ponen en marcha una cooperación sanitaria de cinco años

Vietnam y Estados Unidos firmaron un acuerdo sanitario de cinco años para combatir enfermedades infecciosas y fortalecer la capacidad del sistema de salud vietnamita.

La ministra de Salud, Dao Hong Lan, y la embajadora de Estados Unidos en Vietnam, Jennifer McNamara Wick, firmaron un Memorando de Cooperación en materia de atención médica. (Foto: Embajada de Estados Unidos)
La ministra de Salud, Dao Hong Lan, y la embajadora de Estados Unidos en Vietnam, Jennifer McNamara Wick, firmaron un Memorando de Cooperación en materia de atención médica. (Foto: Embajada de Estados Unidos)

Hanoi (VNA)- Vietnam y Estados Unidos han firmado un Memorando de Entendimiento sobre cooperación sanitaria con una vigencia de cinco años, con el objetivo de impulsar la cooperación en la prevención y el control de las enfermedades infecciosas.

Al mismo tiempo, esta iniciativa contribuirá a que Vietnam fortalezca su capacidad sanitaria y avance gradualmente hacia una mayor autosuficiencia en los programas de prevención y control del VIH/SIDA y la tuberculosis, así como en la respuesta ante enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes.

La firma tuvo lugar en el marco de la Estrategia de Salud Global de la Administración del presidente Donald Trump.

Esta iniciativa es considerada un importante componente de la cooperación bilateral, en un contexto en el que ambos países buscan reforzar sistemas sanitarios capaces de resistir y adaptarse a las amenazas de enfermedades y epidemias.

Según la Embajada de Estados Unidos, el fortalecimiento de los recursos nacionales y el aumento de la capacidad de autosuficiencia son orientaciones que Vietnam ha establecido en la Ley de Prevención de Enfermedades, la Resolución 72-NQ/TW y el Programa Nacional de Objetivos sobre atención sanitaria, población y desarrollo.

En coordinación con el Congreso de Estados Unidos, el Gobierno estadounidense prevé proporcionar cerca de 100 millones de dólares en asistencia sanitaria mundial para salvar vidas y apoyar la implementación de la nueva iniciativa de cooperación.

La Embajada de Estados Unidos subrayó que el modelo de coinversión es importante para garantizar que los logros alcanzados durante décadas de apoyo estadounidense continúen siendo recibidos, mantenidos y aprovechados de manera sostenible por las instituciones sanitarias de Vietnam.

Ambos países también reconocen que una población sana es un factor esencial para que Vietnam alcance sus objetivos de desarrollo económico, contribuyendo así a profundizar la cooperación económica y de seguridad en el marco de la asociación estratégica integral entre Hanoi y Washington.

Durante más de dos décadas, Vietnam y Estados Unidos han llevado a cabo numerosas actividades de cooperación destinadas a prevenir y controlar las enfermedades infecciosas, salvar vidas y fortalecer el sistema sanitario.

Desde 2004 hasta la fecha, el valor total de la asistencia sanitaria proporcionada por Estados Unidos a Vietnam supera los 930 millones de dólares./.

VNA
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