Artistas vietnamitas en Australia difunden la cultura nacional

Sídney (VNA)- En un contexto en que Vietnam concede cada vez mayor importancia al poder blando de la cultura y al potencial de la comunidad vietnamita en el extranjero, los artistas vietnamitas residentes en otros países se convierten en puentes para acercar la identidad nacional al público internacional.



Tras años de actividad artística en Australia, la artista Minh Ha Patmore, de la Organización de Intercambio Cultural Vietnam-Australia (VACEO), opinó que los artistas vietnamitas en el extranjero no solo actúan, sino que también pueden ser “embajadores culturales” y conectar Vietnam con el mundo a través del arte.



En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias en Sídney, Minh Ha destacó que estos artistas conocen tanto la cultura de su país de origen como el entorno cultural donde viven.



Su experiencia en una sociedad multicultural como Australia les permite comprender mejor los gustos del público local y encontrar formas adecuadas de transmitir los valores vietnamitas.



La Resolución 80-NQ/TW del Buró Político define la cultura como fundamento, recurso endógeno y poder blando nacional, y subraya la necesidad de promover activamente la cultura vietnamita en el mundo y aprovechar el papel de los artistas y trabajadores del sector cultural.



Las actividades de Minh Ha y otros artistas vietnamitas en el extranjero constituyen una vía concreta para llevar los valores tradicionales a nuevos espacios y públicos.



Según la artista, la música tradicional vietnamita despierta un notable interés entre el público multicultural de Australia. El sonido del “dan tranh” (cítara de 16 cuerdas), la flauta de bambú y otros instrumentos tradicionales genera curiosidad, mientras que la música ayuda a superar las barreras lingüísticas y crea conexiones emocionales. De este modo, el arte contribuye a que el público internacional conozca mejor la historia, la identidad y la gente de Vietnam.



Para la comunidad vietnamita en el extranjero, la música tradicional también ayuda a mantener el vínculo entre las nuevas generaciones y sus raíces. Este espíritu coincide con la Resolución 23-NQ/TW sobre el trabajo con los vietnamitas en el extranjero, que busca construir una comunidad fuerte e integrada, pero comprometida con la preservación del idioma y la identidad cultural y con su papel como “embajadores” de Vietnam.



Las clases de instrumentos tradicionales organizadas por Minh Ha y sus colegas en Australia no solo ofrecen formación artística, sino que también brindan a los vietnamitas, especialmente a los jóvenes nacidos y criados en Australia, un espacio para conocer sus raíces y fortalecer el orgullo nacional. También atraen a estudiantes de otras nacionalidades interesados en la música vietnamita.



Sin embargo, la promoción del arte tradicional en el extranjero enfrenta dificultades. Los jóvenes de origen vietnamita están fuertemente influidos por la cultura occidental y el entretenimiento moderno, mientras que las formas tradicionales pueden resultar poco accesibles si no se presentan de manera atractiva.



La falta de recursos también constituye un obstáculo. Muchas actividades de artistas independientes y organizaciones comunitarias como VACEO dependen principalmente del esfuerzo voluntario de sus integrantes. La escasez de instrumentos, espacios de actuación y financiación estable dificulta mantener programas regulares y acceder a grandes escenarios.



Ante la creciente competencia de las corrientes culturales globales, Minh Ha consideró necesario renovar las formas de presentación y acercamiento al público joven. Incorporar instrumentos tradicionales a estilos contemporáneos como el world music y la fusión, señala, no significa perder los valores tradicionales, sino adaptarlos a la sensibilidad actual para ampliar su alcance internacional.



Para hacer realidad las Resoluciones 80 y 23, es importante acompañarlas de mecanismos concretos de apoyo, fortaleciendo la capacidad de difusión de la cultura vietnamita en el extranjero y aprovechando a la comunidad vietnamita como protagonista de su preservación, creación y promoción.



Minh Ha propuso estrechar los vínculos entre las instituciones culturales de Vietnam y los artistas, grupos y organizaciones culturales vietnamitas en el extranjero, mediante apoyo a instrumentos, materiales didácticos digitalizados, formación profesional y espacios para actuaciones y exposiciones culturales periódicas.



Las representaciones vietnamitas en el extranjero también pueden seguir actuando como puente, llevando el arte nacional a actividades diplomáticas, festivales multiculturales y programas comunitarios en los países de acogida.



Según Minh Ha, el potencial cultural de la comunidad vietnamita en el extranjero sigue siendo enorme. Con una mejor conexión, apoyo y condiciones adecuadas, los artistas vietnamitas en otros países pueden contribuir más eficazmente a promover la imagen de Vietnam y su gente, al tiempo que ayudan a las nuevas generaciones a mantener un vínculo sólido con la cultura y la patria./.

VNA