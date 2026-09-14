Grandes aspiraciones requieren visión, decisiones y acciones responsables, según líder vietnamita

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, impartió hoy una conferencia temática “Liderazgo estratégico en la nueva era: visión de cien años - pensamiento revolucionario - creación de desarrollo - gestión de la ejecución”, dirigida a los participantes en la segunda clase del Programa de formación y actualización de conocimientos para los miembros del Comité Central del Partido del XIV mandato.



Impulsar un desarrollo rápido y sostenible en la nueva era



Al abordar la nueva era y la necesidad de mantener la estabilidad para promover el desarrollo en un contexto marcado de fluctuaciones, To Lam afirmó que Vietnam está entrando en una nueva etapa de crecimiento.



Tras 40 años de Renovación (Doi Moi), la posición, el potencial, el prestigio internacional y las perspectivas de desarrollo del país han alcanzado un nuevo nivel, patentizó, y subrayó que este es el momento de mantener firmemente los logros alcanzados y, al mismo tiempo, renovar con fuerza el pensamiento y los métodos de acción para conducir al país hacia un desarrollo rápido y sostenible en la nueva era.



Uno de los aspectos novedosos del pensamiento sobre el desarrollo consiste en situar el desarrollo, la estabilidad y la salvaguarda de la Patria dentro de un conjunto integrado. El desarrollo crea recursos para garantizar la estabilidad, mientras que la estabilidad proporciona las condiciones necesarias para continuar renovando e impulsando el desarrollo. La salvaguarda de la Patria, por su parte, debe llevarse a cabo de manera proactiva, desde temprano, a distancia y a partir del propio proceso de desarrollo.



La autonomía estratégica, explicó, no significa aislamiento, sino el fortalecimiento de la capacidad de autodeterminación, autosuficiencia y adaptación. Ello requiere aprovechar las fortalezas internas, promover una integración internacional proactiva y combinar la fuerza nacional con la de la época.



El máximo dirigente enfatizó que el liderazgo estratégico no consiste únicamente en definir correctamente los objetivos o establecer una visión a largo plazo. También exige tener una perspectiva amplia, pero comenzar con acciones concretas; mantener firmes los principios sin caer en el conservadurismo; atreverse a innovar sin actuar con subjetividad; descentralizar y delegar competencias al tiempo que se controla el ejercicio del poder; y, junto con la adopción de resoluciones, preparar las condiciones necesarias para su ejecución.



La capacidad de liderazgo, recalcó, debe evaluarse a través de la calidad de las decisiones, la eficacia de su implementación, los resultados del desarrollo y la confianza del pueblo.



El liderazgo estratégico comprende cuatro dimensiones estrechamente relacionadas: la visión de cien años, el pensamiento innovador, la creación de desarrollo y la gestión de la ejecución. Estas pueden sintetizarse en cuatro exigencias fundamentales: una dirección correcta, un enfoque adecuado, condiciones suficientes y resultados concretos.



El interés nacional, la felicidad del pueblo y el desarrollo sostenible del país constituyen, según afirmó, el objetivo permanente y la medida culminante.



En relación con la visión de cien años, To Lam señaló que tener visión no significa predecir el futuro, sino definir las grandes orientaciones y preparar las capacidades necesarias para actuar de manera proactiva ante cualquier eventualidad.



La visión, indicó, debe ser lo suficientemente amplia para abarcar los asuntos fundamentales de la nación; suficientemente grande para concentrar las aspiraciones de todo el pueblo; suficientemente duradera para garantizar la continuidad de la responsabilidad entre generaciones; y suficientemente abierta para adaptarse a cambios todavía imprevisibles.



Delegados participantes en la cita. (Foto: VNA)



Crear nuevas capacidades y generar transformaciones reales



Respecto al pensamiento innovador, destacó que su valor se refleja en la capacidad de eliminar cuellos de botella, ampliar el espacio para el desarrollo, crear nuevas capacidades y generar transformaciones reales.



En cuanto a la creación de desarrollo, afirmó que cuanto mayor sea la aspiración de crecer con rapidez, creatividad y una profunda integración internacional, mayor será también la necesidad de contar con un marco jurídico transparente, una disciplina rigurosa, una competencia sana y mecanismos eficaces para proteger los derechos e intereses legítimos.



Sobre la gestión de la ejecución, el líder la consideró la esencia del liderazgo estratégico. Es durante la implementación cuando se ponen a prueba la corrección de los planteamientos iniciales, la viabilidad de los objetivos, la capacidad del personal encargado, la eficacia de la coordinación, el uso de los recursos y la habilidad para controlar los riesgos.



Por ello, sostuvo que las decisiones estratégicas y los mecanismos para su ejecución deben diseñarse de manera simultánea.



Al resumir su intervención, To Lam transmitió cinco mensajes fundamentales: la visión a largo plazo debe orientar las decisiones del presente; la estabilidad y el desarrollo deben consolidarse mutuamente; los avances comienzan con decisiones acertadas; la creación de desarrollo debe liberar los recursos y la creatividad de toda la sociedad; y la eficacia de la ejecución constituye la prueba de la capacidad de liderazgo.



Al concluir, el dirigente aseveró que las grandes aspiraciones solo pueden hacerse realidad mediante una visión acertada, decisiones fundamentadas y acciones responsables.



La nueva era, afirmó, exige pensar a largo plazo, adoptar decisiones correctas y actuar con eficacia. Con determinación, sabiduría, unidad, espíritu de renovación y responsabilidad hasta el final, Vietnam está decidido a construir un país pacífico, independiente, democrático, próspero, civilizado y feliz, avanzando con firmeza hacia el socialismo./.