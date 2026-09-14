El Rey y la Reina de Tailandia llegan a Hanoi para iniciar visita de Estado a Vietnam

Hanoi (VNA) - El Rey de Tailandia, Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua, y la Reina Suthida Bajrasudhabimalalakshana llegaron esta tarde a Hanoi para iniciar una visita de Estado a Vietnam, que se prolongará hasta el 16 de septiembre por invitación del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y su esposa.



En el Aeropuerto Internacional de Noi Bai, la delegación tailandesa fue recibida por el jefe de la Oficina del Presidente de Vietnam, Le Khanh Hai; el presidente del Comité Popular de Hanoi, Vu Dai Thang; el viceministro de Relaciones Exteriores, Dang Hoang Giang; y el embajador de Vietnam en Tailandia, Pham Viet Hung.



Acompañan al Rey y la Reina el primer ministro, Anutin Charnvirakul; la embajadora de Tailandia en Vietnam, Urawadee Sriphiromya; el secretario general de la Oficina Real y secretario del Rey, Satitpong Sukvimol; el subsecretario general de la Oficina Real, teniente coronel Somchai Kanjanamanee; y los edecanes del Rey, almirante Weerasak Oggungwan y general de la Fuerza Aérea Chettha Muernkaew.



Maha Vajiralongkorn nació el 28 de julio de 1952 en el Palacio Dusit, Bangkok. En diciembre de 1972 fue proclamado príncipe heredero por el entonces rey Bhumibol Adulyadej. Ascendió al trono el 1 de diciembre de 2016 como décimo rey de la dinastía Chakri y fue coronado oficialmente del 4 al 6 de mayo de 2019.

Ceremonia de bienvenida al Rey de Tailandia, Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua, y la Reina Suthida Bajrasudhabimalalakshanaen el Aeropuerto Internacional de Noi Bai, Hanoi. (Foto: VNA)





Durante su servicio en las Fuerzas Armadas Reales de Tailandia ocupó diversos cargos de mando, entre ellos comandante del Comando de la Guardia Real y del Comando de Seguridad Real. Actualmente ostenta los rangos militares más altos de las tres fuerzas armadas: general del Ejército Real, almirante de la Marina Real y mariscal de la Fuerza Aérea Real.



En una entrevista con la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) con motivo de la visita, el embajador Pham Viet Hung afirmó que esta reviste especial importancia y constituye un nuevo hito histórico en las relaciones de amistad y cooperación entre Vietnam y Tailandia, que celebran este año medio siglo de vínculos diplomáticos.



Desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas en 1976, esta es la primera visita de Estado a Vietnam del Rey y la Reina de Tailandia y la primera vez que Maha Vajiralongkorn y Suthida visitan el país en calidad de monarcas. El entonces príncipe heredero Maha Vajiralongkorn había visitado Vietnam en 1992 y 1997.



La visita tiene lugar en el contexto del 50.º aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países (6 de agosto de 1976-2026), un año después de que Vietnam y Tailandia elevaran sus vínculos a una Asociación Estratégica Integral. Este nuevo marco proporciona una base para profundizar una cooperación más sustantiva y eficaz entre ambas partes./.