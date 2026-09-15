Vietnam impulsa la igualdad de género en el sector público

Hanoi (VNA) - Vietnam busca promover la igualdad de género y una mayor participación de las mujeres en el sector público en el marco de la reorganización y racionalización de la estructura del sistema político.

La Academia Nacional de Política Ho Chi Minh, en coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Vietnam y la Embajada de Canadá en Hanoi, organizó hoy el seminario “Promover la igualdad de género en el sector público de Vietnam en el contexto de la reorganización y racionalización de la estructura organizativa del sistema político”.

En su discurso inaugural, el subdirector permanente de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh, Le Hai Binh, destacó que, en el proceso de renovación y racionalización del aparato estatal para mejorar su eficiencia y eficacia, garantizar la igualdad de género y promover la participación de las mujeres son factores importantes para la calidad de la gobernanza nacional y el desarrollo de los recursos humanos.

Según el funcionario, la reorganización del aparato ofrece tanto oportunidades como desafíos para la igualdad de género. Si se integra de manera sustancial la perspectiva de género, este proceso permitirá revisar los criterios y procedimientos de selección de personal, superar las barreras existentes, aprovechar mejor los recursos humanos femeninos y construir un entorno laboral equitativo. Por el contrario, la falta de datos desglosados por género y de evaluaciones de impacto de género podría agravar las desventajas que enfrentan las mujeres, subrayó.

El subdirector permanente de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh, Le Hai Binh, habla en el evento (Fuente: VNA)

El embajador de Canadá en Vietnam, Jim Nickel, afirmó que la reforma administrativa constituye una oportunidad para promover una gobernanza inclusiva y la igualdad.

De acuerdo con el diplomático, Vietnam ha logrado avances significativos, con una proporción de mujeres entre los diputados de la Asamblea Nacional y los representantes de los Consejos Populares a nivel provincial superior al 30%.

Sin embargo, garantizar la representación no es suficiente. Es necesario crear condiciones favorables, mejorar las capacidades y establecer redes de apoyo para que las mujeres participen de manera más sustancial y eficaz en la formulación de políticas.

La representante residente del PNUD en Vietnam, Ramla Khalidi, señaló que la transformación del sector público vietnamita constituye una de las reformas de mayor alcance y profundidad.

Su objetivo central es garantizar que las voces y perspectivas de los distintos sectores de la sociedad se reflejen en las decisiones políticas. Promover la igualdad de género debe considerarse una parte integral de la construcción de instituciones sólidas y del pleno aprovechamiento del potencial de liderazgo de las mujeres.

En el seminario se presentó un informe de investigación sobre el impacto de la reorganización y racionalización de la estructura organizativa en la participación de las mujeres y los mecanismos de promoción de la igualdad de género en el sector público.

Los resultados muestran que la racionalización de la estructura organizativa superó el 60% en los tres niveles: el número de unidades a nivel provincial se redujo un 63,6%, se puso fin al funcionamiento del 100% de las unidades a nivel de distrito y el número de unidades a nivel comunal disminuyó un 67,5%.

El equipo de investigación propuso establecer “puntos de control de género” para evaluar el impacto de género antes de aprobar los planes de personal; fortalecer los mecanismos para promover el avance de las mujeres; gestionar los recursos humanos sobre la base de datos y aplicar políticas de trabajo flexible para apoyar a las funcionarias.

Los participantes también propusieron mejorar la calidad de las candidatas, incorporar la proporción de mujeres elegidas como indicador de responsabilidad de los dirigentes locales, eliminar los estereotipos de género y estudiar una distribución adecuada de las circunscripciones electorales, con el fin de ampliar las oportunidades de participación de las mujeres en puestos de liderazgo y gestión./.

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