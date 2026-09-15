Economía

Nueva ola de IED dispara la ocupación de naves industriales en Vietnam

La inversión extranjera directa (IED) registrada en Vietnam aumentó más del 55% en los primeros ocho meses del año, mientras que el capital desembolsado alcanzó su nivel más alto de los últimos cinco años, impulsando la demanda de infraestructura industrial.

Las fábricas e instalaciones de producción de la Zona Económica Abierta de Chu Lai están equipadas con modernas líneas de producción. Foto: VNA
Las fábricas e instalaciones de producción de la Zona Económica Abierta de Chu Lai están equipadas con modernas líneas de producción. Foto: VNA

Hanoi (VNA)- La inversión extranjera directa (IED) registrada en Vietnam aumentó más del 55% en los primeros ocho meses del año, mientras que el capital desembolsado alcanzó su nivel más alto de los últimos cinco años, impulsando la demanda de infraestructura industrial.

En este contexto, las fábricas prefabricadas presentan un amplio margen de crecimiento gracias a su capacidad para acortar los plazos de puesta en marcha de los proyectos.

Según Savills Vietnam, durante los dos primeros trimestres de 2026, las fábricas representaron el 54% de los nuevos proyectos de IED manufacturera en el norte, pero concentraron el 73% del capital total, equivalente a unos 6,3 mil millones de dólares.

A escala nacional, 266 de los 468 nuevos proyectos de IED manufacturera correspondieron a fábricas, con unos 7,09 mil millones de dólares, el 66,24% del capital total.

Hasta finales de agosto, Vietnam atrajo 40,63 mil millones de dólares de IED registrada, un 55,4% más interanual. El capital desembolsado alcanzó unos 17,25 mil millones de dólares, un 12% más y la cifra más alta para este período en los últimos cinco años.

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Línea de producción en la planta de fabricación inteligente de Yadea Vietnam, un proyecto de inversión valorado en más de 100 millones de dólares ubicado en el Parque Industrial Tan Hung, en Bac Ninh. Foto: VNA

La industria manufacturera y de procesamiento siguió liderando, con unos 20,18 mil millones de dólares en capital nuevo y ampliado, equivalentes al 59,5% del total de ambos grupos. El capital desembolsado en este sector alcanzó 14,24 mil millones de dólares, el 82,6% del total de la IED desembolsada.

Los principales centros industriales del norte continuaron liderando la captación de IED. En los primeros ocho meses, la provincia de Thai Nguyen atrajo más de 8,03 mil millones de dólares, la provincia de Bac Ninh más de 3,43 mil millones y la ciudad de Hai Phong más de 3 mil millones.

En Hai Phong, la IED alcanzó unos 3,475 mil millones de dólares, mientras que la producción industrial aumentó un 15,22%. En Thai Nguyen, 20 nuevos proyectos de IED sumaron cerca de 5,8 mil millones de dólares, además de más de 2,2 mil millones de dólares en capital adicional aportado por proyectos en funcionamiento.

Los flujos de capital se concentran en sectores como la electrónica, los semiconductores, los componentes y las tecnologías avanzadas, lo que eleva la demanda de infraestructura de alta calidad y de una rápida puesta en marcha.

John Campbell, director y responsable de Servicios Industriales de Savills Vietnam, señaló que, en un contexto de reestructuración de las cadenas globales de suministro, la rapidez para poner en funcionamiento una fábrica se ha convertido en una ventaja competitiva. Por ello, las fábricas llave en mano son cada vez más consideradas desde las primeras etapas de las decisiones de inversión.

Gene King, director de Inversiones de BW Industrial Development, señaló que la IED en Vietnam se está orientando hacia la electrónica, los semiconductores, la infraestructura de inteligencia artificial y la manufactura de alta tecnología.

En BW Industrial Development, los sectores de alto valor añadido representan casi la mitad de la superficie de fábricas prefabricadas arrendadas.

La transformación de los flujos de capital está elevando las exigencias en materia de infraestructura, estándares técnicos y capacidad de integración en las cadenas de suministro.

Las fábricas llave en mano, las instalaciones construidas a medida o los modelos que combinan fábricas, almacenes y servicios logísticos pueden ayudar a las empresas a reducir el tiempo de entrada en el mercado.

No obstante, el suelo industrial sigue siendo importante para los proyectos de gran escala, los planes de expansión a largo plazo o las plantas con diseños específicos.

Además de BW Industrial, Frasers Property, KTG Industrial, Core5, SLP y Mapletree, Logicross, la marca logística de Mitsubishi Estate (Japón), también ha entrado en el mercado con proyectos en Nam Thuan y Hai Phong.

El mercado inmobiliario industrial está pasando así de preguntarse “¿hay suelo disponible?” a plantearse “¿con qué rapidez puede ponerse en marcha la producción?”./.

VNA
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