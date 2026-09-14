Vietnam y Camboya buscan ampliar la cooperación en inversiones

Phnom Penh (VNA) - Vietnam y Camboya buscan ampliar las inversiones y crear mejores condiciones para que las empresas vietnamitas desarrollen sus actividades en el mercado camboyano, según se destacó hoy en un diálogo empresarial celebrado en Phnom Penh.



El evento contó con la participación de numerosos funcionarios e inversores de ambos países.



El embajador de Vietnam en Camboya, Nguyen Minh Vu, subrayó que la cooperación económica, comercial y de inversión constituye un aspecto destacado y un pilar clave de las relaciones bilaterales, y señaló que el espacio para las inversiones vietnamitas en Camboya sigue siendo amplio y aún no corresponde al potencial ni a las relaciones de amistad entre ambos países.



La Embajada de Vietnam en Phnom Penh ha coordinado con el Consejo para el Desarrollo de Camboya (CDC), ministerios, sectores y localidades de ambos países la organización de numerosas actividades de promoción comercial y de inversiones, entre ellas el Foro Empresarial celebrado el 22 de abril, que reunió a más de 200 representantes.



Nguyen Minh Vu expresó su esperanza de que en un futuro próximo se produzca una nueva ola de inversiones vietnamitas en Camboya. Para ello, pidió al CDC no solo ayudar a las empresas a resolver dificultades y obstáculos, sino también proporcionarles información sobre sectores prioritarios, ubicaciones de inversión, zonas económicas, reservas de suelo, políticas de incentivos y proyectos que buscan inversores.



Por su parte, el secretario general del CDC, Chea Vuthy, destacó las relaciones de «buena vecindad, amistad tradicional, cooperación integral y sostenibilidad a largo plazo» entre Vietnam y Camboya.



Señaló que el CDC ha facilitado las condiciones para que las empresas vietnamitas amplíen sus actividades en Camboya, contribuyendo a generar beneficios concretos para ambos países.



Hasta la fecha, las empresas vietnamitas han desarrollado numerosos proyectos de inversión en Camboya por un valor superior a 3 mil millones de dólares. Según Chea Vuthy, ambos países aún disponen de un amplio margen para ampliar la inversión, dado que el número de proyectos y el capital invertido siguen siendo modestos frente al potencial existente.



El funcionario llamó a las empresas vietnamitas a aumentar sus inversiones en Camboya y afirmó que el CDC está dispuesto a crear condiciones favorables para sus actividades.



En una entrevista con la Agencia Vietnamita de Noticias al margen del evento, Chea Vuthy señaló que el Gobierno camboyano considera prioritario crear un entorno favorable para la inversión, acompañado de políticas de incentivos fiscales y no fiscales.



También destacó los esfuerzos para simplificar los procedimientos administrativos y facilitar al máximo a los inversores la ejecución y el desarrollo de sus proyectos.



Nguyen Nguyen Dung, primer secretario a cargo de la Sección Económica de la Embajada de Vietnam en Camboya, informó que apoyar a las empresas vietnamitas para que inviertan y operen eficazmente en el país constituye una de las prioridades de la diplomacia económica de la Embajada.



En el futuro, la Sección seguirá de cerca las necesidades de las empresas, mantendrá la coordinación con las autoridades competentes de Camboya, proporcionará información oportuna sobre leyes, políticas y mercado, y ayudará a las empresas a establecer contactos con socios locales.



Según datos citados en el evento, el intercambio comercial bilateral alcanzó 11,33 mil millones de dólares en 2025 y 8,67 mil millones de dólares en los primeros ocho meses de 2026.



Hasta la fecha, Vietnam cuenta con 223 proyectos de inversión en Camboya, con un capital registrado de alrededor de 3,4 mil millones de dólares./.

VNA