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Vietnam muestra su riqueza artesanal en BRICS Bazaar 2026

El tò he y la laca vietnamitas destacan en BRICS Bazaar 2026, en Nueva Delhi, acercando al público internacional la artesanía y el patrimonio cultural del país.

Productos tradicionales tò he exhibidos en el evento. (Fuente: VNA)
Productos tradicionales tò he exhibidos en el evento. (Fuente: VNA)

Nueva Delhi (VNA) - En medio del variado espacio cultural de BRICS Bazaar 2026, celebrado en Nueva Delhi, India, el pabellón de Vietnam destaca con productos tradicionales como el tò he y la laca, que acercan al público internacional la riqueza de la artesanía y el patrimonio cultural del país.

La feria reúne productos artesanales de los 18 países miembros y socios de BRICS, creando un espacio de intercambio cultural en el que convergen diversas tradiciones y técnicas artesanales.

En el área de experiencias artesanales del pabellón vietnamita, organizada por la Embajada de Vietnam en India en coordinación con artesanos nacionales, los visitantes pueden observar de cerca el proceso de elaboración del tò he, una expresión de la artesanía popular vietnamita.

Con solo pequeñas porciones de masa de arroz teñida con pigmentos naturales obtenidos de hojas de plantas, las hábiles manos de los artesanos dan forma a coloridas y detalladas figuras.

Dang Dinh Thuong, artesano con casi 30 años de experiencia en la elaboración de tò he, señaló que estos productos despiertan gran curiosidad entre los visitantes por sus vivos colores y su singular proceso de elaboración artesanal. Muchos se acercan para observar cómo el artesano moldea las figuras e incluso participan en las actividades prácticas.

Según Dang Dinh Thuong, algunos visitantes pueden elaborar productos similares a los de los artesanos, como flores, después de participar en las sesiones de demostración.

La sorpresa aumenta cuando descubren que las figuras están hechas completamente a mano a partir de una sencilla masa de arroz, un material estrechamente vinculado con la civilización arrocera de Vietnam.

Si el tò he transmite la alegría inmediata y el carácter cercano del arte popular, las obras tradicionales de laca vietnamita aportan una dimensión más profunda y sosegada.

Las capas de laca, los destellos del oro y la plata y los fragmentos de cáscara de huevo cuidadosamente tratados se combinan para crear obras de gran riqueza visual y profundidad artística.

Tran Anh Tuan, profesor de la especialidad de laca de la Universidad de Bellas Artes Industriales de Vietnam, presenta dos obras en la feria: una pintura del lago Hoan Kiem y otra inspirada en el símbolo de BRICS 2026.

En esta última, el artista representa el bambú, la flor de loto —flor nacional de Vietnam— y una versión estilizada de la bandera vietnamita alrededor del logotipo de BRICS de este año.

Los visitantes interesados en el arte también se sorprenden al conocer que para lograr una superficie lisa y brillante, similar a un espejo, los artesanos deben realizar decenas de etapas de preparación y elaboración durante varios meses.

Las obras expuestas en BRICS Bazaar 2026 reflejan asimismo el deseo de sus creadores de contribuir al acercamiento cultural entre Vietnam y la India mediante el arte tradicional.

Con el lema “Crear cultura, conectar personas”, BRICS Bazaar 2026 constituye un espacio de intercambio cultural entre los países miembros y socios de BRICS. La presencia del tò he y la laca vietnamitas demuestra que la artesanía puede convertirse en un puente para acercar a las personas, superar las barreras lingüísticas y promover el patrimonio cultural del país entre los amigos internacionales./.

VNA
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