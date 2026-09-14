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Festival Internacional de Jazz de Hanoi 2026 busca ampliar espacios para el jazz vietnamita

El Hanoi Jazztival 2026 reunirá a 15 bandas vietnamitas e internacionales para ampliar los espacios de actuación y promover el desarrollo del jazz en Vietnam.

El saxofonista Quyen Van Minh es el embajador de la marca del festival. (Foto: Proporcionada por el artista)
El saxofonista Quyen Van Minh es el embajador de la marca del festival. (Foto: Proporcionada por el artista)

Hanoi (VNA) – Con la participación de siete bandas internacionales y ocho destacados grupos vietnamitas, el Festival Internacional de Jazz de Hanoi 2026 (Hanoi Jazztival 2026), previsto del 17 al 19 de septiembre, ofrecerá conciertos y diversas actividades culturales con el objetivo de ampliar los espacios para el desarrollo del jazz vietnamita.

Para el Artista Meritorio Quyen Van Minh, embajador de marca del festival, el evento constituye un hito largamente esperado. “Muchos países del mundo llevan años organizando festivales de jazz. Quizás antes no contábamos con las condiciones adecuadas, por lo que resulta alentador que Hanói pueda organizar ahora un evento de esta magnitud”, afirmó.

El saxofonista Tung Sax destacó que el festival supone una buena noticia tanto para los músicos como para el público, ya que el jazz necesita espacios de actuación en vivo donde los artistas puedan interactuar, improvisar y compartir su energía con los oyentes.

Un evento de esta envergadura también permitirá que músicos vietnamitas e internacionales de distintas generaciones se reúnan, intercambien experiencias y establezcan nuevas conexiones. Al mismo tiempo, contribuirá a acercar el jazz a públicos que todavía lo consideran un género difícil o reservado a una minoría.

Tung Sax consideró que una organización profesional ayudará a que el jazz trascienda los clubes, bares y hoteles y llegue a un público más amplio.

El festival representa, además, una oportunidad para que los músicos vietnamitas desarrollen una identidad propia dentro del género. Tras décadas de evolución, una nueva generación de artistas combina una sólida formación técnica con el conocimiento de las tendencias contemporáneas y el deseo de expresar la cultura vietnamita a través del jazz.

Vietnam posee una rica tradición musical, desde el folclore y las expresiones tradicionales hasta elementos de la vida contemporánea. Su incorporación, con conocimiento y respeto, puede contribuir a construir una voz vietnamita distintiva dentro del jazz.

Hacia un ecosistema sostenible

El creciente interés de los jóvenes por géneros como el pop, R&B, soul, música electrónica y jazz abre nuevas oportunidades para atraer oyentes sin perder valores esenciales como la libertad, la improvisación y el diálogo.

Sin embargo, el desarrollo sostenible requiere más que público. Tung Sax señaló la escasez de espacios estables, medios especializados y mecanismos de inversión a largo plazo.

Desde la apertura del primer club de jazz de Hanoi, en 1997, el género se ha integrado gradualmente en la vida cultural de la capital. Según Quyen Van Minh, el festival puede demostrar que los espacios al aire libre también son adecuados para el jazz y capaces de atraer a nuevas audiencias.

Para garantizar un impacto duradero, los artistas esperan que el Hanoi Jazztival se convierta en una plataforma permanente, con talleres, clases magistrales, programas educativos y colaboraciones internacionales.

Un festival no transformará la escena de la noche a la mañana, pero la celebración periódica de eventos bien organizados podría contribuir a formar nuevas generaciones de oyentes y abrir un nuevo capítulo para el jazz vietnamita./.

VNA
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