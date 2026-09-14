Quang Ninh conecta sitios patrimoniales para impulsar el turismo de otoño-invierno

Quang Ninh (VNA) – Con el inicio de la temporada turística de otoño-invierno de 2026, Quang Ninh despliega una serie de actividades culturales, deportivas y turísticas destinadas a conectar sus valores patrimoniales, prolongar la estancia de los visitantes y aumentar el gasto turístico.



Uno de los principales atractivos de esta temporada es el Festival de Yen Tu 2026, que contempla numerosas actividades, entre ellas celebraciones del Festival del Medio Otoño, un torneo de ajedrez chino, el Maratón del Patrimonio de Yen Tu y una carrera de ultra-trail.



Pham Xuan Thanh, vicepresidente del Comité Popular del barrio de Yen Tu, señaló que el festival contribuirá a poner en valor el patrimonio cultural mundial de Yen Tu mediante diversos recorridos y experiencias organizados diariamente en horarios establecidos.



Con el objetivo de fortalecer la conexión entre los destinos patrimoniales, el sector turístico de Quang Ninh ha puesto en marcha el programa “Pasaporte patrimonial Bahía de Ha Long-Yen Tu”. La iniciativa enlaza una serie de destinos, entre ellos la Bahía de Ha Long, declarada patrimonio natural mundial; el complejo de monumentos y paisajes de Yen Tu-Vinh Nghiem-Con Son-Kiep Bac; el sitio histórico de Bach Dang; el Museo de Quang Ninh y diversas aldeas de artesanía tradicional.



El paso de visitas individuales a experiencias organizadas por rutas permitirá a los turistas descubrir de manera más completa los valores naturales y culturales de la localidad, además de acceder a ofertas especiales en alojamiento, gastronomía y productos OCOP (Cada comuna, un producto).



Durante el cuarto trimestre de 2026, Quang Ninh continuará celebrando importantes eventos, como el programa de intercambio cultural y culinario entre Quang Ninh y la región china de Guangxi, el festival gastronómico provincial, diversas carreras internacionales de maratón y el programa de cuenta regresiva para recibir el Año Nuevo 2027.



Junto con estos grandes acontecimientos, la localidad intensificará la promoción de productos turísticos característicos de cada comuna, barrio y zona administrativa especial, al tiempo que impulsará el turismo verde y comunitario para reducir la estacionalidad y ampliar el espacio de desarrollo turístico.



El Departamento Municipal de Cultura, Deportes y Turismo informó que Quang Ninh reforzará la promoción en mercados clave como China, la República de Corea y la India. También organizará viajes de familiarización (famtrip) y viajes de prensa (presstrip) para que profesionales nacionales y extranjeros conozcan y evalúen sus productos turísticos.



La localidad se ha fijado como meta recibir 23 millones de visitantes y generar más de 2.700 millones de dólares en ingresos turísticos durante 2026./.

VNA