Quang Ninh invierte más de 1.790 millones de dólares en 25 proyectos clave

Quang Ninh, Vietnam (VNA) – La provincia norvietnamita de Quang Ninh celebró hoy el inicio de las obras y la puesta en funcionamiento de un total de 25 proyectos y obras de importancia provincial, con una inversión conjunta superior a unos 1.797 millones de dólares, con motivo de la próxima transformación de Quang Ninh en ciudad de administración central a partir del 1 de septiembre.

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El acontecimiento constituye un importante hito económico y social que contribuirá a concretar las grandes estrategias de planificación y a generar nuevos motores de crecimiento para la provincia y para la región económica clave del norte de Vietnam.

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Según el director del Departamento de Construcción, Do Xuan Diep, de los 25 proyectos, tres fueron inaugurados, con una inversión total de unos 208,3 millones de dólares. Estas obras se concentran en infraestructuras estratégicas, incluidos parques industriales, puertos marítimos y sistemas de transporte y conectividad.

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Los 22 proyectos restantes corresponden a nuevas obras cuya construcción comienza ahora, con una inversión total de unos 1.588,7 millones de dólares. La industria y la producción constituyen el principal ámbito de inversión, con 17 proyectos, entre ellos dos nuevos parques industriales y numerosas fábricas modernas. La mayoría de estas iniciativas se desarrollará en la Zona Económica Costera de Quang Yen.

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Entre los proyectos de mayor envergadura figuran el Parque Industrial VSIP Quang Ninh, en el barrio de Lien Hoa, con una inversión de unos 223,5 millones de dólares; el Parque Industrial Green Bay Tech, en los barrios de Yen Tu y Uôog Bi, con unos 219,2 millones de dólares; el Parque Industrial Bach Dang II, en Lien Hoa, con unos 184,2 millones de dólares; y el Parque Industrial Phong Coc, también en Lien Hoa, con unos 143,8 millones de dólares.

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Además de los proyectos industriales, la provincia inició cinco proyectos de infraestructura social y servicios: una instalación comercial, dos centros educativos, una obra de transporte y un proyecto de vivienda social. Asimismo, se puso en marcha un proyecto de ámbito municipal con una inversión de unos 203.800 dólares.

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La puesta en marcha simultánea de estos proyectos es resultado del proceso de culminación de la Planificación General de la provincia y de la Planificación de la Zona Económica Costera de Quang Yen.

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Tras la aprobación de estas planificaciones por el primer ministro, Quang Ninh aceleró la publicación de la información sobre los planes y, paralelamente, concedió certificados de registro de inversión a numerosos proyectos en los parques industriales.

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Con el objetivo de garantizar el calendario de ejecución, las autoridades provinciales han instruido a los departamentos, organismos y administraciones locales a coordinar estrechamente sus actuaciones con los inversores para completar los procedimientos legales, urbanísticos, de gestión del suelo y de construcción.

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Se espera que estos proyectos den un fuerte impulso al crecimiento económico sostenible, al desarrollo industrial y a la modernización de las infraestructuras, al tiempo que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población de Quang Ninh./.