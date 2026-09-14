Vietnam e Italia fortalecen la cooperación en teoría y comunicación

Roma (VNA) - Una delegación de la Revista Comunista, órgano de teoría política del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, encabezada por su editor en jefe, Duong Trung Y, realizó una visita de trabajo a Italia para fortalecer la cooperación entre ambos países en los ámbitos teórico y mediático.

Durante su estancia, la delegación sostuvo reuniones con representantes de la Agencia Italiana de Noticias (ANSA), el Instituto de Asuntos Internacionales (IAI) y el periódico il Manifesto.

En el encuentro con dirigentes de ANSA, Duong Trung Y compartió información sobre el desarrollo de Vietnam en la nueva era, así como sobre la posición, el papel, las funciones y las tareas de la Revista Comunista.

Expresó su confianza en que ambas agencias amplíen la cooperación en diversos ámbitos, incluida la promoción de la imagen, la cultura y el pueblo de Vietnam a través de los productos periodísticos de ANSA, así como la formación de cuadros y la transformación digital.

Por su parte, representantes de ANSA compartieron experiencias y procesos tecnológicos empleados para combatir las noticias falsas.

Señalaron que sus contenidos informativos son elaborados por periodistas y editores, no por inteligencia artificial (IA), que consideran una herramienta de apoyo que no puede sustituir a las personas.

También destacaron que el uso de la IA debe estar sujeto a la supervisión y al control final de los editores, respetando los principios de independencia, imparcialidad, objetividad, privacidad, derechos de autor y la legislación vigente.

La agencia tampoco utiliza IA generativa para crear imágenes o vídeos informativos, a fin de preservar su autenticidad visual, y emplea esta tecnología únicamente para labores de traducción.

En el diálogo con Marco Simoni, director del IAI, Duong Trung Y destacó el desarrollo fructífero de las relaciones entre Vietnam e Italia, que son socios estratégicos.

Reiteró que Vietnam mantiene una política exterior de paz, independencia, autodeterminación, diversificación y multilateralización de relaciones. Ante la compleja evolución de la situación internacional y regional, ambas partes deben seguir promoviendo el diálogo, consolidando la confianza política, respetando el derecho internacional y respaldando firmemente el multilateralismo, enfatizó.

La Revista Comunista y el IAI cuentan con un amplio potencial de cooperación, especialmente en investigación especializada y previsión estratégica sobre la situación mundial, lo que constituye una base científica fiable para la formulación de políticas y contribuye a profundizar la Asociación Estratégica entre Vietnam e Italia.

Simoni, por su parte, compartió sus puntos de vista sobre diversos asuntos internacionales de actualidad, las relaciones entre la Unión Europea y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y entre Vietnam e Italia, así como las principales áreas de investigación que desarrolla actualmente el IAI.

Como parte de su agenda, la delegación vietnamita también visitó la Embajada de Hanoi en Roma, donde Duong Trung Y destacó los logros de la representación diplomática en el fortalecimiento de las relaciones de cooperación entre ambos países.

Expresó su esperanza de que la Embajada continúe desempeñando un papel eficaz como puente para promover los vínculos bilaterales, que aún cuentan con un gran potencial de desarrollo no solo en ámbitos tradicionales como economía, comercio, inversión y educación, sino también en sectores en los que Italia posee fortalezas, como la moda, la economía digital, la economía verde y la energía, contribuyendo así a reforzar la Asociación Estratégica bilateral./.

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