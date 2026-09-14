Líder vietnamita exige reglas claras para militantes que participan en la economía privada

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, instó hoy a perfeccionar las normas sobre los militantes del Partido que realizan actividades económicas privadas, garantizando sus derechos legales y delimitando claramente sus responsabilidades y restricciones.



Al presidir una reunión con la Comisión de Políticas y Estrategias del Comité Central del Partido y organismos pertinentes sobre el proyecto de las nuevas normas, To Lam destacó que la participación de los militantes en la economía privada es resultado de la renovación del pensamiento, el resumen de la práctica y el desarrollo de la teoría del Partido.



Las nuevas normas deben mantener los principios vigentes y responder a las nuevas cuestiones sobre propiedad, organización de la producción, distribución y responsabilidades de los militantes en una economía de mercado con orientación socialista.



El máximo dirigente vietnamita subrayó que los militantes tienen derecho a participar en actividades económicas legales, pero su condición partidista no debe generar privilegios empresariales. Las políticas de apoyo deben aplicarse con criterios públicos y equitativos, sin discriminación hacia las empresas por la condición partidista de sus propietarios.



También pidió prestar atención al origen de los activos, la organización empresarial, el trato a los trabajadores y el uso de los frutos del desarrollo. Las contribuciones financieras no pueden sustituir el cumplimiento de la ley y la disciplina del Partido, mientras que los militantes con capacidad deben ser alentados a desempeñar un papel pionero en innovación tecnológica, productividad, construcción de marcas vietnamitas y desarrollo sostenible.



El dirigente exigió precisar el ámbito de aplicación de las normas y establecer claramente las actividades permitidas y prohibidas, así como los derechos, restricciones, responsabilidades y competencias de los distintos grupos de militantes: quienes trabajan fuera del sector público; funcionarios y empleados públicos; empleados de entidades públicas; miembros de las Fuerzas Armadas Populares y la Seguridad Pública Popular; dirigentes de empresas estatales y representantes del capital estatal; y quienes hayan dejado sus cargos o se hayan jubilado.



Asimismo, reiteró la necesidad de controlar los conflictos de intereses y proteger las actividades económicas legales.



En materia de construcción del Partido, pidió vincular las nuevas normas con la aplicación de la Directiva N.º 12-CT/TW, de 19 de agosto de 2026, sobre la renovación y elevación de la calidad de la construcción del Partido en el sector de la economía privada.



Señaló que el desarrollo de militantes debe prestar atención a empresarios destacados, así como a trabajadores técnicos, ingenieros, científicos y otros trabajadores sobresalientes. La admisión debe basarse en cualidades, prestigio y proceso de formación, sin perseguir objetivos cuantitativos ni utilizar la capacidad financiera como criterio.



Las organizaciones del Partido deben ejercer su papel político, educativo y de supervisión, contribuir a construir relaciones laborales progresistas y coordinarse con propietarios y órganos ejecutivos sin sustituir sus funciones. La evaluación de los militantes debe considerar, entre otros aspectos, la productividad, innovación, obligaciones tributarias, salarios y seguros, seguridad laboral y protección ambiental.



To Lam también subrayó que las donaciones y actividades filantrópicas no pueden compensar el incumplimiento de las obligaciones hacia los trabajadores y que las buenas prácticas deben reconocerse sobre la base de resultados verificables.



Encargó a la Comisión de Políticas y Estrategias perfeccionar el proyecto y coordinar con los organismos competentes la clasificación y gestión de los militantes, los mecanismos relativos a los cuadros y el control y supervisión de las infracciones.



El Comité del Partido del Gobierno deberá revisar las leyes pertinentes, proponer una hoja de ruta para su institucionalización y coordinar con el Comité del Partido de la Asamblea Nacional en los asuntos de su competencia.



To Lam afirmó que las nuevas normas deben permitir a los militantes participar en la economía privada conforme a la ley, contribuir al desarrollo y, al mismo tiempo, fortalecer la gestión del Partido, la confianza en la equidad e integridad del aparato estatal, la movilización de recursos y la construcción de un Partido más limpio y fuerte, estrechamente vinculado con el pueblo./.

VNA