Aprueban proyecto de informe sobre tercera supervisión a la Comisión Militar Central

Hanoi (VNA) - El Grupo de Inspección y Supervisión N.º 221 del Buró Político y el Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam celebró esta tarde en Hanoi una conferencia para aprobar el proyecto de informe sobre los resultados de la tercera inspección y supervisión al Buró Ejecutivo de la Comisión Militar Central.



La reunión estuvo presidida por Tran Cam Tu, miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central y jefe del Grupo de Inspección y Supervisión N.º 221. Asistieron el general Phan Van Giang, miembro del Buró Político, subsecretario de la Comisión Militar Central, viceprimer ministro y titular de Defensa; el general Nguyen Trong Nghia, miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido, miembro permanente de la Comisión Militar Central y jefe del Departamento General de Política, además de dirigentes del Ministerio de Defensa y miembros de los órganos participantes.



Tran Cam Tu valoró que la Comisión Militar Central, su Buró Ejecutivo y las organizaciones partidistas en las Fuerzas Armadas han aplicado seriamente las directrices y resoluciones del Comité Central del Partido, con avances en la evaluación, planificación, formación, rotación y nombramiento de cuadros. También destacó la aplicación oportuna de las políticas para el personal, los resultados iniciales de las medidas de atracción de talento, el fortalecimiento de la protección política interna y el control del poder, así como los avances en la digitalización de la gestión de cuadros.



El dirigente señaló que el Buró Ejecutivo de la Comisión Militar Central ha orientado a las organizaciones del Partido a superar las deficiencias detectadas y aplicar las conclusiones de las inspecciones y supervisiones realizadas en las dos primeras fases de 2026.



Ante los rápidos y complejos cambios de la situación mundial y regional, Tran Cam Tu pidió continuar concretando las directrices del Comité Central y del Buró Político mediante programas y planes adecuados a las funciones de las Fuerzas Armadas, reforzando la disciplina en su ejecución y evaluando los resultados mediante productos concretos.



También instó a superar las deficiencias señaladas en las tres fases de inspección y supervisión, perfeccionar el sistema de reglamentos sobre el trabajo de cuadros y mejorar la planificación de dirigentes y comandantes, ampliando las fuentes de cuadros jóvenes, mujeres, personas de minorías étnicas y personal especializado en ciencia, tecnología y transformación digital.



Pidió además intensificar la movilización y rotación de cuadros hacia las bases, especialmente en zonas difíciles y unidades en estado de preparación para el combate; fortalecer la evaluación y verificación de los estándares políticos; y reforzar la inspección, supervisión y control del poder para prevenir la corrupción, el despilfarro y las conductas negativas.



Asimismo, llamó a proteger a los cuadros que se atreven a pensar, actuar, asumir responsabilidades e innovar por el interés común, y sancionar las infracciones. También exigió renovar la formación y capacitación, con énfasis en el mando en guerras de alta tecnología, la gestión de unidades, los idiomas extranjeros y las competencias digitales, así como prestar especial atención a la formación de personal en zonas remotas, aisladas y desfavorecidas.



Tran Cam Tu tomó nota de las propuestas del Comité Permanente de la Comisión Militar Central y señaló que serán estudiadas para perfeccionar el informe antes de someterlo a las autoridades competentes.



Por su parte, el general Phan Van Giang agradeció al Grupo de Inspección y Supervisión N.º 221 por su evaluación objetiva e integral y expresó el consenso del Buró Ejecutivo de la Comisión Militar Central con el proyecto de informe, comprometiéndose a adoptar medidas decididas para superar las deficiencias señaladas y reforzar el seguimiento y la supervisión./.

VNA