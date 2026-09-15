Sociedad

Niños de 5 a 6 años tendrán acceso a exenciones y ayudas para la educación preescolar en Vietnam

Vietnam aplicará políticas de apoyo a las matrículas y gastos de estudio para universalizar la educación preescolar de los niños de 5 a 6 años.

Maestros y alumnos del jardín de infancia Hoa Hong (provincia de Tuyen Quang) esperan con ilusión el 51.º aniversario de la liberación del sur de Vietnam y la reunificación nacional (30 de abril de 1975 - 2026). (Foto: VNA)
Maestros y alumnos del jardín de infancia Hoa Hong (provincia de Tuyen Quang) esperan con ilusión el 51.º aniversario de la liberación del sur de Vietnam y la reunificación nacional (30 de abril de 1975 - 2026). (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El Gobierno de Vietnam establecerá políticas de exención, reducción y apoyo al pago de matrículas, así como ayudas para los gastos de estudio, destinadas a los niños de 5 a 6 años incluidos en el programa de universalización de la educación preescolar.

El viceprimer ministro Le Tien Chau, en representación del Gobierno, firmó el Decreto N.º 353/2026/ND-CP sobre la universalización de la educación preescolar para niños de 5 a 6 años, la educación obligatoria y la erradicación del analfabetismo.

Según el decreto, los beneficiarios de la universalización de la educación preescolar son los niños de 5 a 6 años que aún no hayan completado el programa correspondiente. Este se implementará conforme al Programa de Educación Preescolar promulgado por el ministro de Educación y Formación, a través de los centros educativos del sistema educativo nacional y de las fuerzas armadas, de acuerdo con la legislación vigente.

El Estado dará prioridad a las inversiones y garantizará las condiciones necesarias para universalizar la educación preescolar para este grupo de edad. Los menores podrán beneficiarse de las políticas de exención, reducción y apoyo al pago de matrículas, ayudas para los gastos de estudio y otras medidas previstas por la legislación en materia de educación, infancia, personas con discapacidad, políticas étnicas y asistencia social, entre otras normas pertinentes.

Los docentes, responsables de la gestión de los centros educativos y personas asignadas o movilizadas para participar en esta labor gozarán de los regímenes y políticas correspondientes a sus cargos, funciones y lugares de trabajo, conforme a la legislación vigente.

Los organismos, organizaciones, empresas, comunidades, organizaciones internacionales, extranjeros y vietnamitas residentes en el extranjero que participen en la inversión, financiación, ayuda o apoyo a la universalización de la educación preescolar para niños de 5 a 6 años, la educación obligatoria y la erradicación del analfabetismo podrán acogerse a políticas de fomento y preferencias conforme a las leyes pertinentes.

El decreto establece asimismo los criterios para reconocer el cumplimiento de los estándares de universalización de la educación preescolar para niños de 5 a 6 años.

A nivel individual, los niños deberán completar el programa de educación preescolar correspondiente a esta edad.

A nivel comunal, la tasa de escolarización de los niños de 5 a 6 años deberá alcanzar al menos el 95%, o el 90% en las comunas con condiciones socioeconómicas extremadamente difíciles. La proporción anual de niños que completen el programa deberá alcanzar al menos el 85%, o el 80% en las comunas con condiciones socioeconómicas extremadamente difíciles.

En las provincias y ciudades subordinadas al Gobierno central, al menos el 90% de las comunas deberán ser reconocidas como aptas para cumplir los estándares de universalización de la educación preescolar para niños de 5 a 6 años.

El decreto entrará en vigor el 1 de noviembre de 2026./.

VNA
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