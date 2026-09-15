Sociedad

Desmantelan una red de estafas y compraventa ilegal de datos personales

La Policía de la ciudad de Quang Ninh desmanteló una red transnacional dedicada a estafas, compraventa ilegal de datos personales y blanqueo de dinero a través del ciberespacio, con un monto defraudado estimado en más de 38,46 millones de dólares.

Algunas de las personas detenidas en la operación. Foto: Policía de la ciudad de Quang Ninh
Algunas de las personas detenidas en la operación. Foto: Policía de la ciudad de Quang Ninh

Quang Ninh, Vietnam (VNA)- La Policía de la ciudad de Quang Ninh desmanteló una red transnacional dedicada a estafas, compraventa ilegal de datos personales y blanqueo de dinero a través del ciberespacio, con un monto defraudado estimado en más de 38,46 millones de dólares.

La investigación se inició después de que la Policía de Quang Ninh recibiera, a principios de febrero de 2026, denuncias de ocho personas que habían sido estafadas por más de 160 millones de dongs (6,15 mil dólares). Las pesquisas determinaron que se trataba de una organización criminal transnacional en el ciberespacio.

La policía detuvo y procesó a 21 personas por los delitos de estafa y apropiación de bienes; utilización de redes informáticas, de telecomunicaciones y medios electrónicos para apropiarse de bienes; blanqueo de dinero; y compraventa ilegal de información de cuentas bancarias.

Durante los registros, las fuerzas de seguridad incautaron 83 teléfonos móviles, siete ordenadores, 266 millones de VND (10,23 mil dólares) y 3.353,07 USDT. Las investigaciones iniciales indican que la red estafó a miles de víctimas en todo el país y obtuvo ilegalmente más de 38,46 millones de dólares.

Según la investigación, los delincuentes compraban datos personales en grupos de Telegram, clasificaban la información y posteriormente contactaban con las víctimas para ejecutar distintos guiones de estafa.

Solían alquilar apartamentos, casas de huéspedes y viviendas en zonas urbanas y turísticas como centros de operaciones, cambiando constantemente de ubicación y desplazándose por distintas provincias para evitar ser detectados.

La Policía de Quang Ninh recomendó a la población no publicar ni facilitar datos personales o información de cuentas bancarias en las redes sociales y mantenerse al tanto de los nuevos métodos y modalidades de estafa para prevenir posibles riesgos. Las agencias y empresas deben cumplir estrictamente las normas sobre protección de datos personales.

Asimismo, se insta a la población a informar de inmediato a la Policía cuando detecte grupos de personas que se alojen por períodos cortos y presenten comportamientos sospechosos, como cambiar frecuentemente de domicilio o utilizar un número inusualmente elevado de dispositivos electrónicos./.

VNA
#Quang Ninh #compraventa ilegal de datos personales #red de estafas
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