VNA fortalece su transformación digital para construir un ecosistema informativo moderno

Hanoi (VNA) - En un contexto marcado por el desarrollo de la tecnología digital y la inteligencia artificial (IA), que están variando profundamente la forma en que se produce, distribuye y recibe la información, la transformación digital se ha convertido en una necesidad fundamental para las agencias de noticias. Como agencia nacional de noticias, la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) está llevando a cabo una reforma integral de sus operaciones con el objetivo de construir una agencia multimedia moderna que funcione sobre una plataforma digital.



Creación de un ecosistema digital para la VNA



En los últimos años, la VNA ha impulsado una transformación digital integral en tres ámbitos: la infraestructura tecnológica, los procesos de producción y los recursos humanos. Además de invertir en sistemas de gestión de contenidos, centros de datos y plataformas digitales compartidas, la agencia está incorporando progresivamente nuevas tecnologías, especialmente la inteligencia artificial, a sus procesos de producción informativa.



Uno de los hitos importantes de este proceso ha sido el lanzamiento del portal de noticias "Movimiento Digital", disponible en chuyendongso.vnanet.vn. Se trata de un nuevo producto periodístico y de un paso concreto de la VNA en la implementación de la Resolución N.º 57-NQ/TW del Buró Político sobre los avances en el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional.



Según Nguyen Duc Vu, director del Centro Técnico de la VNA, el portal se desarrolla bajo un modelo de "complejo informativo", que conecta distintas redacciones y fuentes de noticias, al tiempo que refuerza la interoperabilidad entre los sistemas de gestión de contenidos. La inteligencia artificial (IA) también se emplea en la recopilación, organización y agregación de datos.



La IA es considerada un "asistente" que contribuye de manera eficaz a las tareas de recopilación, agregación y procesamiento de datos. No obstante, la evaluación, verificación y decisión final sobre el uso de la información siguen siendo responsabilidad de los periodistas y editores, lo que permite garantizar su precisión y fiabilidad.



Nguyen Duc Vu señaló además que la VNA considera el cambio de mentalidad una condición necesaria y la transformación tecnológica una condición suficiente. Junto con el desarrollo de un marco de arquitectura digital, la agencia fomenta la aplicación de la IA y los macrodatos, refuerza la conectividad y la interoperabilidad entre los sistemas y, al mismo tiempo, revisa y optimiza sus procesos operativos.



El objetivo es crear un ecosistema digital para la VNA y desarrollar nuevos modelos informativos, innovadores y eficaces, acordes con las funciones y tareas de la agencia en el contexto de su transformación en una unidad de servicio público del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam.



Pensamiento innovador, métodos periodísticos modernizados



En el ámbito editorial, el periódico digital VietnamPlus es una de las unidades que más activamente impulsa la innovación. Sus series de artículos son muy valoradas por su estilo narrativo, cargado de emoción, que atrae a lectores de distintas edades y contribuye a preservar y promover el uso claro y estandarizado del idioma vietnamita. Entre sus productos periodísticos creativos destaca un especial interactivo en 3D sobre el acontecimiento histórico del 70.º aniversario de la Liberación de Hanoi.



A través de este formato, los acontecimientos históricos se narran de manera vívida y novedosa, permitiendo a los lectores sumergirse en la historia, desde un modelo 3D del mástil de la bandera de Hanoi y el momento en que el Presidente Ho Chi Minh leyó la Declaración de Independencia, hasta el Llamamiento a la Resistencia Nacional de diciembre de 1946 y la gloriosa victoria de Dien Bien Phu, que conmocionó al mundo.



Otro ejemplo es el especial multimedia interactivo en 3D "Epopeya de la Unificación Nacional", que transporta a los lectores a través de la larga marcha hacia la reunificación nacional mediante vídeos documentales e interacciones en las pantallas de computadoras y teléfonos inteligentes, creando una experiencia inmersiva con gráficos y juegos en 3D. Estos productos han contribuido a que VietnamPlus obtenga dos premios internacionales de periodismo.



Recientemente, VietnamPlus lanzó una sección especial titulada "Templo Legendario de la Copa Mundial de la FIFA", concebida como un singular viaje interactivo que recrea la historia de la Copa Mundial mediante una narración emotiva, nostálgica y cinematográfica.



Más allá de los datos futbolísticos y los partidos clásicos, la sección adopta un enfoque completamente nuevo y ofrece al público la sensación de adentrarse en un "museo de recuerdos" del fútbol mundial. Según el periodista Tran Tien Duan, los productos periodísticos que incorporan tecnología y ofrecen un alto grado de interactividad despiertan un gran interés entre los lectores y reciben un reconocimiento significativo.



Para Tran Tien Duan, editor en jefe de VietnamPlus, la eficacia de la transformación digital depende de tres factores fundamentales: la visión de la dirección, la infraestructura tecnológica y la calidad de los recursos humanos. Por ello, las agencias de medios deben reforzar la formación, especialmente el aprendizaje autónomo, para ayudar a reporteros, editores y técnicos a responder a las exigencias de la producción de contenidos en el entorno digital.



De acuerdo con Vu Viet Trang, directora general de la VNA, en el marco de la implementación de la Resolución 57-NQ/TW, la VNA ha completado su marco de arquitectura digital y está llevando a cabo la transformación digital sobre la base de cuatro pilares fundamentales: los datos como cimiento, la tecnología como motor, la innovación de los procesos como eje central y las personas como factor decisivo.



De cara al futuro, la VNA continuará desarrollando bases de datos compartidas y promoviendo la aplicación de la IA en la búsqueda, recopilación, análisis, verificación y distribución de información.



Asimismo, desplegará de manera simultánea soluciones basadas en IA, macrodatos y computación en la nube en todo el sistema. Con ello, la VNA busca mejorar la productividad, la calidad y la velocidad del procesamiento informativo, al tiempo que refuerza la lucha contra las noticias falsas y la desinformación.



En la era digital, la tecnología puede transformar la manera de ejercer el periodismo, pero la misión fundamental de los periodistas de las agencias de noticias permanece intacta: servir a la patria y al pueblo, garantizar un flujo de información oficial, precisa y fiable, contribuir a orientar la opinión pública y fortalecer la confianza social./.

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