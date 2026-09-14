Phan Anh Son, reelegido presidente de la Unión de Organizaciones de Amistad de Vietnam

Hanoi (VNA) - Phan Anh Son fue reelegido presidente de la Unión de Organizaciones de Amistad de Vietnam (VUFO) para el VII mandato, correspondiente al período 2026-2031, según se informó hoy en el VII Congreso Nacional de la organización, celebrado en Hanoi.



El Congreso hizo balance de la implementación de la Resolución del mandato 2019-2026, evaluó los resultados alcanzados y definió las orientaciones, objetivos y tareas clave de la VUFO para el próximo período, además de elegir al Comité Ejecutivo y a sus cargos directivos.



Al intervenir en el evento, Bui Thi Minh Hoai, presidenta del Frente de la Patria de Vietnam, afirmó que la diplomacia popular es una creación singular del Partido y del Presidente Ho Chi Minh y contribuye a la sinergia de la diplomacia nacional.



Tras reconocer los resultados alcanzados por la VUFO durante el mandato anterior, pidió a la organización poner en marcha con prontitud la Resolución del Congreso y realizar mayores aportes a los objetivos de desarrollo del país.



En el contexto en que Vietnam avanza hacia sus objetivos estratégicos para los próximos 100 años, la diplomacia popular debe redoblar esfuerzos y actuar con mayor determinación para reafirmar su papel como uno de los tres pilares de la diplomacia vietnamita, junto con la diplomacia del Partido y la diplomacia de Estado, señaló.



Asimismo, instó a todo el sistema de la VUFO a realizar un cambio decisivo, pasando de una mentalidad centrada en la cantidad a otra orientada a la calidad y la eficacia sustantiva. En este sentido, recomendó promover un modelo de diplomacia popular orientado al desarrollo, en el que la conexión de las actividades económicas, comerciales, de inversión, científicas y tecnológicas sea uno de los indicadores de éxito.



También pidió que los programas de movilización de ayuda de las organizaciones no gubernamentales extranjeras se ajusten a las estrategias nacionales de desarrollo, especialmente en ámbitos como la transformación digital, el crecimiento verde y la adaptación al cambio climático.



La VUFO debe ampliar su participación internacional, renovar su red de socios, desempeñar un papel más activo en los foros internacionales de diplomacia popular, mejorar la labor de información sobre asuntos exteriores y reforzar la coordinación con los demás pilares de la diplomacia vietnamita, señaló.



También hizo hincapié en centrarse en la construcción de un aparato ágil y moderno con una transformación digital integral.



Por su parte, Phan Anh Son afirmó que, durante el próximo mandato, la VUFO se esforzará al máximo, junto con todo el país, para implementar con éxito la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido.

Phan Anh Son, presidente de la Unión de Organizaciones de Amistad de Vietnam (VUFO), habla en el evento. (Fuente: VNA)



Bajo el lema «Adaptación proactiva, avances creativos y eficacia práctica», el sistema de la VUFO deberá acelerar su transformación y renovar su enfoque hacia una visión en la que «la amistad y la solidaridad contribuyan a generar valores sustantivos», tomando las contribuciones a los intereses nacionales y al bienestar del pueblo como criterio fundamental de todas sus acciones.



La VUFO y sus organizaciones miembros continuarán reafirmando el papel fundamental de la diplomacia popular y coordinándose estrechamente con la diplomacia del Partido y del Estado para cumplir con éxito las tareas que les sean asignadas, concluyó./.