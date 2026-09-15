Vietnam busca reducir los costos logísticos al 12% del PIB

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Ciudad Ho Chi Minh (VNA)-La Resolución N.º 20-NQ/TW, del 28 de julio de 2026, del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam del XIV mandato sobre la construcción y el desarrollo de Vietnam como una nación marítima fuerte, establece el objetivo de reducir los costos logísticos a menos del 12% del Producto Interno Bruto (PIB) para 2030 y de construir 5 y 6 centros logísticos modernos de categoría mundial.

No se trata solo de reducir los costes de transporte, sino que requiere reestructurar la red logística, aumentar la conectividad multimodal, digitalizar la cadena de suministro y aprovechar eficazmente las ventajas de los puertos marítimos, convirtiendo al mar en un importante eje de crecimiento para la economía vietnamita en un futuro cercano.





Los altos costos erosionan la competitividad





Para las empresas exportadoras, la logística es el factor clave que determina la capacidad de suministro, la aptitud para satisfacer los requisitos de los clientes y la competitividad del producto en el mercado internacional.

Sin embargo, los costos logísticos en Vietnam siguen siendo elevados, al situarse en torno al 18% del PIB, lo que genera una presión considerable sobre las empresas, especialmente las pequeñas y medianas.

El transporte terrestre constituye actualmente uno de los principales cuellos de botella. Las empresas tienen dificultades para controlar los tiempos de transporte y a menudo deben esperar hasta reunir suficiente carga, mientras que los costos de carga y descarga, almacenamiento y mano de obra siguen acumulándose.

La limitada capacidad de negociación con los socios logísticos también dificulta que las pequeñas empresas optimicen sus costos. Los retrasos en las entregas no solo incrementan los costos, sino que también afectan la capacidad de cumplir los compromisos con los clientes internacionales, reduciendo así la competitividad y las posibilidades de una mayor integración en las cadenas globales de suministro.

En Ciudad Ho Chi Minh, donde el sistema portuario marítimo gestiona alrededor del 65% del volumen de contenedores del país, los elevados costos logísticos hacen aún más urgente mejorar la eficiencia de la conectividad.

Las mercancías procedentes de centros de producción como Binh Duong, Dong Nai y las zonas cercanas siguen dependiendo en gran medida del transporte por carretera, mientras que las infraestructuras de conexión aún no están plenamente desarrolladas y la congestión prolonga los tiempos de transporte.

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Además de las infraestructuras, los costos logísticos también se ven afectados por las tarifas y recargos, las políticas, las limitaciones tecnológicas y el excesivo número de intermediarios en la cadena de suministro. El uso de medios de transporte tradicionales también incrementa el consumo de combustible.

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Por lo cual, reducir los costos logísticos no consiste únicamente en recortar las tarifas de transporte, sino que exige reestructurar la red, mejorar la conectividad multimodal, digitalizar la cadena de suministro y aumentar la eficiencia de la coordinación entre las partes. Esta es una condición importante para que Vietnam aproveche las ventajas de sus puertos marítimos y mejore la competitividad de los productos de exportación.

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Construir un ecosistema de cadenas logísticas

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Según los expertos, el mercado logístico de Vietnam tiene actualmente un tamaño de entre 42.000 y 45.000 millones de dólares al año, con una tasa de crecimiento que podría alcanzar entre el 16% y el 18%.

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Con el crecimiento del volumen de mercancías de importación y exportación y el potencial de Vietnam para ascender en las cadenas globales de suministro, se espera que el sector logístico siga ampliando su escala y desempeñe un papel importante en el fortalecimiento de la competitividad de los productos nacionales.

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Para eliminar los actuales cuellos de botella, el Gobierno ha puesto en marcha una serie de soluciones, desde el perfeccionamiento de las políticas hasta los esfuerzos por completar las infraestructuras, mejorar la conectividad integral dentro de cada región e integrar el país en la red mundial de transporte multimodal.

Le Quang Trung, subdirector general de la Corporación Marítima de Vietnam y presidente del Consejo de Administración del Puerto Internacional de Cai Mep, señaló que la estrategia de desarrollo del sector logístico del país demuestra la determinación del Gobierno de impulsar la circulación de mercancías y facilitar las actividades de las empresas de importación y exportación.

Vietnam ha desarrollado líneas ferroviarias de transporte intermodal que conectan con China, además de completar la red de autopistas, junto con políticas destinadas a apoyar el desarrollo del transporte marítimo y las vías navegables interiores como alternativa al transporte terrestre, comunicó.

En el futuro, seguirá impulsando los procesos de transporte verde, reduciendo los tiempos y costos, así como los intermediarios, con la expectativa de eliminar pronto los cuellos de botella logísticos para las empresas y avanzar hacia el objetivo de disminuir los costos logísticos establecido en la Resolución Nº 20-NQ/TW”, compartió Quang Trung.

Mientras tanto, Anthony Tay, cofundador, experto en capacitación y consultoría del grupo singapurense Cargonomics, comentó que para reducir los costos logísticos a menos del 12% del PIB para 2030, conforme a la Resolución Nº 20-NQ/TW, no basta con minimizar las tarifas de transporte, sino que es necesario reestructurar todo el sistema de la cadena de suministro logístico, sobre la base de la formación de un ecosistema unificado y sincronizado, en el que cada eslabón esté estrechamente conectado con los demás, facilitando el flujo de mercancías desde los centros de producción hasta los puertos y hacia los mercados internacionales.

Por su parte, Dang Thi Minh Phuong, presidenta de la Asociación de Logística y Puertos Marítimos de Ciudad Ho Chi Minh, analizó que resulta necesario contar con un mecanismo de coordinación suficientemente sólido para organizar un espacio logístico unificado y evitar que cada localidad planifique de manera aislada.

Asimismo, hizo hincapié en la importancia de estudiar un mecanismo de "corredor verde logístico", armonizando los procedimientos de inspección y las políticas de tarifas portuarias para facilitar las operaciones de las empresas, entre otros.

Vietnam cuenta con numerosas ventajas, como sus puertos de aguas profundas, su ubicación en las rutas marítimas internacionales y una red de producción cada vez más amplia, condiciones importantes para convertir la economía marítima en un sólido eje de crecimiento en el futuro.

Reducir los costos logísticos a menos del 12% del PIB para 2030 no solo permitirá eliminar los cuellos de botella logísticos, sino también resolver el desafío de la competitividad empresarial, aumentar los recursos y fortalecer la competitividad de los productos domésticos en el mercado mundial./.

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