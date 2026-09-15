Vietnam apunta a 45-50 millones de turistas internacionales en 2030

Hanoi (VNA)- Vietnam aspira a llevar el turismo a un nuevo nivel de desarrollo para 2030, con el ambicioso objetivo de alcanzar entre 45 y 50 millones de visitantes internacionales y unos 160 millones de nacionales por un ingreso total de entre 80 mil millones y 90 mil millones de dólares.

El Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Vietnam ha elaborado tres escenarios de crecimiento para el periodo 2027-2030. El escenario de bajo crecimiento proyecta un aumento anual del 8% al 10% en las llegadas internacionales, alcanzando entre 35 y 38 millones; el de crecimiento moderado prevé un incremento del 12% al 15%, llegando a entre 40 y 45 millones; mientras que el de alto crecimiento estima una subida del 15% al 18%, situando la cifra de viajeros entre 45 y 50 millones para el año 2030.

El año 2026 se considera un importante trampolín, con el objetivo de recibir entre 25 y 27 millones de visitantes internacionales y entre 150 y 153 millones de nacionales.

En los primeros ocho meses de 2026, Vietnam recibió cerca de 15,9 millones de visitantes internacionales, lo que representó un aumento del 14,4% en comparación con el mismo periodo de 2025.

Si se alcanza el objetivo para 2026, Vietnam deberá mantener una tasa de crecimiento muy sólida durante los próximos cuatro años, con vistas a lograr la meta de entre 45 y 50 millones de visitantes en 2030.

Los expertos consideraron que se trata de un objetivo muy ambicioso, pero el cual puede generar un impulso para que el sector turístico cambie su enfoque. En lugar de centrarse únicamente en atraer más viajeros, Vietnam necesita mejorar la competitividad de todo el ecosistema de los destinos, desde la aviación, el transporte, los productos y servicios hasta los datos y las actividades de promoción.​

El país aún cuenta con un amplio margen de desarrollo en los mercados del Nordeste Asiático, India, Europa, Australia, Oriente Medio y Norteamérica. Al mismo tiempo, el desarrollo del aeropuerto de Long Thanh, la red de autopistas y los grandes proyectos de transporte están ampliando la conectividad y creando condiciones más favorables para el desarrollo de la industria del ocio.​

Sin embargo, el gran desafío radica en convertir las ventajas de los recursos disponibles en productos turísticos competitivos. Vietnam cuenta con fortalezas en materia de cultura autóctona, gastronomía y naturaleza, pero muchos de estos valores aún no se han desarrollado en rubros con suficiente profundidad para prolongar la estancia y aumentar el gasto de los turistas.

Pham Trung Luong, ex subdirector del Instituto de Investigación para el Desarrollo Turístico de Vietnam, recomendó a que las políticas sobre desarrollo de productos, promoción, recursos humanos, aviación, visas y áreas turísticas nacionales deben revisarse de manera sincrónica, con mecanismos lo suficientemente sólidos para apoyar a la industria sin humo.​

La infraestructura es también una cuestión clave si Vietnam aspira a atender a entre 45 y 50 millones de visitantes internacionales. Por lo cual, resulta esencial planificar con prontitud las fases de expansión posteriores y, al mismo tiempo, desarrollar una red integrada de carreteras, ferrocarriles, líneas de metro y autobuses, junto con servicios de apoyo que faciliten la conectividad desde los puntos de entrada aéreos hasta los destinos finales, entre otros aspectos.​

En particular, la meta de alcanzar entre 45 y 50 millones de llegadas de visitantes internacionales no debe evaluarse únicamente en términos de volumen. Vietnam necesita centrarse en la duración promedio de la estancia, los niveles de gasto, los ingresos y la contribución del turismo a la economía local. Esto implica pasar de un crecimiento basado en el volumen a un crecimiento de alta calidad, sostenible y eficiente./.