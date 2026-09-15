Vietnam y Austria amplían cooperación para atraer capital de alta calidad

Hanoi (VNA)– El seminario “Conectando la inversión entre Vietnam y Austria” se celebró recientemente en Viena con la participación de representantes de organismos reguladores, instituciones financieras, bancos, empresas e inversores de ambos países, según informó hoy la Comisión Estatal de Valores de Vietnam.



En el encuentro, el viceministro de Finanzas Nguyen Duc Chi destacó que el evento contribuirá a impulsar la cooperación entre Vietnam y Austria, en vísperas del 55.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, que se conmemorará en 2027.



Señaló que la participación de fondos de inversión, instituciones financieras y empresas austriacas refleja el creciente interés por el mercado vietnamita.



Según Duc Chi, el Producto Interno Bruto (PIB) de Vietnam creció un 8,18% interanual en el primer semestre de 2026, situándose entre las economías de mayor crecimiento de la región y del mundo.



Para alcanzar el objetivo de convertirse en un país desarrollado de ingresos altos para 2045, dijo, Vietnam necesita movilizar importantes recursos para el desarrollo, lo que abre numerosas oportunidades para los inversores austriacos y europeos.



Preciesó que Vietnam prioriza la atracción de capital de alta calidad y garantiza los derechos e intereses legítimos de los inversores. Al mismo tiempo, acelera la puesta en funcionamiento de los centros financieros internacionales de Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang, vinculados a las tecnologías financieras, las finanzas verdes y los mecanismos de prueba regulatoria controlada.



En cuanto al mercado de capitales, detalló el viceministro, FTSE Russell anunció la reclasificación de Vietnam de mercado fronterizo a mercado emergente secundario.



A partir del 21 de septiembre de 2026, las acciones vietnamitas se incorporarán a los índices bursátiles globales de FTSE Russell. Vietnam continuará reformando el mercado y mejorando su transparencia, seguridad y accesibilidad para los inversores internacionales.



Sobre las relaciones económicas entre Vietnam y Austria, valoró que existen condiciones favorables para profundizar estos vínculos.



El comercio bilateral alcanza entre 2,5 y 2,7 mil millones de dólares, lo que convierte a Vietnam en el mayor socio comercial de Austria dentro de la ASEAN. Austria cuenta actualmente con 49 proyectos de inversión vigentes en Vietnam, por un capital registrado de unos 150 millones de dólares, además de unas 60 empresas con oficinas de representación o sucursales en el país.



Duc Chi instó a ambas partes a impulsar la plena ratificación del EVIPA; promover una mayor participación de grupos financieros, bancos, fondos de inversión y empresas austríacas de tecnología financiera en el mercado vietnamita; y ampliar las inversiones en alta tecnología, inteligencia artificial, energías limpias y renovables, infraestructura de transporte, ciudades inteligentes, finanzas verdes, mercado de créditos de carbono y economía circular.



Por su parte, la secretaria de Estado en el Ministerio Federal de Finanzas, Barbara Eibinger-Miedl, señaló que ambos países aún cuentan con un amplio margen de cooperación en finanzas, inversión, innovación y transición verde, y expresó su deseo de mantener el diálogo, compartir experiencias y poner en marcha proyectos concretos.



Durante el seminario, representantes de organismos, bancos y fondos de inversión de ambos países debatieron sobre las perspectivas del mercado bursátil vietnamita, las finanzas sostenibles, la financiación verde y las oportunidades de inversión.



Los participantes coincidieron en que Vietnam cuenta con una economía dinámica y estable, una amplia integración internacional y nuevos motores de crecimiento. La mejora de la clasificación del mercado bursátil, el perfeccionamiento institucional, el desarrollo de las finanzas verdes y la construcción de centros financieros internacionales contribuirán a ampliar el espacio de cooperación y ofrecer nuevas oportunidades para que el capital austriaco y europeo participe más profundamente en el mercado vietnamita./.

VNA