Economía

Pese a las dificultades, las exportaciones agrícolas de Vietnam siguen creciendo

Las exportaciones agrícolas, forestales y pesqueras de Vietnam crecieron un 7% hasta agosto de 2026, impulsadas por la diversificación de mercados.

Clasificación y congelación de filetes de pangasius para exportación en la fábrica de Go Dang Tien Giang (anteriormente provincia de Tien Giang). Foto: VNA
Clasificación y congelación de filetes de pangasius para exportación en la fábrica de Go Dang Tien Giang (anteriormente provincia de Tien Giang). Foto: VNA

Hanoi (VNA) Las exportaciones vietnamitas de productos agrícolas, forestales y pesqueros alcanzaron 49.310 millones de dólares en los primeros ocho meses de 2026, un 7% más que en el mismo período de 2025, pese a las disrupciones en las cadenas de suministro, los conflictos internacionales, los aranceles y las barreras técnicas en algunos de sus principales mercados.

El crecimiento se apoya en la diversificación de mercados

Según un informe del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, de este total, las exportaciones de productos agrícolas sumaron 25.660 millones de dólares, un 2,7% más; los productos pecuarios alcanzaron 511,9 millones de dólares, con un incremento del 30%; los productos pesqueros llegaron a 7.940 millones de dólares, un 10,9% más; mientras que las exportaciones de madera y productos forestales ascendieron a 12.570 millones de dólares, un 5,4% más.

Por su parte, las exportaciones de insumos para la producción - como fertilizantes, productos fitosanitarios y alimentos para animales - alcanzaron 2.610 millones de dólares, un incremento del 64,8%.

Solo en agosto de 2026, el valor de las exportaciones vietnamitas de productos agrícolas, forestales y pesqueros (NLTS) se estima en 6.470 millones de dólares, un 3,5% menos que en julio, pero un 3,6% más que en agosto de 2025.

China, con una cuota del 22,7%; Estados Unidos, con el 19,1%; y Japón, con el 6,8%, son actualmente los tres principales mercados de exportación de productos agrícolas, forestales y pesqueros de Vietnam.

En comparación con el mismo período de 2025, se estima que durante los primeros ocho meses de 2026 las exportaciones vietnamitas de estos productos hacia China aumentaron un 22,1% y hacia Japón un 2%, mientras que las destinadas a Estados Unidos disminuyeron un 0,4%.

Según el doctor Le Thanh Luu, exdirector del Instituto de Investigación de Acuicultura I -actualmente Instituto de Ciencias Pesqueras de Vietnam-, explicó que, pese a las dificultades que atraviesan las exportaciones pesqueras vietnamitas debido a los aranceles y las barreras técnicas del mercado estadounidense, las ventas al exterior han seguido creciendo gracias a la rápida capacidad de adaptación de las empresas a las exigencias del mercado.

A su juicio, este resultado se debe especialmente a la diversificación de los productos y de los mercados de destino.

Por su parte, Nguyen Van Dien, subdirector del Departamento de Silvicultura y Protección Forestal, señaló que los resultados positivos de las exportaciones de madera y productos forestales desde comienzos de 2026 son fruto de la participación coordinada de todo el sistema político.

Las autoridades del Partido y del Estado han dado instrucciones oportunas y adoptado numerosas políticas destinadas a eliminar obstáculos para las empresas, además de impulsar las negociaciones y ampliar los mercados.

Entre estas medidas destaca la simplificación de los procedimientos para la devolución del impuesto sobre el valor añadido (IVA) a las empresas, considerada un importante estímulo para el sector privado. A ello se suma la participación activa de las propias empresas en la ampliación y diversificación de los mercados de consumo de productos madereros.

Ampliar aún más el margen de crecimiento de las exportaciones

Para mantener el crecimiento y alcanzar los objetivos fijados en materia de ingresos por exportaciones - especialmente en términos de valor añadido y eficiencia económica-, el sector de Agricultura y Medio Ambiente deberá seguir intensificando durante los meses restantes de 2026 las actividades de promoción comercial, así como la expansión y diversificación de mercados y productos.

La evolución de los últimos años demuestra que las exportaciones de productos agrícolas vietnamitas han mantenido una tendencia ascendente, especialmente en el período más reciente, gracias a los esfuerzos de Vietnam por negociar acuerdos y promover comercialmente sus productos para ampliar los mercados de exportación.

Un ejemplo destacado es el trabajo de negociación con China para impulsar la exportación por canales oficiales de diversos productos agrícolas vietnamitas.

A mediados de agosto de 2026, una delegación del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, encabezada por el viceministro Nguyen Hoang Hiep, mantuvo conversaciones con la Administración General de Aduanas de China (GACC) con el objetivo de resolver cuestiones técnicas y reforzar los mecanismos de coordinación entre ambas partes.

La GACC ha completado la evaluación de 736 expedientes relacionados con el durián vietnamita, correspondientes a 487 zonas de cultivo y 249 establecimientos de envasado. Como resultado, fueron aprobadas 401 zonas de cultivo y 166 establecimientos de envasado por cumplir los requisitos establecidos, lo que representa, respectivamente, el 82,3% y el 66,7% de los expedientes evaluados.

Actualmente, otros 283 códigos de zonas de cultivo y 160 códigos de establecimientos de envasado de durián se encuentran a la espera de evaluación y respuesta por parte de la GACC. La aprobación de un número considerable de nuevos códigos para zonas de cultivo y establecimientos de envasado contribuirá a ampliar la capacidad de Vietnam para suministrar durián al mercado chino a través de los canales oficiales.

Esto proporcionará mayores oportunidades a las autoridades locales y a las empresas para organizar la producción, adquisición, envasado y exportación del producto, especialmente en un momento en que las principales zonas productoras de la región de la Altiplanicie Occidental están entrando en plena temporada de cosecha.

Paralelamente, seguir elevando la calidad de los productos agrícolas, forestales y pesqueros, mejorar la trazabilidad y, especialmente, impulsar el procesamiento y la transformación profunda de las materias primas son factores fundamentales para aumentar la competitividad, el valor comercial y la eficiencia económica de los productos agrícolas vietnamitas.

La expansión hacia nuevos mercados y la capacidad de cumplir con los estándares del mercado halal - destinado a los consumidores musulmanes, que actualmente representan alrededor de 2.200 millones de personas en todo el mundo - no solo brindan a la agricultura vietnamita una nueva oportunidad para alcanzar sus objetivos de exportación en 2026, sino que también abren un amplio margen para incrementar significativamente las exportaciones en los próximos años./.

VNA
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #exportaciones agrícolas de Vietnam #exportaciones de Vietnam 2026 #productos agrícolas vietnamitas #exportaciones pesqueras de Vietnam #exportaciones de madera de Vietnam
Seguir VietnamPlus

Integración internacional

Noticias relacionadas

Ver más

Durián vietnamita: de la expansión de la producción a la elevación del valor

Durián vietnamita: de la expansión de la producción a la elevación del valor

El durián, uno de los productos agrícolas de mayor valor, se está convirtiendo gradualmente en una de las principales industrias de exportación de Vietnam. Sin embargo, a medida que crecen la producción y las exigencias de los mercados importadores en materia de calidad, seguridad alimentaria y trazabilidad, el sector se enfrenta al reto de pasar de un modelo centrado en aumentar el volumen a otro basado en la construcción de una cadena de valor sostenible, la mejora de la calidad y la diversificación de los mercados.

Procesamiento de pulpo para exportación en la empresa Huy Nam, An Giang. Foto: VNA

Nuevas oportunidades para exportaciones pesqueras de Vietnam

La conclusión de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), tras 14 años, abre nuevas oportunidades para que los productos pesqueros vietnamitas accedan a mercados desarrollados, con alto poder adquisitivo y exigentes estándares de calidad.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y Zou Jiayi, presidenta del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras. Foto: VNA

Premier vietnamita recibe a presidenta de AIIB en Nueva Delhi

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, recibió, el 12 de septiembre en Nueva Delhi, a Zou Jiayi, presidenta del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras (AIIB), con motivo de su participación en la XVIII Cumbre de los BRICS.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, recibe a Sanjay Dhawan, vicepresidente de ACME. (Fuente: VNA)

Vietnam impulsa la cooperación con grandes grupos indios en energía e infraestructura

En el marco de su participación en la 18.ª Cumbre de los BRICS y de sus actividades bilaterales en India, el primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, mantuvo hoy reuniones con dirigentes de los grupos indios ACME y GMR, alentando a estas empresas a ampliar la cooperación y la inversión en Vietnam, especialmente en los sectores de energía limpia, infraestructura y aviación.

El consejero comercial de Vietnam en la India, Bui Trung Thuong. (Fuente: VNA)

BRICS abre nuevas oportunidades de cooperación para Vietnam

El grupo de las principales economías emergentes del mundo (BRICS) está abriendo una «ventana de oportunidad» especialmente significativa para Vietnam, en un contexto en el que la India asumirá el papel presidencial del bloque en 2026 y los dos países han elevado sus relaciones al nivel de Asociación Estratégica Integral Reforzada.

Grupo francés busca impulsar la inversión y la cooperación entre Vietnam y Francia

Grupo francés busca impulsar la inversión y la cooperación entre Vietnam y Francia

El grupo francés Bel confía en que la visita oficial a Francia del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, abrirá nuevas oportunidades para la cooperación industrial y tecnológica, contribuyendo a profundizar el diálogo económico bilateral y a crear condiciones favorables para la inversión a largo plazo en Vietnam.

El ministro vietnamita de Finanzas, Ngo Van Tuan, mantuvo una reunión con dirigentes de Rothschild & Co,. (Fuente: VNA)

Vietnam impulsa la cooperación financiera y de inversión con socios franceses

En el marco de la visita oficial del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, a Francia, el ministro de Finanzas, Ngo Van Tuan, desarrolló diversas actividades destinadas a promover la cooperación financiera y de inversión, así como a movilizar recursos para el desarrollo, entre ellas una reunión de trabajo con el grupo Rothschild & Co y su participación en el Foro de Líderes Empresariales Vietnam-Francia.