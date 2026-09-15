Pese a las dificultades, las exportaciones agrícolas de Vietnam siguen creciendo

Hanoi (VNA) Las exportaciones vietnamitas de productos agrícolas, forestales y pesqueros alcanzaron 49.310 millones de dólares en los primeros ocho meses de 2026, un 7% más que en el mismo período de 2025, pese a las disrupciones en las cadenas de suministro, los conflictos internacionales, los aranceles y las barreras técnicas en algunos de sus principales mercados.



El crecimiento se apoya en la diversificación de mercados



Según un informe del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, de este total, las exportaciones de productos agrícolas sumaron 25.660 millones de dólares, un 2,7% más; los productos pecuarios alcanzaron 511,9 millones de dólares, con un incremento del 30%; los productos pesqueros llegaron a 7.940 millones de dólares, un 10,9% más; mientras que las exportaciones de madera y productos forestales ascendieron a 12.570 millones de dólares, un 5,4% más.



Por su parte, las exportaciones de insumos para la producción - como fertilizantes, productos fitosanitarios y alimentos para animales - alcanzaron 2.610 millones de dólares, un incremento del 64,8%.



Solo en agosto de 2026, el valor de las exportaciones vietnamitas de productos agrícolas, forestales y pesqueros (NLTS) se estima en 6.470 millones de dólares, un 3,5% menos que en julio, pero un 3,6% más que en agosto de 2025.



China, con una cuota del 22,7%; Estados Unidos, con el 19,1%; y Japón, con el 6,8%, son actualmente los tres principales mercados de exportación de productos agrícolas, forestales y pesqueros de Vietnam.



En comparación con el mismo período de 2025, se estima que durante los primeros ocho meses de 2026 las exportaciones vietnamitas de estos productos hacia China aumentaron un 22,1% y hacia Japón un 2%, mientras que las destinadas a Estados Unidos disminuyeron un 0,4%.



Según el doctor Le Thanh Luu, exdirector del Instituto de Investigación de Acuicultura I -actualmente Instituto de Ciencias Pesqueras de Vietnam-, explicó que, pese a las dificultades que atraviesan las exportaciones pesqueras vietnamitas debido a los aranceles y las barreras técnicas del mercado estadounidense, las ventas al exterior han seguido creciendo gracias a la rápida capacidad de adaptación de las empresas a las exigencias del mercado.



A su juicio, este resultado se debe especialmente a la diversificación de los productos y de los mercados de destino.



Por su parte, Nguyen Van Dien, subdirector del Departamento de Silvicultura y Protección Forestal, señaló que los resultados positivos de las exportaciones de madera y productos forestales desde comienzos de 2026 son fruto de la participación coordinada de todo el sistema político.



Las autoridades del Partido y del Estado han dado instrucciones oportunas y adoptado numerosas políticas destinadas a eliminar obstáculos para las empresas, además de impulsar las negociaciones y ampliar los mercados.



Entre estas medidas destaca la simplificación de los procedimientos para la devolución del impuesto sobre el valor añadido (IVA) a las empresas, considerada un importante estímulo para el sector privado. A ello se suma la participación activa de las propias empresas en la ampliación y diversificación de los mercados de consumo de productos madereros.



Ampliar aún más el margen de crecimiento de las exportaciones



Para mantener el crecimiento y alcanzar los objetivos fijados en materia de ingresos por exportaciones - especialmente en términos de valor añadido y eficiencia económica-, el sector de Agricultura y Medio Ambiente deberá seguir intensificando durante los meses restantes de 2026 las actividades de promoción comercial, así como la expansión y diversificación de mercados y productos.



La evolución de los últimos años demuestra que las exportaciones de productos agrícolas vietnamitas han mantenido una tendencia ascendente, especialmente en el período más reciente, gracias a los esfuerzos de Vietnam por negociar acuerdos y promover comercialmente sus productos para ampliar los mercados de exportación.



Un ejemplo destacado es el trabajo de negociación con China para impulsar la exportación por canales oficiales de diversos productos agrícolas vietnamitas.



A mediados de agosto de 2026, una delegación del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, encabezada por el viceministro Nguyen Hoang Hiep, mantuvo conversaciones con la Administración General de Aduanas de China (GACC) con el objetivo de resolver cuestiones técnicas y reforzar los mecanismos de coordinación entre ambas partes.



La GACC ha completado la evaluación de 736 expedientes relacionados con el durián vietnamita, correspondientes a 487 zonas de cultivo y 249 establecimientos de envasado. Como resultado, fueron aprobadas 401 zonas de cultivo y 166 establecimientos de envasado por cumplir los requisitos establecidos, lo que representa, respectivamente, el 82,3% y el 66,7% de los expedientes evaluados.



Actualmente, otros 283 códigos de zonas de cultivo y 160 códigos de establecimientos de envasado de durián se encuentran a la espera de evaluación y respuesta por parte de la GACC. La aprobación de un número considerable de nuevos códigos para zonas de cultivo y establecimientos de envasado contribuirá a ampliar la capacidad de Vietnam para suministrar durián al mercado chino a través de los canales oficiales.



Esto proporcionará mayores oportunidades a las autoridades locales y a las empresas para organizar la producción, adquisición, envasado y exportación del producto, especialmente en un momento en que las principales zonas productoras de la región de la Altiplanicie Occidental están entrando en plena temporada de cosecha.



Paralelamente, seguir elevando la calidad de los productos agrícolas, forestales y pesqueros, mejorar la trazabilidad y, especialmente, impulsar el procesamiento y la transformación profunda de las materias primas son factores fundamentales para aumentar la competitividad, el valor comercial y la eficiencia económica de los productos agrícolas vietnamitas.



La expansión hacia nuevos mercados y la capacidad de cumplir con los estándares del mercado halal - destinado a los consumidores musulmanes, que actualmente representan alrededor de 2.200 millones de personas en todo el mundo - no solo brindan a la agricultura vietnamita una nueva oportunidad para alcanzar sus objetivos de exportación en 2026, sino que también abren un amplio margen para incrementar significativamente las exportaciones en los próximos años./.

VNA