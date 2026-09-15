Vietnam y Eslovaquia abren nuevo espacio de cooperación tras elevar sus relaciones bilaterales

​

Praga (VNA) - La elevación de las relaciones entre Vietnam y Eslovaquia al nivel de Asociación Estratégica abre un nuevo espacio para profundizar y hacer más sustancial y eficaz la cooperación bilateral, especialmente en economía, ciencia y tecnología e innovación.

La decisión fue adoptada durante la visita oficial a Vietnam del primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, del 12 al 14 de abril de 2026, cuando ambas partes suscribieron una Declaración Conjunta para elevar sus relaciones a dicho nivel.

Se trata de la duodécima asociación estratégica de Vietnam y de la primera visita a Vietnam de un alto dirigente de la Unión Europea (UE) desde que las relaciones entre Vietnam y la UE fueron elevadas al nivel de Asociación Estratégica Integral en enero de 2025.

Sobre la base de casi 80 años de amistad tradicional, establecida en 1950, el nuevo marco busca profundizar la cooperación en beneficio concreto de los pueblos y las empresas de ambos países.

Los primeros ministros Le Minh Hung y Robert Fico acordaron encargar a los Ministerios de Asuntos Exteriores de ambos países la elaboración de un Plan de Acción para poner en práctica la nueva Asociación Estratégica.

Durante la visita, las dos partes intercambiaron y firmaron seis documentos sobre política y diplomacia, defensa e industria de defensa, cultura, energía nuclear, metrología y calidad, así como cooperación entre localidades. Empresas de ambos países suscribieron además más de 10 acuerdos en los sectores de energía, salud, turismo, industria manufacturera, infraestructura de parques industriales y construcción naval.

El Foro Empresarial Vietnam-Eslovaquia reunió a cientos de empresas de ambas partes, generando un nuevo impulso para la cooperación práctica.

En economía, comercio e inversión, el intercambio comercial bilateral alcanzó unos 1,78 mil millones de dólares en 2025. Aunque Vietnam es actualmente el mayor socio comercial de Eslovaquia en el Sudeste Asiático, la cooperación todavía no corresponde a su potencial.

Ambas partes se han fijado el objetivo de duplicar el comercio bilateral en los próximos años, priorizando sectores como la industria automotriz, electrónica, ingeniería mecánica, transporte, productos farmacéuticos, energía nuclear con fines pacíficos y energías renovables, tecnologías verdes y transición ecológica.

Los dos países también aprovecharán al máximo el Tratado de Libre Comercio Vietnam-UE (EVFTA) para conectar las cadenas de suministro y la logística y ampliar los mercados.

La ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital constituyen otras áreas estratégicas. Ambos países impulsarán la cooperación en inteligencia artificial, semiconductores, robótica, automatización, tecnología cuántica, ciencia de datos, tecnología financiera y agricultura de alta tecnología, además de reforzar el intercambio de expertos, profesores y estudiantes, las becas y los proyectos conjuntos de investigación. Esta cooperación estará vinculada a las nuevas necesidades del mercado laboral, incluido el programa ERASMUS+.

La cooperación también se ampliará a la defensa y seguridad, las energías renovables, la respuesta al cambio climático, la salud, la agricultura de alta tecnología, la cultura, el turismo y los intercambios entre pueblos. En mayo y junio de 2026, delegaciones vietnamitas encabezadas por viceministros de Defensa y de Seguridad Pública realizaron visitas de trabajo en Eslovaquia, contribuyendo a concretar la cooperación en las industrias de defensa y seguridad.

Con una alta determinación política, ventajas complementarias y mecanismos concretos de cooperación, se espera que la Asociación Estratégica Vietnam-Eslovaquia genere avances sustanciales en diversos ámbitos, especialmente en economía, ciencia y tecnología e innovación, contribuyendo a la paz, la estabilidad y la prosperidad de la región y del mundo./.

​