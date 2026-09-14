Vietnam e India celebran XIX Reunión del Comité Mixto sobre cooperación económica y tecnológica

Nueva Delh (VNA) - Vietnam e India acordaron acelerar la aplicación de los compromisos y acuerdos alcanzados por sus dirigentes para lograr avances concretos en la cooperación bilateral, durante la XIX Reunión del Comité Mixto sobre cooperación económica, comercial, científica y tecnológica, celebrada hoy en Nueva Delhi.



El encuentro fue copresidido por el ministro de Asuntos Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, y su homólogo indio, Subrahmanyam Jaishankar, con la participación de representantes de organismos y ministerios competentes de ambos países y de las agencias representativas de Vietnam en la India.



Le Hoai Trung felicitó a la India por la exitosa celebración de la XVIII Cumbre de BRICS y agradeció al Gobierno y al Ministerio de Asuntos Exteriores indios por la recepción brindada durante la visita de Estado del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en mayo de 2026, así como durante la visita de trabajo del primer ministro Le Minh Hung para asistir a la Cumbre de BRICS.



El canciller reafirmó que Vietnam concede importancia a las relaciones tradicionales de amistad con la India y destacó que la elevación de los vínculos al nivel de Asociación Estratégica Integral Reforzada refleja la confianza política y la convergencia estratégica entre ambos países, abriendo una nueva etapa en las relaciones bilaterales.



Jaishankar, por su parte, felicitó a Vietnam por sus logros socioeconómicos y en política exterior y reafirmó que Nueva Delhi considera a Hanoi un pilar importante de su política de Actuar hacia el Este y de su visión del Indo-Pacífico, así como un socio importante en las relaciones ASEAN-India y en BRICS.



Ambas partes valoraron los avances logrados desde la XVIII Reunión del Comité Mixto, celebrada en Hanoi en octubre de 2023, y acordaron coordinar estrechamente la aplicación de los compromisos, resolver oportunamente las dificultades y promover programas y proyectos con resultados concretos.



También acordaron mantener los intercambios de alto nivel y a distintos niveles a través de los canales del Partido, el Estado, el Parlamento y los intercambios entre pueblos, así como preparar las actividades conmemorativas del 55.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas en 2027, incluida la posibilidad de designar ese año como Año de la Amistad entre ambos países.



En defensa y seguridad, intensificarán los intercambios de delegaciones, el diálogo y las consultas, celebrarán próximamente la primera edición del Diálogo 2+2 de Relaciones Exteriores y Defensa y ampliarán la cooperación en formación, transferencia de tecnología, fortalecimiento de capacidades, lucha contra la delincuencia transnacional y ciberseguridad. Asimismo, mantendrán el Diálogo sobre Seguridad Marítima y ampliarán la cooperación en este ámbito.



En economía, comercio e inversión, acordaron aprovechar mejor la complementariedad de sus economías, resolver las dificultades de acceso a los mercados y facilitar las actividades empresariales, con el objetivo de elevar el comercio bilateral a 25 mil millones de dólares.



Jaishankar propuso facilitar el acceso al mercado indio para productos farmacéuticos, frutas, carne y otros productos de origen indio, además de continuar la cooperación en la exploración y explotación de petróleo y gas. Le Hoai Trung coincidió en abordar las cuestiones técnicas y los procedimientos de acceso a los mercados en la próxima reunión del Subcomité de Cooperación Comercial Bilateral, prevista para 2026, y dio la bienvenida a las inversiones indias en infraestructura, productos farmacéuticos y energía.



Ambas partes destacaron la importancia de la conectividad de infraestructura, logística y aviación para ampliar la cooperación económica. Acordaron aumentar la frecuencia de los vuelos directos, mejorar las conexiones por carretera y ferrocarril y reforzar los vínculos entre los puertos marítimos de ambos países, además de acelerar la conexión de los sistemas de pagos minoristas mediante códigos QR bidireccionales.



En ciencia y tecnología, acordaron organizar próximamente los Subcomités de Cooperación en ciencia y tecnología y tecnología digital. Le Hoai Trung propuso elaborar una estrategia de cooperación científica y tecnológica a largo plazo, centrada en tecnologías estratégicas y emergentes, y desarrollar proyectos conjuntos de investigación y vínculos entre institutos, universidades, empresas y ecosistemas de innovación.



Los dos países también acordaron aprovechar sus vínculos históricos, culturales y religiosos para ampliar la cooperación cultural, turística y los intercambios entre pueblos, así como aumentar el flujo de turistas en ambas direcciones.



La India reafirmó su apoyo a la conservación y restauración de los grupos de torres Cham en el centro de Vietnam y continuará ofreciendo becas a estudiantes vietnamitas. Vietnam, por su parte, alentará a sus estudiantes a cursar estudios en la India y se mostró dispuesto a recibir a estudiantes indios para estudiar vietnamita.



En los asuntos regionales e internacionales, ambos ministros reafirmaron su compromiso de coordinarse y apoyarse mutuamente en las Naciones Unidas y otros foros multilaterales.



Jaishankar acogió con satisfacción el patrocinio de Vietnam a uno de los pilares de la Iniciativa de los Océanos Índico-Pacífico (IPOI), reafirmó el apoyo de la India al papel central de la ASEAN y a los mecanismos liderados por esta organización, y expresó su deseo de que Vietnam continúe coordinándose con los países de la ASEAN para impulsar la pronta conclusión de la revisión del Acuerdo de Comercio de Mercancías ASEAN-India (AITIGA).



Al término de la reunión, Le Hoai Trung y Subrahmanyam Jaishankar firmaron el acta de la XIX Reunión del Comité Mixto Vietnam-India sobre cooperación económica, comercial, científica y tecnológica./.

VNA