Embajador vietnamita presenta sus cartas credenciales al presidente de Argelia

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Argel (VNA)- En el Palacio Presidencial en Argel, el embajador de Vietnam en Argelia, Vu Duy Long, presentó el 14 de septiembre sus cartas credenciales al presidente Abdelmadjid Tebboune.

Tras la ceremonia, durante el encuentro de cortesía con el mandatario argelino, Vu Duy Long expresó su honor por asumir el cargo de embajador de Vietnam en Argelia y afirmó que hará todo lo posible durante su mandato para contribuir al fortalecimiento de la tradicional amistad entre ambos países, especialmente mediante la concreción y aplicación efectiva de la asociación estratégica Vietnam-Argelia.

Con este motivo, el embajador transmitió los saludos de los dirigentes vietnamitas y agradeció al presidente Abdelmadjid Tebboune por su atención a las relaciones bilaterales, especialmente en los ámbitos político-diplomático, de defensa-seguridad, economía, comercio, energía y agricultura, así como a la comunidad vietnamita en Argelia. Tras la reunión, Vu Duy Long hizo breves declaraciones a la prensa local.

Aunque Vietnam y Argelia están geográficamente alejados, ambos países mantienen una relación de larga data, forjada especialmente durante sus respectivas luchas por la independencia nacional.

El 28 de octubre de 1962, Vietnam fue uno de los primeros países en establecer relaciones diplomáticas con Argelia, poco después de su independencia. Vietnam abrió su embajada en Argel en noviembre de ese año. Argelia abrió su embajada en Hanoi en abril de 1968.

El 19 de noviembre de 2025, durante la visita oficial del primer ministro Pham Minh Chinh a Argelia, ambas partes acordaron elevar las relaciones bilaterales al nivel de asociación estratégica./.

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