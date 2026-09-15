Canciller vietnamita se reúne con vicepresidente del Partido Popular Indio

Nueva Delhi (VNA) - El miembro del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y ministro de Asuntos Exteriores, Le Hoai Trung, se reunió el 14 de septiembre con Ram Madhav, vicepresidente del Bharatiya Janata Party (BJP) o Partido Popular Indio, para intercambiar experiencias y promover la cooperación entre ambas organizaciones políticas y países.



El encuentro tuvo lugar en el marco de la visita del canciller vietnamita a la India para acompañar al primer ministro Le Minh Hung a la Cumbre de BRICS y copresidir la XIX Reunión del Comité Mixto Vietnam-India.



Le Hoai Trung felicitó a la India por sus importantes logros bajo el liderazgo de la Alianza Democrática Nacional (NDA), el BJP y el primer ministro Narendra Modi, y valoró los avances económicos y científico-tecnológicos, la mejora del nivel de vida y el fortalecimiento de la posición internacional del país.



También compartió información sobre la situación de Vietnam, los logros socioeconómicos alcanzados tras 40 años de Doi Moi (Renovación) y la aspiración de convertirse en una nación desarrollada de altos ingresos para 2045.



El ministro destacó las similitudes en las posiciones y visiones de ambos Partidos y países y propuso intensificar el intercambio de experiencias en liderazgo y formulación de orientaciones y políticas para el desarrollo nacional.



Asimismo, resaltó que la elevación de las relaciones bilaterales al nivel de Asociación Estratégica Integral Reforzada, durante la visita del secretario general del PCV y presidente de Vietnam, To Lam, a la India en mayo de 2026, constituye un hito importante que genera un nuevo impulso para la cooperación. Propuso que el BJP apoye la materialización de los contenidos y resultados alcanzados para generar beneficios prácticos para ambos pueblos.



Ram Madhav dio una cálida bienvenida a Le Hoai Trung y valoró el fortalecimiento de los intercambios entre ambos Partidos, así como los avances de las relaciones Vietnam-India, especialmente los resultados de la visita de To Lam.



Afirmó que el BJP apoya el fortalecimiento de los vínculos con Vietnam y destacó la amistad histórica entre ambos países, así como el papel de Hanoi como socio importante de la India en los ámbitos económico, político y diplomático y en los intercambios entre pueblos.



Le Hoai Trung reafirmó que el PCV concede gran importancia a las relaciones con los partidos políticos de la India, incluido el BJP, y consideró que los vínculos entre ambos Partidos son fundamentales para consolidar la confianza política y fortalecer las relaciones bilaterales.



Propuso intensificar los intercambios de delegaciones y el intercambio de información y experiencias, especialmente sobre organización y construcción partidista y fortalecimiento de la capacidad de liderazgo del partido gobernante, e invitó a dirigentes del BJP a visitar Vietnam.



También sugirió que ambos Partidos contribuyan a promover la aplicación de los acuerdos bilaterales en defensa y seguridad, economía, comercio e inversión, ciencia y tecnología, transformación digital y verde, cultura e intercambios entre pueblos.



Con vistas al 55.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas en 2027, propuso impulsar los intercambios entre organizaciones populares para consolidar la amistad entre ambos pueblos.



Ram Madhav coincidió en intensificar los intercambios de delegaciones, los contactos entre militantes y jóvenes parlamentarios, así como la organización y participación en seminarios, conferencias y foros académicos para compartir conocimientos y experiencias.



Ambas partes acordaron reforzar la coordinación y el apoyo mutuo en los foros multilaterales regionales e internacionales, incluidos los foros multilaterales de partidos políticos, contribuyendo a la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en la región y el mundo./.

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