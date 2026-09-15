Vietnam acelera la identificación por ADN de restos de mártires de guerra

Hanoi (VNA) - Vietnam acelerará la identificación mediante pruebas de ADN de los restos de los mártires de guerra cuya identidad aún se desconoce, con el objetivo de completar para el 27 de julio de 2027 el análisis de 18.000 muestras.

La viceprimera ministra Pham Thi Thanh Tra, jefa del Comité Directivo Nacional para la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires de guerra, trabajó la víspera con el organismo permanente de dicho comité para evaluar los avances de esta labor y abordar las dificultades existentes.

La subjefa de Gobierno valoró los esfuerzos de los ministerios, sectores y organismos en el marco de la Campaña de 500 días y noches, y subrayó que se trata de una tarea difícil y de largo plazo que requiere un alto sentido de responsabilidad y firme determinación.

Pidió acelerar la toma de muestras de los restos cuya identidad aún se desconoce en los cementerios, con el objetivo de completar esta labor antes del 30 de noviembre, y mantener las tareas de búsqueda, recuperación e identificación.

También solicitó al Ministerio de Seguridad Pública intensificar la toma de muestras biológicas de la línea paterna de los familiares de los mártires, con miras a completar esta labor en 2026, así como acelerar la construcción de un almacén para conservar unos dos millones de muestras biológicas de familiares durante 50 años o más.

Asimismo, exigió completar y promulgar con urgencia las normas necesarias, incluidas las relativas a las normas económico-técnicas y los procedimientos para la toma de muestras de restos y familiares, mediante un procedimiento abreviado y a más tardar el 30 de septiembre.

El Ministerio de Finanzas deberá asesorar sobre mecanismos para adquirir equipos, productos químicos y materiales biológicos destinados a las pruebas de ADN, además de revisar y complementar las estimaciones presupuestarias para 2027.

En cuanto a los recursos, se acordó que el grupo Vingroup apoyará cuatro líneas de análisis de ADN y los laboratorios correspondientes, mientras que el presupuesto estatal se concentrará en las instalaciones y equipos necesarios para el Instituto de Medicina Forense Militar y el Instituto de Ciencias Forenses.

La viceprimera ministra Pham Thi Thanh Tra habla en la cita (Fuente: VNA)

Los organismos deberán coordinarse con Vingroup para completar el plan antes del 25 de septiembre y preparar la instalación, recepción y puesta en funcionamiento de las nuevas líneas en octubre, además de capacitar y reforzar al personal para dominar las nuevas tecnologías.

Según el Ministerio del Interior, la Campaña de 500 días y noches tiene como objetivo analizar 18.000 muestras, de las cuales 9.000 deberán ser procesadas en 2026 y haber sido recibidas antes del 1 de julio de 2025.

A fecha del 11 de septiembre de 2026, el Instituto Nacional de Medicina Forense había recibido 16.636 muestras; el Instituto de Medicina Forense Militar, 35.776; y el Instituto de Biología, 37.610.

Sin embargo, el sistema de gestión de la Campaña registraba solo 210 muestras analizadas y 10 identificaciones correctas. La principal causa es que los fondos fueron asignados recientemente, en agosto de 2026, y los organismos aún realizan los procedimientos para adquirir los productos químicos necesarios.

Según la viceministra del Interior Nguyen Thi Ha, el Ministerio de Seguridad Pública ya había superado el plan de toma de muestras de familiares y realizado alrededor del 70% de los análisis.

El proceso enfrenta dificultades debido a que muchos restos llevan décadas enterrados, han sido trasladados varias veces y presentan una grave degradación del ADN. Además, numerosos familiares son de edad avanzada o han fallecido, lo que dificulta la obtención de muestras de referencia.

La tecnología tradicional de análisis de ADN mitocondrial requiere mucho tiempo y presenta una baja tasa de coincidencias. Aunque las nuevas tecnologías han demostrado su eficacia en pruebas piloto, todavía no se han transferido de manera homogénea./.

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