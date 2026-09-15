Máximo dirigente vietnamita preside ceremonia de bienvenida al Rey y la Reina de Tailandia

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y su esposa, Ngo Phuong Ly, presidieron hoy la ceremonia de bienvenida al Rey de Tailandia, Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua, y la Reina Suthida Bajrasudhabimalalakshana, quienes realizan una visita de Estado al país del 14 al 16 de septiembre.



Al son de la banda militar, los dos líderes se dirigieron al podio de honor. Se interpretaron los himnos nacionales de Tailandia y Vietnam, mientras que desde la Ciudadela Imperial de Thang Long se efectuaron 21 salvas de artillería en honor de los monarcas tailandeses.



Posteriormente, el secretario general y presidente To Lam y el Rey de Tailandia presentaron a los miembros de las delegaciones de alto nivel de ambos países que asistieron a la ceremonia.





Ceremonia de saludo de 21 cañonazos en honor al rey Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua y la Reina de Tailandia durante su visita de Estado a Vietnam. Foto: VNA

Inmediatamente después de la ceremonia de bienvenida, los dos líderes encabezaron sus respectivas delegaciones de alto nivel en las conversaciones oficiales.



Vietnam y Tailandia son dos países del Sudeste Asiático con una larga tradición de amistad. Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1976, la cooperación bilateral se ha desarrollado rápidamente, tanto en amplitud como en profundidad.



Ambos países mantienen una relación de amistad y un alto nivel de confianza política entre sus dirigentes y pueblos. Esta constituye una base sólida y fundamental para profundizar los vínculos bilaterales y fortalecer la confianza en todos los niveles y a través de todos los canales, incluidos el Estado, los Gobiernos, los Parlamentos, las empresas, las localidades y los intercambios entre los pueblos.



Tailandia es actualmente el mayor socio comercial de Vietnam dentro de la ASEAN. Cuenta con 813 proyectos de inversión vigentes en Vietnam, ocupando el octavo lugar entre los 153 países y territorios que invierten en el país y el segundo entre los países de la ASEAN.



Las empresas tailandesas invierten principalmente en la industria manufacturera y de procesamiento; la producción y distribución de electricidad, gas, agua y climatización; así como en los sectores inmobiliario, mayorista y minorista.



Por su parte, Vietnam cuenta con 23 proyectos de inversión vigentes en Tailandia, mayormente en los sectores del comercio y los servicios, la industria manufacturera y de procesamiento y el sector inmobiliario.



Además de la cooperación económica, los vínculos en materia de defensa y seguridad entre ambos países son cada vez más sustanciales y profundos, mientras el turismo y los intercambios entre los pueblos constituyen aspectos destacados de los nexos bilaterales.



La visita de Estado del Rey y la Reina de Tailandia a Vietnam reviste una especial importancia y constituye un nuevo hito histórico en las relaciones de amistad y cooperación entre ambos países, tras cinco décadas de vínculos diplomáticos./.