Vietnam pide fortalecer un sistema multilateral sólido y eficaz

Hanoi (VNA)- Vietnam desea construir un entorno internacional en el que las diferencias se resuelvan mediante el diálogo y la cooperación, en lugar de la confrontación, y llama a los países a trabajar juntos para proteger la paz, reforzar la solidaridad, promover el desarrollo común y consolidar un sistema multilateral sólido, eficaz y capaz de responder a los desafíos de la época.



Así lo afirmó el embajador Mai Phan Dung, jefe de la misión permanente de Vietnam ante la ONU en Ginebra, durante un acto organizado por la misión con motivo del 81.º aniversario del Día Nacional de Vietnam, en la sede de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO).



En la ocasión, el embajador enfatizó que luego de 40 años de renovación (Doi Moi), Vietnam está entrando a un nuevo periodo de desarrollo, orientado a fortalecer las capacidades nacionales, consolidar la autonomía estratégica, mejorar la calidad de vida de la población y realizar contribuciones más activas y responsables a la comunidad internacional.



Según Mai Phan Dung, la nueva etapa de Vietnam se enmarca en la evolución de la región y del mundo, dado que el progreso de cada país está cada vez más estrechamente vinculado a la paz, la estabilidad y la prosperidad de la comunidad internacional. En este espíritu, Vietnam seguirá contribuyendo de manera activa, proactiva y responsable a los esfuerzos comunes para promover la paz, la cooperación y el desarrollo.

El embajador repasó también algunos hitos destacados de la diplomacia vietnamita en 2026, entre ellos la presidencia de Vietnam de la XI Conferencia de Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP). En esta función, Vietnam fue valorado por su enfoque inclusivo, espíritu constructivo y esfuerzos para reducir las diferencias entre las partes.



Asimismo, Vietnam inició su tercer mandato en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, elevó sus relaciones con la Unión Europea y concluyó las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA). El 2 de julio, Vietnam y la EFTA anunciaron la conclusión de las negociaciones tras 21 rondas oficiales, abriendo una nueva etapa de cooperación entre Vietnam y los cuatro miembros de la EFTA (Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein).



Mai Phan Dung reafirmó que Vietnam seguirá desempeñando un papel activo, proactivo y responsable en los mecanismos multilaterales y promoviendo la cooperación internacional sobre la base del respeto al derecho internacional, el fortalecimiento de la confianza y la búsqueda conjunta de soluciones a los desafíos comunes.



Con motivo de la celebración, el embajador agradeció también al Gobierno y al pueblo de Suiza, así como a los socios, amigos internacionales y la comunidad vietnamita en el extranjero por su constante acompañamiento a Vietnam.



El acto contó con la participación de más de 300 invitados, entre ellos cerca de 70 embajadores, jefes de misión y altos representantes de más de 100 delegaciones y misiones diplomáticas en Ginebra, además de representantes de organizaciones internacionales, autoridades locales, la comunidad vietnamita y estudiantes vietnamitas en Suiza./.

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