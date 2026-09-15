Vietnam entrega a EE. UU. objetos del antiguo cuartel Reasoner

Da Nang, Vietnam (VNA) - La ciudad centrovietnamita de Da Nang celebró hoy una ceremonia para entregar a la parte estadounidense la placa y la torre de vigilancia del antiguo cuartel Reasoner, en un espíritu de buena voluntad y humanitarismo, contribuyendo así a la reconciliación, la sanación y el fortalecimiento de las relaciones entre los dos países.



En sus palabras, el vicepresidente del Comité Popular municipal, Ho Quang Buu, informó que el rótulo con el nombre "Camp Reasoner" y la torre de vigilancia son objetos del antiguo primer Batallón de Reconocimiento del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos en Da Nang.



Sobre la base de la propuesta de la parte estadounidense, incluida la petición de algunos veteranos, Vietnam entrega estos objetos al país norteamericano en un espíritu de buena voluntad y humanidad, con fines de exhibición, conmemoración y puesta en valor de la paz, la sanación y la reconciliación entre ambas naciones, reiteró.



En el marco de la Asociación Estratégica Integral para la paz, la cooperación y el desarrollo sostenible, la relación entre Vietnam y Estados Unidos se ha fortalecido cada véz más sólida en diversos ámbitos, destacó.



La cooperación para abordar las secuelas de la guerra reviste una importancia especial, como aportes a generar confianza y a fomentar la sanación y la reconciliación entre las partes, remarcó.



En los últimos años, ambas partes han colaborado activamente para hacer frente a las secuelas de las bombas y minas y la contaminación por dioxinas, así como para apoyar a las víctimas de la guerra y buscar a los desaparecidos; resaltó.



Da Nang espera que los objetos entregados sean preservados y exhibidos adecuadamente por la parte estadounidense, no solo para honrar la memoria de quienes vivieron aquellos tiempos, sino también para transmitir a las generaciones más jóvenes de ambas naciones un testimonio de la capacidad de superar el pasado, sanar divisiones, generar confianza y transformar los recuerdos de antaño en una fuerza impulsora para la cooperación bilateral, puntualizó.



A su vez, la embajadora de Estados Unidos en Vietnam, Jennifer Wicks, expresó su agradecimiento a las autoridades y organismos anfitriones por reconocer la importancia que estos objetos tienen para Estados Unidos y por llevar a cabo con éxito su entrega. Al mismo tiempo, afirmó que el evento de hoy constituye una prueba más de la profundidad de la cooperación entre los dos países.



A lo largo de los años, ambas partes han colaborado en diversas actividades para abordar las secuelas de la guerra, tales como la remediación de la contaminación por dioxinas, la eliminación de artefactos explosivos sin detonar, el apoyo a personas con discapacidad y la búsqueda de personal militar desaparecido.



Estas iniciativas son consideradas por ambas partes como una base fundamental para fortalecer la confianza y la relación entre Vietnam y Estados Unidos./.

VNA