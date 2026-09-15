Premier: Academia Nacional de Defensa debe ser principal centro de pensamiento estratégico militar

Hanoi (VNA) – El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung asistió hoy a la ceremonia de apertura del año académico 2026-2027 de la Academia Nacional de Defensa, institución que se prepara para conmemorar el 50.º aniversario de su Día Tradicional.



Durante sus 50 años de construcción y desarrollo, la Academia ha seguido de cerca las directrices y políticas del Partido, las leyes del Estado y las orientaciones de la Comisión Militar Central y del Ministerio de Defensa Nacional, cumpliendo con éxito las tareas asignadas y forjando una tradición y una identidad propias.



La institución ha formado a decenas de miles de altos cuadros del Partido, del Estado y de las fuerzas armadas, al tiempo que sus investigaciones han contribuido al desarrollo de la teoría y la política militar y de defensa nacional de Vietnam, aportando fundamentos científicos para importantes decisiones estratégicas y contribuyendo a fortalecer la confianza y la cooperación con otros países.



El premier Le Minh Hung señaló que, en el contexto actual, la tarea de salvaguardar la Patria plantea exigencias cada vez mayores y más complejas. Vietnam necesita mantener un entorno de paz y estabilidad favorable al desarrollo, defender firmemente sus intereses nacionales y evitar cualquier situación de pasividad o sorpresa estratégica.



La defensa nacional, subrayó, ya no puede limitarse a la protección del territorio, las fronteras, los mares y las islas, sino que debe abarcar también la seguridad política, económica, cultural e ideológica, así como la protección de los datos, la soberanía digital y la autonomía estratégica del país.



En este sentido, instó a la Academia a convertir las grandes directrices y orientaciones estratégicas en programas y planes concretos de formación, estudios temáticos, proyectos de investigación, escenarios de entrenamiento y propuestas de asesoramiento político.



El premier pidió mejorar sustancialmente la calidad de la formación de oficiales en los niveles operativo y estratégico, así como de altos funcionarios del Partido, del Estado y de las fuerzas armadas, y reforzar al mismo tiempo la investigación científica. La Academia, afirmó, debe aspirar a convertirse en el principal centro nacional de pensamiento y asesoramiento estratégico en materia militar y de defensa.



Para ello, deberá seguir de cerca la evolución de la situación mundial y regional, evaluar con precisión a socios y rivales y anticipar los cambios del entorno de seguridad internacional.



Asimismo, deberá generar productos de investigación con aplicaciones prácticas, como pronósticos estratégicos, sistemas de alerta temprana y propuestas de políticas, además de estudiar y asimilar los avances militares y tecnológicos del mundo sin copiar mecánicamente modelos extranjeros.



El jefe del Gobierno advirtió que la Academia debe evitar tanto el aislamiento como el conservadurismo y la lentitud a la hora de adaptarse a los cambios, manteniendo una estrecha conexión con la realidad y orientando la investigación hacia las necesidades concretas de la construcción y defensa nacional.



Asimismo, pidió consolidar el papel de la Academia como principal centro de investigación de Vietnam sobre la defensa nacional de todo el pueblo, estrechando la relación entre la política de defensa y el desarrollo socioeconómico y contribuyendo al fortalecimiento de la autonomía estratégica del país.



La institución deberá desarrollar teorías, criterios y modelos para construir un sistema moderno de defensa popular integral, adaptado al nuevo modelo de desarrollo de Vietnam, a la estructura de administración local de dos niveles y a las transformaciones del entorno de desarrollo nacional.



En particular, deberá proponer mecanismos para integrar los requisitos de defensa y seguridad en las estrategias de desarrollo regional y local, los planes maestros, el desarrollo urbano y los proyectos de infraestructura estratégica. Entre otras tareas, esto implica vincular el desarrollo de la economía marina con la protección de la soberanía marítima, garantizar la continuidad de las operaciones y la capacidad de recuperación rápida del país ante las crisis, y transformar los recursos económicos, científicos y tecnológicos en potencial de defensa.

El primer ministro Le Minh Hung interviene en la ceremonia de apertura del año académico 2026-2027 de la Academia Nacional de Defensa. (Foto: VNA)

También instó a acelerar los avances en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital, con el objetivo de construir una Academia moderna e inteligente y formar un contingente de oficiales, docentes y científicos políticamente firmes, dotados de pensamiento estratégico, sólidas capacidades profesionales, experiencia práctica y una fuerte vocación de servicio.



La Academia, señaló, debe convertirse en un modelo nacional de transformación digital y aplicación de nuevas tecnologías, así como en un centro estratégico de conocimiento e innovación. Para ello, deberá desarrollar un ecosistema moderno que abarque la formación, la investigación científica, los modelos de simulación y los sistemas de apoyo a la toma de decisiones, sustentado en una infraestructura digital integrada, bases de datos y un repositorio de conocimientos especializado en defensa y asuntos militares.



También destacó la necesidad de incrementar el uso de la inteligencia artificial en la investigación, el análisis y la previsión estratégica, así como de crear entornos de formación más realistas y prácticos.



En paralelo, la Academia debe contribuir a diseñar una industria de defensa autónoma, resiliente, de doble uso y competitiva. Para ello, será necesario prestar mayor atención a la economía de la defensa, movilizar y compartir recursos científicos y tecnológicos, construir un ecosistema de innovación y estrechar los vínculos entre las fuerzas armadas, los institutos de investigación, las universidades y las empresas.



El premier afirmó que la Academia debe formar un contingente de oficiales y docentes que sean referentes en términos políticos y éticos, combinando el pensamiento estratégico con sólidos conocimientos teóricos y una profunda comprensión de la realidad, dominando el arte militar vietnamita y asimilando al mismo tiempo los conocimientos y las mejores prácticas internacionales.



Dada su importante función en la diplomacia de defensa, la Academia deberá ampliar una cooperación internacional sustancial, práctica y eficaz, con el fin de elevar su prestigio, así como el del Ejército y el del país en su conjunto.



Antes de la ceremonia, el premier Le Minh Hung rindió homenaje con una ofrenda de incienso ante el memorial dedicado al Presidente Ho Chi Minh, situado en el recinto de la Academia, y visitó la sala de tradiciones, la biblioteca y una exposición sobre los avances de la transformación digital aplicada a la formación.



También expresó su confianza en que, sobre la base de sus cinco décadas de construcción y desarrollo, la Academia Nacional de Defensa continuará innovando, elevando la calidad de la formación y la investigación y realizando mayores contribuciones a la construcción y defensa de la Patria./.