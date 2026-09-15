Dirigente partidista aborda tema sobre construcción del Partido como miembros del Comité Central

Hanoi (VNA)– El doctor Tran Cam Tu, miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, destacó hoy las principales orientaciones y tareas para fortalecer la construcción del Partido en la nueva era de desarrollo, durante un encuentro con miembros del Comité Central del XIV mandato.



En la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh, el dirigente partidista presentó y debatió con los participantes del segundo curso de formación y actualización para miembros del Comité Central del Partido del XIV mandato el tema “Construir un Partido transparente, fuerte e integral, ´que sea ético y civilizado´, capaz de cumplir su misión de liderazgo y gobernanza en la nueva era de desarrollo”.



Durante el encuentro, destacó los principales contenidos y avances recientes en la construcción del Partido, así como las tareas necesarias y urgentes para el próximo período.



Explicó que esta labor se desarrolla en cuatro ámbitos: político, ideológico, ético y organizativo, incluido el trabajo de cuadros, formando un conjunto integral que contribuye decisivamente a fortalecer al Partido y garantizar el éxito de su liderazgo de la revolución.



Dijo que todo el Partido y el sistema político están concentrando sus esfuerzos en la aplicación de la Resolución del XIV Congreso Nacional y las resoluciones estratégicas del Buró Político, al tiempo que impulsan cuatro transformaciones estratégicas: la construcción del Partido y del sistema político; la organización del espacio de desarrollo y la gestión de los recursos; el desarrollo socioeconómico basado en la productividad, el conocimiento, la tecnología y las personas; y la defensa nacional y el desarrollo sostenible.





Los participantes en el curso. Foto: VNA

El miembro permanente del Secretariado subrayó que las resoluciones y decisiones adoptadas en el III Pleno del Comité Central del Partido marcan un cambio desde la reforma de la estructura organizativa hacia el fortalecimiento de la capacidad de gobernanza y funcionamiento del Partido y del sistema político.



Instó a los participantes a estudiar detenidamente estas nuevas orientaciones y vincularlas con la realidad de sus respectivos organismos, localidades y entidades para garantizar una aplicación eficaz.



De acuerdo con la Resolución del XIV Congreso Nacional, la construcción del Partido se centra en 10 grupos de tareas y soluciones, entre ellas el fortalecimiento del Partido en el ámbito político; la mejora de su capacidad para formular líneas y políticas acordes con la realidad y las tendencias de desarrollo; la garantía de un liderazgo integral y unificado; y el fortalecimiento de la firmeza política, la capacidad, el papel ejemplar y la combatividad de las organizaciones del Partido, los cuadros y militantes, especialmente los dirigentes, responsables de gestión y cuadros estratégicos.



Señaló tres medidas prioritarias: fortalecer la capacidad de renovación del Partido para mejorar la eficacia de su liderazgo y gobernanza y consolidar la confianza de la población; garantizar el funcionamiento fluido del sistema político bajo el nuevo modelo; y reforzar la disciplina y el orden, promoviendo la descentralización junto con el control del poder y reforazando la inspección, supervisión y disciplina del Partido.



Según miembro permanente del Secretariado, construir un Partido transparente, fuerte e integral, que sea ético y civilizado, significa elevar su capacidad de liderazgo, gobernanza y combate. Se trata de una tarea estratégica, clave y de largo plazo, pero también urgente, directamente vinculada a la supervivencia del Partido y del régimen, así como al desarrollo del país.



Asimismo, destacó la necesidad de formar un contingente de cuadros verdaderamente íntegro y sólido, capaz de responder a las exigencias de la nueva etapa. Cada cuadro y militante, especialmente los cuadros estratégicos, debe comprender y aplicar eficazmente las orientaciones sobre la construcción del Partido, contribuyendo al éxito de la causa de construcción y defensa de la Patria en la nueva era de desarrollo.



El segundo curso de formación y actualización de conocimientos para miembros del Comité Central del Partido del XIV mandato, organizado conjuntamente por la Comisión de Organización del Comité Central y la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh, se celebra del 14 al 19 de septiembre, con la participación de 95 alumnos./.