Máximo dirigente de Vietnam pide elevar la eficacia de la diplomacia popular

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, instó hoy a elevar la eficacia de la diplomacia popular, pasando de la ampliación de las relaciones a la construcción de vínculos más profundos y sustanciales capaces de movilizar recursos para el desarrollo nacional.



El mandatario vietnamita formuló esta petición al reunirse esta mañana en Hanoi con representantes del Comité Ejecutivo de la Unión de Organizaciones de Amistad de Vietnam (VUFO), mandato VII (2026-2031). A la reunión asistieron también Bui Thi Minh Hoai, miembro del Buró Político, secretaria del Comité Central del Partido y presidenta del Frente de la Patria de Vietnam, y Nguyen Hai Ninh, miembro del Comité Central del Partido y jefe de la Oficina del Comité Central del Partido.



En el encuentro, representantes del Comité Ejecutivo de la VUFO informaron sobre los resultados de su Congreso y presentaron las principales orientaciones para el período 2026-2031.

En la reunión (Foto: VNA)



Destacando los resultados alcanzados durante el mandato anterior, el secretario general y presidente To Lam señaló que lo más importante es extraer lecciones de lo realizado y de lo que aún queda por hacer, así como definir una visión y orientaciones estratégicas, contenidos y métodos de implementación más eficaces para realizar mayores contribuciones prácticas al país.



Al entrar en una nueva etapa, la diplomacia popular debe plantearse exigencias más elevadas. No puede limitarse a ampliar las relaciones, sino que debe construir gradualmente redes más profundas, capaces de conectar y movilizar recursos; pasar de generar simpatía a construir confianza y convertir las relaciones y redes de socios en recursos concretos al servicio del desarrollo nacional, afirmó.



En otras palabras, debe pasar de «tener relaciones» a «tener relaciones sustanciales y eficaces», contribuyendo a aumentar la fuerza de Vietnam. También debe crear condiciones para que organizaciones, expertos y comunidades vietnamitas, junto con socios internacionales, participen en iniciativas beneficiosas para ambas partes.



Al valorar las orientaciones para el nuevo mandato, el máximo dirigente pidió que la conciencia sobre el papel, la misión y la responsabilidad de la diplomacia popular se arraigue en cada funcionario, empleado público, miembro y organización integrante, tanto a nivel central como local.



La VUFO y sus organizaciones miembros deben asumir un papel proactivo en el asesoramiento, aceptar responsabilidades y demostrar su papel mediante resultados concretos. Solo cuando cada funcionario y miembro cuente con la capacidad necesaria y cumpla bien sus tareas será posible movilizar la coordinación y la fuerza de todo el sistema político.



La diplomacia popular puede abrir «canales de diálogo complementarios y flexibles», en coordinación con la diplomacia del Partido y la diplomacia de Estado, para abordar cuestiones complejas en las relaciones con otros países. También debe aprovechar su capacidad para acceder a fuentes diversas de información, verificarlas y analizarlas a fin de identificar tendencias y asesorar oportunamente al Partido y al Estado, contribuyendo a proteger los intereses nacionales desde una etapa temprana y a distancia.



Al mismo tiempo, debe ampliar los vínculos con parlamentarios, académicos y directivos de empresas internacionales y cultivar las relaciones con distintos sectores de la población, especialmente las nuevas generaciones. Asimismo, debe crear condiciones para que intelectuales y empresarios vietnamitas residentes en el extranjero contribuyan al país y se conviertan en «embajadores de buena voluntad» naturales de Vietnam.



La conexión entre las élites, la comunidad vietnamita en el extranjero y los amigos internacionales constituirá una base sólida para la diplomacia popular, señaló.



El secretario general y presidente To Lam subrayó que la VUFO debe desempeñar un papel central al asesorar al Frente de la Patria de Vietnam para reunir las actividades de diplomacia popular de las organizaciones sociopolíticas, asociaciones y localidades. Cada entidad cuenta con sus propias fortalezas y redes; lo importante es definir objetivos comunes, compartir información y coordinar acciones concretas, superando la situación de que «cada uno actúe por su cuenta» y evitando la dispersión de recursos.



Instó a los comités, ministerios, sectores y localidades a coordinarse urgentemente y asesorar al Partido y al Estado para perfeccionar las instituciones relativas a la diplomacia popular; resolver las dificultades en el intercambio de información, la coordinación intersectorial, la formación y rotación de funcionarios; establecer mecanismos financieros flexibles mediante encargos y contratación por tareas, y facilitar la participación de la VUFO en mecanismos nacionales de coordinación acordes con sus funciones.



Un marco institucional abierto debe ir acompañado de responsabilidades y resultados concretos para que la diplomacia popular pueda desempeñar plenamente su papel como uno de los pilares de la política exterior. También es necesario revisar y reorganizar el aparato en la dirección de «valorar la calidad por encima de la cantidad».



Los funcionarios de la diplomacia popular de la nueva generación deben tener firmeza política, dominio profesional, buen nivel de idiomas extranjeros y sensibilidad ante la evolución de la situación, señaló.



El secretario general y presidente To Lam pidió al Comité Ejecutivo de la VUFO, mandato VII, concretar el programa de acción inmediatamente después del Congreso. Las tareas que ya reúnan las condiciones necesarias deben ponerse en marcha de inmediato. Para cada tarea importante se deben definir claramente los productos, resultados y responsabilidades, además de realizar un seguimiento y una supervisión periódicos.



Sobre la base de la tradición de la diplomacia popular a lo largo de la historia de Vietnam, que concede importancia a la armonía, la benevolencia y la humanidad, y toma la sinceridad, la lealtad y la confianza como fundamento de las relaciones entre los pueblos, así como mediante la aplicación creativa del pensamiento diplomático de Ho Chi Minh, el secretario general y presidente To Lam expresó su confianza en que la VUFO se convertirá realmente en una punta de lanza eficaz, capaz de construir confianza de manera proactiva, transformar esa confianza en recursos y, mediante acciones concretas, contribuir al desarrollo del país en la nueva era./.