Delegación vietnamita participa en el concurso mundial de formación profesional en China



Hanoi (VNA) – El Ministerio de Educación y Formación de Vietnam celebró hoy aquí una ceremonia de despedida de la delegación vietnamita que participará en el 48.º Concurso Mundial de Formación Profesional (WorldSkills), que se celebrará en China y será la edición más grande de la historia.



El Concurso, que tendrá lugar del 16 al 27 de septiembre, reunirá a más de 1.400 competidores de más de 70 países y territorios.



En su informe durante la ceremonia, Le Thi Hang, subdirectora del Departamento de Educación Profesional y Educación Continua, informó que la delegación vietnamita de este año está integrada por 12 competidores, 11 expertos y 11 intérpretes.



El Departamento ha seleccionado e inscrito a los competidores en 11 especialidades: mecatrónica; refrigeración y climatización; diseño asistido por computadora (CAD) para ingeniería mecánica; tecnología de la moda; energías renovables; fresado CNC; torneado CNC; pintura y acabado de automóviles; atención sanitaria y social; instalaciones eléctricas; y tecnología de vehículos pesados.



Según la funcionaria, estas especialidades requieren pensamiento creativo, capacidad para dominar tecnologías modernas, meticulosidad y un alto grado de precisión. La participación en el concurso brinda a los competidores vietnamitas la oportunidad de demostrar sus capacidades, confianza y competencias profesionales en el escenario internacional. Los 12 competidores que participan este año son alumnos o estudiantes de instituciones de formación profesional y educación superior.



En la ceremonia, Tran Viet Hung, rector de la Escuela de Formación Profesional de Transporte y Obras Públicas de nivel intermedio de Hanoi, destacó que los conocimientos, la experiencia y la exposición adquiridos en el escenario internacional constituirán una base práctica para que las instituciones de formación profesional sigan innovando sus contenidos y métodos de formación y mejorando la calidad de los recursos humanos.

También será una oportunidad para reforzar la participación de organizaciones, empresas y patrocinadores en el apoyo a los competidores vietnamitas que participan en el ámbito internacional de las competencias profesionales, contribuyendo así a la integración y el desarrollo de la formación profesional, dijo.



El viceministro de Educación y Formación, Le Quan, interviene en la ceremonia. (Foto: VN)A



El viceministro de Educación y Formación, Le Quan, señaló que el concurso ha experimentado varios cambios en esta edición, con nuevos desafíos y nuevos enfoques tecnológicos.



Según el funcionario, la celebración del concurso en China- un país que concede gran importancia al desarrollo de nuevas tecnologías, especialmente la inteligencia artificial (IA), y a la transformación digital vinculada al desarrollo y la formación de las competencias de los trabajadores- brindará a la delegación vietnamita la oportunidad de conocer y acceder a nuevas tendencias.



Le Quan expresó su confianza en que la delegación vietnamita obtendrá buenos resultados en el concurso. Sin embargo, el éxito no debe medirse únicamente por los premios, medallas o certificados de excelencia profesional. Más importante aún, el evento brinda a los expertos y competidores vietnamitas la oportunidad de adquirir conocimientos, aprender de otros, compartir experiencias y explorar nuevas orientaciones para la formación profesional./.



