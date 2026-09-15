Hallan numerosos objetos en una fosa común de mártires de guerra en Da Nang

Da Nang, Vietnam (VNA)- El Comando Militar de la ciudad de Da Nang llevó a cabo hoy la excavación y recuperación de los restos de una fosa común que contiene los restos de 17 mártires de guerra, enterrados y venerados desde 1988 por Vo Dinh The, residente en la comuna de Thu Bon.



Durante la excavación, el equipo encontró numerosos objetos, entre ellos cuerdas de paracaídas, tela de hamaca, cartera de cuero y cepillo de dientes, así como otros vestigios. Estos hallazgos coinciden en gran medida con el relato de Vo Dinh The sobre el descubrimiento, recuperación y entierro de los restos hace casi 40 años.



Según Vo Dinh The, en 1988, durante la ejecución de una obra en la zona de Hiep Duc, en la antigua provincia de Quang Nam, la maquinaria dejó al descubierto numerosos restos humanos. Tras el hallazgo, él y varios residentes de la zona recuperaron voluntariamente los restos y los enterraron en un terreno de su familia en la comuna de Thu Bon, donde construyeron una tumba y organizaron ceremonias de veneración cada año.



A partir de esta información, el Comando Militar de Da Nang realizó rápidamente labores de verificación, cotejó documentos, entrevistó a testigos y contactó con veteranos que combatieron en Hiep Duc. Los primeros datos indican que los restos podrían corresponder a oficiales y soldados de las fuerzas especiales de la División 2, Región Militar 5, que fallecieron en 1970.



Una vez concluida la recuperación, los restos serán trasladados al Cementerio de Mártires de la comuna de Hiep Duc. La ceremonia de homenaje y entierro está prevista para el 17 de septiembre. Las autoridades competentes continuarán completando los expedientes y esclareciendo la información y la identidad de los mártires./.

VNA