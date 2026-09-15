Sociedad

Hallan numerosos objetos en una fosa común de mártires de guerra en Da Nang

El Comando Militar de Da Nang recupera los restos de 17 mártires de guerra de una fosa común descubierta en 1988 en la antigua Quang Nam.

El Comando Militar de la ciudad de Da Nang halla numerosos objetos en una fosa común que contiene los restos de 17 soldados caídos en la comuna de Thu Bon, ciudad de Da Nang. (Foto: VNA)
El Comando Militar de la ciudad de Da Nang halla numerosos objetos en una fosa común que contiene los restos de 17 soldados caídos en la comuna de Thu Bon, ciudad de Da Nang. (Foto: VNA)

Da Nang, Vietnam (VNA)- El Comando Militar de la ciudad de Da Nang llevó a cabo hoy la excavación y recuperación de los restos de una fosa común que contiene los restos de 17 mártires de guerra, enterrados y venerados desde 1988 por Vo Dinh The, residente en la comuna de Thu Bon.

Durante la excavación, el equipo encontró numerosos objetos, entre ellos cuerdas de paracaídas, tela de hamaca, cartera de cuero y cepillo de dientes, así como otros vestigios. Estos hallazgos coinciden en gran medida con el relato de Vo Dinh The sobre el descubrimiento, recuperación y entierro de los restos hace casi 40 años.

Según Vo Dinh The, en 1988, durante la ejecución de una obra en la zona de Hiep Duc, en la antigua provincia de Quang Nam, la maquinaria dejó al descubierto numerosos restos humanos. Tras el hallazgo, él y varios residentes de la zona recuperaron voluntariamente los restos y los enterraron en un terreno de su familia en la comuna de Thu Bon, donde construyeron una tumba y organizaron ceremonias de veneración cada año.

A partir de esta información, el Comando Militar de Da Nang realizó rápidamente labores de verificación, cotejó documentos, entrevistó a testigos y contactó con veteranos que combatieron en Hiep Duc. Los primeros datos indican que los restos podrían corresponder a oficiales y soldados de las fuerzas especiales de la División 2, Región Militar 5, que fallecieron en 1970.

Una vez concluida la recuperación, los restos serán trasladados al Cementerio de Mártires de la comuna de Hiep Duc. La ceremonia de homenaje y entierro está prevista para el 17 de septiembre. Las autoridades competentes continuarán completando los expedientes y esclareciendo la información y la identidad de los mártires./.

VNA
#500 ngày đêm #Liệt sĩ #Da Nang #mártires de guerra #restos de mártires Da Nang
Seguir VietnamPlus

Campaña de 500 días y noches

Noticias relacionadas

Siguiendo los recuerdos del campo de batalla para llevar a los soldados caídos a casa

Siguiendo los recuerdos del campo de batalla para llevar a los soldados caídos a casa

Aunque el antiguo campo de batalla ha cambiado y muchas huellas han desaparecido, los recuerdos de los veteranos permanecen. Una entrada de cueva, un afloramiento rocoso, una ruta de combate o el lugar donde cayó un compañero se han convertido en valiosas pistas para los soldados que hoy buscan los restos de sus camaradas en las montañas del Frente de Vi Xuyen.

Ver más

Lai Chau transforma su potencial en oportunidades

Lai Chau transforma su potencial en oportunidades

Lai Chau, en el noroeste de Vietnam, abre nuevas oportunidades de inversión gracias a su potencial en agricultura de alta tecnología, silvicultura, turismo y recursos naturales. La provincia ha anunciado 118 proyectos en busca de inversión y apuesta por un entorno empresarial más abierto y sostenible.

Doan Duc Hao, director del Departamento de Asuntos de la Juventud e Igualdad de Género del Ministerio del Interior. (Foto: VNA)

Vietnam y Corea del Sur promueven cooperación y papel de la juventud

En el marco de un memorando de entendimiento sobre el intercambio de experiencias y de jóvenes entre el Ministerio del Interior y la Fundación Corea (KF), una delegación de 16 jóvenes funcionarios públicos surcoreanos, procedentes de ministerios y organismos centrales, así como de administraciones locales, visitó y realizó hoy en Hanoi una sesión de trabajo con la cartera.

Miembros veteranos de la Asociación de Amistad Japón-Vietnam recuerdan la época en que participaron en el movimiento de apoyo a Vietnam. Foto: VNA

Fotos de VNA, puente informativo entre Vietnam y movimiento de solidaridad en Japón

Hay fotografías que no solo registran la historia, sino también transmiten la verdad, despiertan la conciencia y tienden puentes de solidaridad entre los pueblos. Las fotografías proporcionadas por la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) a la Asociación de Amistad Japón-Vietnam desde la década de 1950 cumplieron precisamente esa misión.

Nueva visión urbanística para el lago Hoan Kiem y sus alrededores

Nueva visión urbanística para el lago Hoan Kiem y sus alrededores

Del 7 al 26 de septiembre, Hanoi recabará opiniones sobre el plan de ordenación del área del lago Hoan Kiem y sus alrededores, en las demarcaciones de los barrios de Hoan Kiem y Cua Nam, con propuestas para ampliar los espacios públicos y renovar el paisaje urbano.