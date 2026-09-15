La cultura vietnamita cobra nueva vida en el espacio digital

Hanoi (VNA) - El Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo lanzó hoy el Programa “Identidad Cultural” 2026, una iniciativa destinada a conocer las Resoluciones 80-NQ/TW, del 7 de enero de 2026, y 28/2026/QH16, del 24 de abril de 2026, a través de plataformas digitales.



El programa es un espacio virtual que combina cultura, medios digitales e inteligencia artificial (IA), y se desarrolla del 15 de septiembre al 31 de octubre de 2026 en el sitio web oficial www.bansac.vn, gestionado por la Oficina del Ministerio.



“Identidad Cultural” invita a estudiantes y personas de todo el país a participar en un viaje para seguir contando la historia de la cultura vietnamita a través de sus propias experiencias, perspectivas y creatividad.



El programa anima a los participantes a aplicar la IA y la tecnología digital en el proceso creativo, abriendo nuevas formas de expresar los valores históricos, artísticos, patrimoniales, turísticos y humanos de Vietnam, al tiempo que garantiza la precisión, la honestidad y el cumplimiento de la ley.



La plataforma www.bansac.vn se concibe como un espacio digital moderno donde los valores culturales ancestrales de la nación cobran nueva vida mediante el lenguaje creativo de la era digital.



Los participantes pueden crear efectos y contar historias con imágenes y sonidos vívidos, transformando materiales familiares como el patrimonio, las festividades, la gastronomía, los trajes tradicionales y las historias cotidianas en obras frescas y distintivas capaces de conectar con los jóvenes.



Uno de los principales atractivos del programa es un concurso de cortometrajes sobre la cultura vietnamita. Los participantes tienen libertad para contar historias, compartir experiencias y expresar sus propias perspectivas sobre la historia, el arte, el patrimonio, el turismo y la gente de Vietnam.



Además, el cuestionario en línea permite a los participantes entretenerse mientras amplían sus conocimientos sobre las Resoluciones 80-NQ/TW y 28/2026/QH16, así como sobre otros aspectos de la historia, la cultura, el arte, el patrimonio, el turismo y la gente de Vietnam.



Pueden participar todos los ciudadanos vietnamitas y los extranjeros que residan, estudien o trabajen en Vietnam, independientemente de su edad, género o profesión.



El programa se desarrolla del 15 de septiembre al 31 de octubre de 2026. Los premios finales se anunciarán y entregarán en noviembre de 2026./.

VNA