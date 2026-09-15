Vietnam impulsa actividades para celebrar Día de Cultura

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Hanoi (VNA) - De cara al Día de la Cultura de Vietnam, que se celebrará por primera vez el 24 de noviembre de 2026, el Departamento de Artes Escénicas hizo un llamamiento a los organismos, artistas y creadores del ámbito de la cultura y las artes de todo el país para que respondan activamente a esta iniciativa; elaboren y organicen programas y actividades prácticos, de calidad y atractivos, al servicio de las masas populares.

De acuerdo con el departamento, dependiente del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, la Resolución N.º 80-NQ/TW, emitida el 7 de enero de 2026 por el Buró Político del Partido sobre el desarrollo de la cultura nacional, estableció el 24 de noviembre de cada año como el “Día de la Cultura de Vietnam”.

Se trata de una orientación de especial importancia, que continúa reafirmando la posición y el papel de la cultura en la construcción y el desarrollo del país; y confirma que no solo es un ámbito que debe preservarse y protegerse, sino también una base espiritual, una fuerza endógena, un recurso y un importante motor del desarrollo sostenible.

El Día de la Cultura de Vietnam también será una ocasión para que la población participe, cree y disfrute de los valores culturales; al mismo tiempo, alentará a los artistas y a quienes trabajan en los ámbitos de la cultura y las artes a desarrollar su talento, responsabilidad y aspiración de contribuir a la sociedad.

El acontecimiento no solo es una jornada conmemorativa, sino que debe convertirse realmente en una celebración del pueblo, de la cultura, las artes y la creatividad; una ocasión para honrar, difundir y seguir cultivando los valores nobles de la nación en la vida social.

En el segundo Festival Cultural de la Etnia Muong en 2025. (Fuente: VNA)

El Día de la Cultura de Vietnam no debe limitarse a ser una ocasión conmemorativa; necesita convertirse verdaderamente en una fiesta para el pueblo, una celebración de la cultura, el arte y la creatividad y se considera una oportunidad para honrar, difundir y fomentar aún más los nobles valores de la nación en la vida social.

Los programas artísticos participantes en el evento requieren una inversión considerable tanto en contenido como en presentación, garantizando altos estándares de calidad ideológica y artística, así como un impacto social positivo, al tiempo que se centran en exaltar al Partido, al Presidente Ho Chi Minh, a la Patria, al país y al pueblo de Vietnam.

Asimismo, buscan inspirar el patriotismo, el orgullo nacional y el anhelo de desarrollo; honrar la identidad cultural y los valiosos valores tradicionales y fomentar el principio moral de “Al tomar agua, se recuerda el manantial”, el espíritu de solidaridad y el estilo de la vida cultural y civilizada.

Además de los programas de contenido político y tradicional, el Departamento propuso a las unidades prestar especial atención a la elaboración de programas artísticos con un alto componente de entretenimiento, pero que al mismo tiempo posean profundidad cultural y valor estético, transmitan mensajes positivos y respondan a las necesidades de disfrute del público contemporáneo.

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El Departamento de Artes Escénicas confía en que el éxito del Día de la Cultura de Vietnam no se medirá únicamente por el número de eventos y programas organizados, sino, sobre todo, por la participación y el disfrute de toda la población; por la difusión de los valores positivos; y por el despertar, en cada vietnamita, de la alegría, el orgullo y el amor por la cultura de Vietnam./.

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