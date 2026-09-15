Agencia Vietnamita de Noticias: innovación y creatividad en la era digital

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El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y otros dirigentes del Partido y el Estado realizan el acto de inauguración del portal informativo del XIV Congreso Nacional del Partido, durante la ceremonia de entrega de la Orden Ho Chi Minh y la conmemoración del 80.º aniversario de la VNA (15 de septiembre de 1945-15 de septiembre de 2025). (Foto: VNA)
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y otros dirigentes del Partido y el Estado realizan el acto de inauguración del portal informativo del XIV Congreso Nacional del Partido, durante la ceremonia de entrega de la Orden Ho Chi Minh y la conmemoración del 80.º aniversario de la VNA (15 de septiembre de 1945-15 de septiembre de 2025). (Foto: VNA)
El secretario general del Partido, To Lam, y el primer ministro Pham Minh Chinh entregan el premio A al periodista Le Quang Quyet, de la VNA, durante la ceremonia de los X Premios Bua Liem Vang (Hanoi, 3 de febrero de 2026). (Foto: VNA)
El secretario general del Partido, To Lam, y el primer ministro Pham Minh Chinh entregan el premio A al periodista Le Quang Quyet, de la VNA, durante la ceremonia de los X Premios Bua Liem Vang (Hanoi, 3 de febrero de 2026). (Foto: VNA)
El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, visita el pabellón de la VNA en la Feria Nacional de Prensa 2026 (Hai Phong, 21 de junio de 2026). (Foto: VNA)
El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, visita el pabellón de la VNA en la Feria Nacional de Prensa 2026 (Hai Phong, 21 de junio de 2026). (Foto: VNA)
El miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido, Tran Cam Tu, y otros dirigentes del Partido y el Estado visitan la exposición fotográfica “Bajo la bandera del Partido, el país entra en una nueva era”, organizada por la VNA durante la inauguración del Centro de Prensa del XIV Congreso Nacional del Partido (14 de enero de 2026). (Foto: VNA)
El miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido, Tran Cam Tu, y otros dirigentes del Partido y el Estado visitan la exposición fotográfica “Bajo la bandera del Partido, el país entra en una nueva era”, organizada por la VNA durante la inauguración del Centro de Prensa del XIV Congreso Nacional del Partido (14 de enero de 2026). (Foto: VNA)
La directora general de la VNA, Vu Viet Trang, y el presidente de la agencia de noticias Yonhap, Hwang Dae-il, intercambian el acuerdo de cooperación profesional para la nueva etapa (Corea del Sur, 12 de agosto de 2025). Foto: VNA
La directora general de la VNA, Vu Viet Trang, y el presidente de la agencia de noticias Yonhap, Hwang Dae-il, intercambian el acuerdo de cooperación profesional para la nueva etapa (Corea del Sur, 12 de agosto de 2025). Foto: VNA
Una delegación de la VNA, encabezada por su subdirector general Nguyen Tuan Hung, visita y trabaja con el diario South, con sede en Guangzhou, China, para intercambiar experiencias y fortalecer la cooperación en transformación digital, aplicación de tecnologías e inteligencia artificial (IA), así como en el intercambio de información periodística y de comunicación en la nueva era. (Foto: VNA)
Una delegación de la VNA, encabezada por su subdirector general Nguyen Tuan Hung, visita y trabaja con el diario South, con sede en Guangzhou, China, para intercambiar experiencias y fortalecer la cooperación en transformación digital, aplicación de tecnologías e inteligencia artificial (IA), así como en el intercambio de información periodística y de comunicación en la nueva era. (Foto: VNA)
El Departamento Editorial de Noticias Económicas de la VNA, en coordinación con la Oficina de la VNA en Hanoi, organiza un coloquio sobre “La reconstrucción del río Rojo: un avance en el pensamiento sobre la planificación urbana”. (Foto: VNA)
El Departamento Editorial de Noticias Económicas de la VNA, en coordinación con la Oficina de la VNA en Hanoi, organiza un coloquio sobre “La reconstrucción del río Rojo: un avance en el pensamiento sobre la planificación urbana”. (Foto: VNA)
Ciudadanos y turistas visitan y conocen los productos informativos de la VNA en la exposición sobre los logros nacionales “80 años de Independencia - Libertad - Felicidad”, celebrada en el Centro de Exposiciones de Vietnam. (Foto: VNA)
Ciudadanos y turistas visitan y conocen los productos informativos de la VNA en la exposición sobre los logros nacionales “80 años de Independencia - Libertad - Felicidad”, celebrada en el Centro de Exposiciones de Vietnam. (Foto: VNA)
La VNA organiza una exposición con más de 500 fotografías destacadas y obras de los 51 comités del Partido dependientes del Comité del Partido del Gobierno, además de cuatro infografías, que reflejan los logros nacionales en la primera Asamblea del Comité partidista del Gobierno, período 2025-2030. En la imagen: El presidente Luong Cuong visita la exposición fotográfica de la VNA (octubre de 2025). (Foto: VNA)
La VNA organiza una exposición con más de 500 fotografías destacadas y obras de los 51 comités del Partido dependientes del Comité del Partido del Gobierno, además de cuatro infografías, que reflejan los logros nacionales en la primera Asamblea del Comité partidista del Gobierno, período 2025-2030. En la imagen: El presidente Luong Cuong visita la exposición fotográfica de la VNA (octubre de 2025). (Foto: VNA)
La VNA y el Grupo de Industria y Telecomunicaciones del Ejército (Viettel) organizan conjuntamente el seminario “La corriente tecnológica - Sembrando felicidad”, destinado a fomentar la creatividad para la segunda edición del Premio “Tecnología desde el corazón - Technology with Heart” (13 de junio de 2025). (Foto: VNA)
La VNA y el Grupo de Industria y Telecomunicaciones del Ejército (Viettel) organizan conjuntamente el seminario “La corriente tecnológica - Sembrando felicidad”, destinado a fomentar la creatividad para la segunda edición del Premio “Tecnología desde el corazón - Technology with Heart” (13 de junio de 2025). (Foto: VNA)
La Embajada de Tailandia en Vietnam y la VNA inauguran la exposición fotográfica “La lente de la diplomacia: 50 años de relaciones Tailandia-Vietnam”, celebrada del 24 al 30 de julio de 2026. (Foto: VNA)
La Embajada de Tailandia en Vietnam y la VNA inauguran la exposición fotográfica “La lente de la diplomacia: 50 años de relaciones Tailandia-Vietnam”, celebrada del 24 al 30 de julio de 2026. (Foto: VNA)
Las editoras de la Sección china del Departamento de Información para el Exterior de la VNA, Luu Thuy Dung y Tu Bich Ngoc, graban un video para TikTok con motivo del Año Nuevo 2026. (Foto: VNA)
Las editoras de la Sección china del Departamento de Información para el Exterior de la VNA, Luu Thuy Dung y Tu Bich Ngoc, graban un video para TikTok con motivo del Año Nuevo 2026. (Foto: VNA)
La VNA organiza el taller “IA - aplicaciones creativas del periodismo mediante teléfonos móviles”, que atrae gran interés entre jóvenes y visitantes de la Feria Nacional de Prensa 2025. (Foto: VNA)
La VNA organiza el taller “IA - aplicaciones creativas del periodismo mediante teléfonos móviles”, que atrae gran interés entre jóvenes y visitantes de la Feria Nacional de Prensa 2025. (Foto: VNA)
Una delegación del programa de intercambio de la ASEAN “Future Leaders of ASEAN (Líderes del Futuro de ASEAN)” (FLBA) de Timor-Leste visita el centro de datos del Centro Técnico de la Agencia de Noticias durante su visita y trabajo en la VNA. (Foto: VNA)
Una delegación del programa de intercambio de la ASEAN “Future Leaders of ASEAN (Líderes del Futuro de ASEAN)” (FLBA) de Timor-Leste visita el centro de datos del Centro Técnico de la Agencia de Noticias durante su visita y trabajo en la VNA. (Foto: VNA)
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Agencia Vietnamita de Noticias: innovación y creatividad en la era digital

Durante 81 años, en su proceso de desarrollo como principal agencia nacional de noticias multimedia, la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) ha adoptado medidas concretas para innovar y crear constantemente, manteniendo su posición como fuente de información de referencia tanto en los productos informativos tradicionales como en el ciberespacio y reafirmando su papel como agencia de información estratégica y confiable del Partido y el Estado.

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