Agencia Vietnamita de Noticias: innovación y creatividad en la era digital
Durante 81 años, en su proceso de desarrollo como principal agencia nacional de noticias multimedia, la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) ha adoptado medidas concretas para innovar y crear constantemente, manteniendo su posición como fuente de información de referencia tanto en los productos informativos tradicionales como en el ciberespacio y reafirmando su papel como agencia de información estratégica y confiable del Partido y el Estado.