Cie-Tec

Cooperación agrícola de alta tecnología entre Vietnam y Alemania: del potencial a proyectos concretos

Expertos alemanes destacan el potencial de Vietnam para desarrollar la agricultura de alta tecnología mediante soluciones adaptadas a las condiciones locales.

Un campo de trigo verde en Meserburg, Sajonia-Anhalt (Alemania). (Foto: VNA)
Un campo de trigo verde en Meserburg, Sajonia-Anhalt (Alemania). (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- Existe un margen para ampliar la cooperación entre Vietnam y Alemania en el ámbito de la agricultura de alta tecnología, según valoraron los expertos alemanes Heinrich Gerd-Witte, miembro del Consejo Asesor y presidente del Comité de Agricultura y Alimentación de la Asociación Alemana para el Desarrollo Económico y el Comercio Exterior (BWA), y Hans-Joachim Radtke, representante comercial de la BWA para Vietnam y presidente del Foro Económico y de Innovación Alemania-Vietnam.

De acuerdo con los expertos, Vietnam está acelerando la transformación de su agricultura hacia un modelo moderno, verde y sostenible, con un creciente apoyo de la ciencia y la tecnología y cuenta con condiciones favorables para desarrollar la agricultura de alta tecnología. Para convertir este potencial en proyectos concretos, ambas partes deben investigar, probar y desarrollar conjuntamente soluciones adaptadas a las condiciones reales.

Al evaluar la orientación de desarrollo económico de Vietnam, Hans-Joachim Radtke consideró que el país avanza en la dirección correcta. Según explicó, los dirigentes vietnamitas han reconocido la necesidad de ajustar las regulaciones y mecanismos para mantener el crecimiento, como reflejan los nuevos decretos, el Plan Nacional de Desarrollo Energético VIII y otras políticas.

En el sector agrícola, Vietnam puede aplicar tecnologías avanzadas e inteligencia artificial (IA) en los ámbitos donde sean necesarias. Sin embargo, Radtke subrayó que lo importante es garantizar la máxima eficiencia económica de la tecnología.

En cuanto al objetivo de emisiones netas cero (Net Zero), consideró que, en principio, constituye una orientación acertada, pero debe aplicarse gradualmente y de acuerdo con las condiciones reales. El experto de la BWA señaló que Alemania y Europa han cometido diversos errores en este proceso y Vietnam no tiene por qué repetirlos.

vnanet_potal-hop-tac-nong-nghiep-cong-nghe-cao-viet-nam-e28093-duc-tu-tiem-nang-den-hop-tac-thuc-chat-9024800.jpg
Heinrich Gerd-Witte (camisa blanca, izquierda), miembro del Consejo Asesor y presidente del Comité de Agricultura y Alimentación de la Asociación Alemana para el Desarrollo Económico y el Comercio Exterior (BWA), y Hans-Joachim Radtke, representante comercial de la BWA para Vietnam y presidente del Foro Económico y de Innovación Alemania-Vietnam. (Foto: VNA)

Los dos especialistas valoraron que Vietnam cuenta con una sólida base agrícola y una economía dinámica. No obstante, como otros países, enfrenta desafíos como el cambio climático, la gestión del agua, la urbanización y las crecientes exigencias en materia de alimentos seguros y sostenibles. Estas presiones generan, al mismo tiempo, una gran demanda de nuevas soluciones tecnológicas.

Heinrich Gerd-Witte señaló que el objetivo de la cooperación bilateral no consiste solo en desarrollar la agricultura y mejorar las condiciones de vida de la población local, sino también en facilitar el acceso de los productos agrícolas vietnamitas a los mercados internacionales, especialmente al europeo, contribuyendo así a impulsar el comercio bilateral.

Alemania, por su parte, posee fortalezas en tecnologías agrícolas, como sistemas de asistencia basados en IA, conducción autónoma, conectividad de maquinaria, digitalización, automatización, economía circular y soluciones de adaptación al cambio climático. Estas experiencias pueden contribuir a modernizar la agricultura vietnamita.

Sin embargo, para lograr una cooperación agrícola eficaz y sustancial, los expertos consideran necesario superar varios obstáculos, entre ellos las diferencias de expectativas. Radtke citó como ejemplo un proyecto de su empresa con Vietnam: mientras la parte vietnamita buscaba inversores, la alemana necesitaba proyectos financieramente viables para acceder a préstamos bancarios. La falta de recursos presupuestarios en ambas partes dificulta la ejecución de numerosos proyectos.

Además del financiamiento, los proyectos agrícolas requieren estudios directos sobre el terreno, con la participación de agricultores, técnicos, científicos, autoridades y consumidores. Una solución eficaz en Alemania no necesariamente se adapta a las condiciones vietnamitas; por ello, elaborar planes a distancia sin comprender la realidad local difícilmente dará buenos resultados.

Las diferencias en los enfoques y en el nivel tecnológico también representan un desafío. Mientras muchos equipos utilizados en Vietnam llevan años en servicio, las tecnologías alemanas están orientadas hacia la automatización y la aplicación de IA. Si los trabajadores no están preparados, la introducción de nuevas tecnologías puede generar preocupación por la pérdida de empleos.

A partir de su experiencia de cooperación con Vietnam, el experto de la BWA propuso pasar del enfoque de “exportación de tecnología” a “transformación conjunta”. En lugar de copiar un modelo o solución alemana para su aplicación en Vietnam, ambas partes deberían investigar, ajustar y adaptar las tecnologías a las condiciones locales antes de aplicarlas a mayor escala.

Asimismo, subrayaron la importancia de los intermediarios capaces de coordinar a las partes, especialmente aquellos que dominan tanto el vietnamita como el alemán y pueden contribuir a superar las diferencias culturales y de métodos de trabajo.

Entre las áreas con potencial figuran el cultivo inteligente de arroz, la agricultura de precisión, la acuicultura sostenible, la gestión del agua, la economía circular, el uso de sensores, las plataformas de datos, la IA y la agricultura adaptada al cambio climático.

La agricultura urbana y la agricultura en ambientes controlados también ofrecen oportunidades, especialmente en Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh, donde estos modelos pueden contribuir a garantizar el suministro local de alimentos y, al mismo tiempo, ahorrar recursos de tierra y agua.

Heinrich Gerd-Witte y Hans-Joachim Radtke enfatizaron que el objetivo de la cooperación no es introducir en Vietnam la mayor cantidad posible de tecnologías alemanas, sino encontrar y desarrollar conjuntamente soluciones adecuadas a las condiciones del país, capaces de generar efectos duraderos para la población, la economía y el medio ambiente./.

VNA
#Vietnam #Alemania #agricultura de alta tecnología
Seguir VietnamPlus

Transformación digital

Noticias relacionadas

Ver más

Agencia Vietnamita de Noticias: innovación y creatividad en la era digital

Agencia Vietnamita de Noticias: innovación y creatividad en la era digital

Durante 81 años, en su proceso de desarrollo como principal agencia nacional de noticias multimedia, la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) ha adoptado medidas concretas para innovar y crear constantemente, manteniendo su posición como fuente de información de referencia tanto en los productos informativos tradicionales como en el ciberespacio y reafirmando su papel como agencia de información estratégica y confiable del Partido y el Estado.

La calidad de los durianes de Lam Dong mejora constantemente gracias a la estandarización de los procesos de producción, los controles de seguridad alimentaria y la trazabilidad. (Foto: VNA)

Vietnam moderniza las zonas de materias primas con datos digitales

El desarrollo de zonas de materias primas para la agricultura, la silvicultura y la pesca durante el periodo 2026-2030 se acelerará mediante una gestión basada en datos digitales, vinculando la producción con los mercados, garantizando la trazabilidad y fomentando la integración de las cadenas de suministro.

El embajador de Vietnam en Israel, Nguyen Ky Son; el profesor Yuval Elovici, director del Centro de Investigación de Ciberseguridad de la Universidad Ben-Gurión del Néguev (BGU), y delegados posan para una foto conmemorativa. (Fuente: VNA)

Vietnam e Israel refuerzan cooperación en IA y ciberseguridad

El embajador de Vietnam en Israel, Nguyen Ky Son, realizó recientemente una visita de trabajo a la ciudad de Beerseba, ubicada en el sur del país, con el objetivo de promover la cooperación bilateral en los ámbitos de la ciberseguridad, la inteligencia artificial (IA) y la innovación.

Ceremonia para anunciar el establecimiento de tres nuevas redes de expertos de la industria de innovación y tecnología estratégica: Quantum (VNQuantum), Cyber ​​​​Security (ViSecurity) y Aviación, Espacio y Vehículos Aéreos No Tripulados (UAV Vietnam) el 25 de agosto de 2025. (Foto: Vietnam+)

Vietnam y Francia amplían el espacio de cooperación en tecnología espacial

La visita oficial a Francia y la participación en la Cumbre Espacial en Paris del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, deben dar un nuevo impulso a la Asociacion Estrategica Integral entre las dos naciones, especialmente en los ámbitos de la ciencia, la tecnología y la innovación.