Vietnam y Tailandia tienen amplio potencial para apoyarse y crecer juntos, según premier

Hanoi (VNA)- Vietnam y Tailandia cuentan con un amplio potencial para apoyarse mutuamente, aprovechar sus ventajas y crecer juntos gracias a las fortalezas y complementariedades de sus respectivas economías, afirmó el primer ministro Le Minh Hung al recibir hoy en Hanoi al Rey Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua y la Reina de Tailandia.



Al dar la bienvenida a los monarcas y a la delegación de la Familia Real tailandesa, cuya visita coincide con el 50.º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, el primer ministro Le Minh Hung destacó que se trata de un acontecimiento largamente esperado y cuidadosamente preparado, con un significado especial para consolidar y profundizar la amistad y la cooperación bilateral, especialmente tras la elevación de los vínculos a Asociación Estratégica Integral en 2025.



El jefe del Gobierno reafirmó que Vietnam concede gran importancia a sus relaciones de amistad con Tailandia, país vecino, socio importante y compañero de Vietnam en la región.



Por su parte, el Rey de Tailandia expresó su satisfacción por regresar a Vietnam en su primera visita de Estado al país como monarca, manifestó su admiración por los avances logrados por Vietnam en los últimos años y valoró altamente el desarrollo estrecho y sustancial de los nexos entre ambas naciones.



Al abordar las principales orientaciones de cooperación para el futuro, el premier anfitrión propuso mantener los intercambios de delegaciones y contactos a todos los niveles, así como coordinar estrechamente la implementación efectiva del Programa de Acción para la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Tailandia para el período 2026-2031, firmado en mayo pasado.



Asimismo, pidió impulsar con mayor fuerza el comercio, la inversión y la cooperación entre ministerios, sectores y localidades, con el objetivo de generar avances cualitativos en la interconexión de las dos economías.



Tras reconocer las importantes contribuciones de las empresas tailandesas que operan en Vietnam, el primer ministro Le Minh Hung reafirmó que el país seguirá creando condiciones favorables para sus actividades a largo plazo. Al mismo tiempo, solicitó al Rey y a la Familia Real tailandesa continuar apoyando a los inversores vietnamitas en su territorio, promoviendo así las inversiones en ambas direcciones y profundizando los vínculos económicos bilaterales.



El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, recibe al Rey Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua y la Reina de Tailandia. (Foto: VNA)



Ambas partes coincidieron en la necesidad de reforzar la cooperación en ámbitos estratégicos para el desarrollo futuro, como la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital.



El monarca tailandés destacó el importante papel de los Gobiernos de ambos países en la promoción de la cooperación integral y prometió que impulsará la implementación efectiva de los mecanismos bilaterales. Asimismo, expresó su deseo de que la visita contribuya a ampliar los intercambios culturales, educativos y turísticos, así como los contactos entre los pueblos y las localidades, fortaleciendo así la comprensión mutua, considerada una base sólida para el futuro de las relaciones bilaterales.



El primer ministro anfitrión manifestó su deseo de seguir contando con el apoyo del Rey y de la Familia Real tailandesa para que la comunidad vietnamita en ese país pueda continuar residiendo y contribuyendo al desarrollo local.



También agradeció a la Familia Real y a las autoridades tailandesas por su atención a la preservación de los lugares históricos vinculados al Presidente Ho Chi Minh en Tailandia, considerados símbolos valiosos de la amistad entre ambos países.



En el ámbito regional e internacional, el dirigente vietnamita propuso mantener una estrecha coordinación en el marco de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), los mecanismos de cooperación de la subregión del Mekong y otros foros multilaterales, especialmente para promover la conectividad, reducir las brechas de desarrollo y fortalecer la capacidad de adaptación de la región ante los nuevos desafíos.



Ambas partes expresaron su confianza en que, sobre la base de la confianza construida durante los últimos 50 años y de los sentimientos de afecto de la Familia Real tailandesa hacia Vietnam, las relaciones entre ambos países continuarán desarrollándose de manera profunda, sustancial y sostenible, en beneficio de ambos pueblos y en favor de la paz, la estabilidad y la prosperidad de la región./.