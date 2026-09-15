Vietnam y Laos realizan ejercicio conjunto contra el narcotráfico transfronterizo

Quang Tri, Vietnam (VNA) – La Guardia Fronteriza de la provincia centrovietnamita de Quang Tri, en coordinación con el Comando Militar y la Policía de la provincia laosiana de Khammouane, realizó hoy aquí un ejercicio conjunto que simuló la detención de narcotraficantes armados que operan en la frontera entre ambos países.



Por parte vietnamita, participaron Vo Tien Nghi, subcomandante de la Guardia Fronteriza, y representantes del Ministerio de Defensa, la Región Militar 4, así como de las fuerzas armadas, policíacas y aduaneras de Quang Tri. La delegación laosiana estuvo encabezada por Sak Sit Phi Chit, subcomandante y jefe de Estado Mayor de la Guardia Fronteriza de Laos, acompañado por representantes de las fuerzas competentes del país.



En la cita, Tien Nghi elogió los preparativos del ejercicio y destacó la creciente coordinación entre las fuerzas de seguridad fronteriza de ambos países en la gestión de fronteras y la lucha contra la delincuencia.



Afirmó que los guardias fronterizos vietnamitas y las fuerzas laosianas pertinentes han mantenido mecanismos eficaces para el intercambio de información, patrullas y controles, contribuyendo a la estabilidad en la frontera y promoviendo el desarrollo socioeconómico de las poblaciones a ambos lados.



Sin embargo, la delincuencia transfronteriza, en particular el narcotráfico y el contrabando, sigue desarrollando de manera compleja. Los traficantes suelen aprovechar el terreno accidentado, los puestos fronterizos y los cruces clandestinos, y pueden usar armas para resistir a las fuerzas del orden. Esta situación exige una mayor coordinación entre las fuerzas para prevenir y combatir la delincuencia en las zonas colindantes.



Según el escenario del ejercicio, los guardias fronterizos en Quang Tri descubrieron una red profesional internacional de narcotráfico, liderada por un ciudadano extranjero e integrada por ciudadanos vietnamitas y laosianos. Las drogas se transportaban desde la región del Triángulo Dorado hasta las zonas fronterizas de las provincias laosianas de Khammouane, Savannakhet, Salavan y Bolikhamsai, antes de ser introducidas de contrabando en Vietnam y transportadas a un tercer país.



Ante esta situación, las fuerzas vietnamitas y laosianas implementaron un plan de respuesta conjunto. El ejercicio, organizado en tres fases y seis módulos de entrenamiento, se centró en las capacidades de asesoramiento, mando, despliegue de fuerzas y coordinación para el manejo del narcotráfico transfronterizo con armas.



Los ejercicios se llevaron a cabo según lo planeado y los objetivos establecidos, bajo condiciones de absoluta seguridad para el personal, las armas, el equipo y los recursos. Estos ejercicios mejoraron las capacidades de coordinación y complementaron los mecanismos de cooperación en la lucha contra la delincuencia transfronteriza, en particular el narcotráfico armado, así como en la gestión y protección de la frontera entre Vietnam y Laos.



El Comando de la Guardia Fronteriza de Vietnam otorga certificados de mérito a dos grupos y seis personas por sus destacados logros durante el ejercicio. (Foto: VNA)



En esta ocasión, el Comando de la Guardia Fronteriza de Vietnam otorgó certificados de mérito a dos grupos y seis personas, mientras que el Comité Popular de Quang Tri reconoció a dos grupos y ocho personas de la guardia fronteriza provincial. El Comando de la Guardia Fronteriza de Laos y las autoridades de Khammouane también reconocieron a dos grupos y 15 personas de las fuerzas laosianas participantes.



Asimismo, el Comité Popular de Quang Tri otorgó mil millones de dongs (unos 38,5 mil dólares) en ayuda al Comando Militar de Khammouane para la adquisición de equipo y suministros de apoyo./.