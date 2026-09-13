Incendio de un ferry en Filipinas deja 76 muertos y 13 desaparecidos

Manila (VNA)- Hasta el 12 de septiembre, el número de fallecidos en el incendio de un ferry ocurrido el 9 de septiembre en Filipinas se elevó a 76, mientras otras 13 personas siguen desaparecidas, según las fuerzas de rescate locales.



El incendio se produjo cuando el ferry, que había salido de Manila, se encontraba a unos 39 kilómetros de Coron, en la provincia de Palawan, suroeste del país. La causa del siniestro aún no ha sido determinada.



La portavoz de la Guardia Costera de Filipinas, Commodore Noemie Cayabyab, citó a un sobreviviente que señaló que el fuego pudo haberse iniciado en la bodega de carga. Según el testimonio, se escuchó una explosión y, debido a los fuertes vientos, el humo y las llamas se propagaron rápidamente.



Cayabyab indicó que las investigaciones penales y de seguridad marítima, a cargo de varias agencias, analizarán todas las circunstancias del accidente y las posibles responsabilidades legales del capitán y la tripulación.



También se verificará el cumplimiento de las normas de emergencia contra incendios. Según la lista de pasajeros y tripulantes, a bordo viajaban 132 personas: 115 pasajeros y 17 tripulantes.



Los accidentes marítimos son frecuentes en Filipinas debido a los tifones, el deficiente mantenimiento de las embarcaciones, la sobrecarga y la aplicación insuficiente de las normas de seguridad, especialmente en las zonas remotas.



En 1987, un ferry se hundió tras chocar con un buque cisterna en el centro del país, dejando más de 4.300 muertos. El accidente fue considerado el peor desastre marítimo en tiempos de paz del mundo./.

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