Vietnam y Tailandia fortalecen nexos en canal parlamentario

Hanoi (VNA)- El presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Vietnam, Tran Thanh Man, se reunió hoy en Hanoi con el Rey Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua de Tailandia, la Reina y una delegación de la Familia Real tailandesa, durante su visita de Estado al país.



El titular del Legislativo destacó la especial importancia de esta visita, que coincide con el 50.º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, en un momento en que los nexos entre Vietnam y Tailandia experimentan un desarrollo dinámico, sustancial e integral.



Esta visita representa un paso importante que contribuirá a fortalecer el entendimiento y los lazos entre ambos pueblos, impulsar la larga amistad y la importante asociación entre los dos países, así profundizar su asociación estratégica integral, subrayó.



Afirmó que, Vietnam concede gran importancia al papel, el afecto y las valiosas contribuciones de la Familia Real tailandesa para el fortalecimiento de la amistad y la cooperación entre ambos países. Expresó su convicción de que la atención y el afecto del Rey y la Familia Real de Tailandia hacia Vietnam seguirán fortaleciendo la confianza, el entendimiento y los lazos entre ambos pueblos. Consideró que esta visita también brinda la oportunidad de evaluar las relaciones bilaterales y explorar nuevas vías de cooperación.



El presidente de la AN, Tran Thanh Man, y el Rey de Tailandia compartieron sus impresiones positivas sobre ambos países y sus pueblos, destacando sus numerosas similitudes históricas y socioculturales, así como las condiciones favorables para fortalecer los intercambios y compartir experiencias. Subrayaron la estrecha relación entre ambos pueblos, considerada un pilar fundamental para el desarrollo sostenible de los vínculos bilaterales.



Elogiaron el progreso de los lazos entre Vietnam y Tailandia, que han arrojado numerosos resultados positivos, especialmente desde el establecimiento de la Asociación Estratégica en 2013 y su elevación a una Asociación Estratégica Integral en 2025.



Subrayando la importancia de los intercambios pueblo a pueblo, ambas partes acordaron promover los intercambios entre localidades, jóvenes y asociaciones de amistad, así como ampliar la cooperación cultural, artística, deportiva y turística. Hicieron hincapié en la necesidad de incrementar las oportunidades de encuentros directos para que los jóvenes de ambos países puedan conocer mejor sus respectivos países, culturas e historia de relaciones, contribuyendo así a profundizar la amistad cultivada durante los últimos 50 años.



Además, dialogaron sobre el fortalecimiento de la cooperación en educación y los intercambios de estudiantes, profesores e investigadores. El dirigente anfitrión elogió los programas y proyectos educativos y de desarrollo comunitario apoyados por la Familia Real tailandesa en Vietnam, los cuales han dado resultados tangibles para la población y han contribuido a fortalecer los lazos entre ambas naciones.



Expresó su esperanza de que el Rey continúe apoyando la cooperación entre los órganos legislativos de ambos países. Propuso específicamente mantener el intercambio de delegaciones a todos los niveles, fortalecer los contactos entre los comités especializados y los grupos parlamentarios, e intercambiar experiencias en materia de legislación, supervisión y formulación de políticas, con el fin de crear un marco jurídico favorable, transparente y estable para la cooperación bilateral.



Asimismo, propuso que los órganos legislativos de ambos países fortalezcan su coordinación en los foros parlamentarios regionales e internacionales, especialmente en temas de interés común, para contribuir a la paz, la cooperación, el desarrollo sostenible y el fortalecimiento del papel de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).



El Rey de Tailandia elogió a ambos órganos legislativos por su papel en la creación de un marco jurídico y un entorno propicios para la cooperación bilateral. Expresó su convicción de que el fortalecimiento de los lazos entre estos dos órganos, localidades y organizaciones sociales permitirá a ambas partes atender mejor las necesidades específicas de las personas y las empresas, y promover una cooperación más sustancial./.

VNA