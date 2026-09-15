Vietnam concede importancia a la cooperación integral con Tailandia



Hanoi (VNA) – El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente, To Lam, mantuvo conversaciones con el Rey de Tailandia, Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua, tras la ceremonia oficial de bienvenida al monarca y a la Reina Suthida Bajrasudhabimalalakshana, celebrada hoy en Hanoi.



El secretario general y presidente To Lam dio la bienvenida al Rey, a la Reina y a la delegación de la Familia Real tailandesa con motivo de su visita de Estado a Vietnam. Destacó el significado histórico de esta visita, la primera de un monarca tailandés a Vietnam en los 50 años transcurridos desde el establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países en 1976, considerándola un hito crucial en la tradicional y excelente amistad entre Vietnam y Tailandia, especialmente tras la elevación de las relaciones bilaterales al nivel de Asociación Estratégica Integral en 2025.



El máximo dirigente vietnamita expresó su sincero agradecimiento al Rey y a la Reina por la respetuosa, atenta y cálida acogida que le brindaron a él, a su esposa y a la delegación vietnamita de alto nivel durante su visita oficial a Tailandia en mayo de 2026.



Felicitó al Reino de Tailandia por los destacados logros alcanzados bajo el sabio reinado del Rey en materia de estabilidad y desarrollo socioeconómico, que han permitido al país mantener su posición como una de las principales economías del Sudeste Asiático y como una potencia turística de primer nivel mundial.



Asimismo, valoró altamente el papel del Rey y de la Familia Real en el fortalecimiento de la unidad nacional, el mantenimiento de la estabilidad, el fomento del desarrollo comunitario y la mejora de la calidad de vida de la población.



Afirmó que Vietnam concede gran importancia a la buena vecindad y a la cooperación integral con Tailandia, y expresó su esperanza de que ambos países continúen trabajando juntos, apoyándose mutuamente en su desarrollo y contribuyendo a la paz, la estabilidad y el crecimiento de la región.



El Rey expresó su satisfacción por regresar a Vietnam y valoró altamente los avances del país en el desarrollo nacional y la mejora del nivel de vida de la población. Agradeció al Estado, al Gobierno y al pueblo de Vietnam la respetuosa y cálida acogida dispensada a él y a la Reina.



Señaló que la visita constituye una oportunidad para fortalecer las relaciones bilaterales y promover la cooperación en favor del desarrollo mutuo, y afirmó que él y la Familia Real tailandesa mantienen un firme compromiso con el fortalecimiento de los vínculos entre los dos países y sus pueblos, así como con la consolidación de la cooperación entre Vietnam y Tailandia en todos los ámbitos, en beneficio del desarrollo de ambos países.



El Rey subrayó que las excelentes relaciones entre Vietnam y Tailandia contribuirán significativamente a la paz, la estabilidad y el desarrollo compartido en la región.



Panorama de la cita (Foto: VNA)



Ambos dirigentes valoraron altamente los avances positivos registrados en las relaciones entre Vietnam y Tailandia durante los últimos 50 años, que han evolucionado desde la buena vecindad hasta la Asociación Estratégica en 2013 y la Asociación Estratégica Integral en 2025.



Acordaron seguir fortaleciendo la confianza política mediante el mantenimiento de visitas y contactos a todos los niveles, el aprovechamiento eficaz de los mecanismos de cooperación y la coordinación para implementar con éxito la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Tailandia.



Al recordar los cálidos sentimientos compartidos por los pueblos de ambos países, así como sus similitudes culturales y tradicionales, los dos dirigentes coincidieron en que los vínculos entre ambos pueblos constituyen una base fundamental para el desarrollo positivo y duradero de las relaciones Vietnam-Tailandia y una fuerza impulsora para el continuo fortalecimiento de la amistad entre los dos países.



Los dos dirigentes acordaron orientar la aplicación eficaz de la cooperación económica, comercial y de inversión; promover vigorosamente los intercambios entre los pueblos y la cooperación en materia de educación, cultura, turismo y conectividad del transporte; así como reforzar la cooperación a nivel local y crear vínculos sustanciales, con el fin de profundizar las relaciones bilaterales.



El secretario general y presidente To Lam valoró altamente las actividades y proyectos patrocinados por la Familia Real tailandesa en los ámbitos de la educación y el desarrollo comunitario en Vietnam, y afirmó que Vietnam continuará cooperando y facilitando la aplicación eficaz de estas iniciativas de gran significado.



Expresó su agradecimiento al Rey y a la Familia Real tailandesa por sus cálidos sentimientos hacia Vietnam, particularmente por la atención prestada a la comunidad vietnamita en Tailandia y sus esfuerzos por preservar los lugares históricos vinculados al Presidente Ho Chi Minh, símbolos de gran importancia para la historia, el intercambio cultural y la amistad entre los dos pueblos.



En cuanto a los asuntos regionales e internacionales, los dos dirigentes valoraron altamente la coordinación entre Vietnam y Tailandia en los foros multilaterales y en los mecanismos de cooperación regional y subregional, y acordaron continuar realizando contribuciones activas al fortalecimiento de la solidaridad, la unidad y el papel central de la ASEAN.



Expresaron su confianza en que la visita de Estado del Rey y la Reina de Tailandia a Vietnam contribuirá a fortalecer aún más la amistad y la confianza política entre los dos países, así como el entendimiento mutuo entre sus pueblos; generará un nuevo impulso para que la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Tailandia se desarrolle de manera cada vez más profunda, sustancial, eficaz y sostenible; y contribuirá a construir una relación de cooperación ejemplar entre Vietnam y Tailandia./.



