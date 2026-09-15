Agencia laosiana destaca misión histórica de VNA en desarrollo de Vietnam

Vientiane (VNA)- Con motivo del 81.º aniversario de la fundación de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) (15 de septiembre), el director general de la Agencia Laosiana de Noticias (KPL), Vannasin Simmavong, destacó la misión y el papel histórico de la VNA en la causa revolucionaria de Vietnam y propuso nuevas orientaciones para estrechar la cooperación entre ambas entidades en la nueva coyuntura.



El funcionario afirmó que, a lo largo de 81 años de construcción y desarrollo, la VNA no solo ha cumplido eficazmente su función como agencia nacional de noticias, proporcionando información oportuna y fiable a la sociedad, sino que también ha acompañado al país y al pueblo vietnamitas en las distintas etapas históricas de su Revolución.



Según el titular de KPL, generaciones de periodistas de la VNA superaron innumerables dificultades y estuvieron presentes en primera línea, tanto en los campos de batalla más encarnizados como en zonas especialmente complejas y peligrosas, para reflejar fielmente los acontecimientos y la realidad de cada época. Sus contribuciones no se limitan a las noticias y fotografías de cada jornada, sino que constituyen valiosos testimonios de la historia del pueblo vietnamita, plasmados en palabras e imágenes.



En el período de paz, construcción e integración internacional, la VNA sigue consolidando su posición como fuente de información fiable y precisa para los medios de comunicación nacionales e internacionales. La agencia contribuye asimismo a difundir eficazmente los lineamientos y políticas del Partido y las leyes del Estado, así como a promover la imagen del país y el pueblo vietnamitas ante la comunidad mundial.



En la era digital, la VNA impulsa activamente su transformación para convertirse en una agencia multimedia moderna, al tiempo que mantiene su papel como uno de los principales canales de información y fuente estratégica y fiable para el Partido y el Estado.



Al evaluar la cooperación entre KPL y la VNA, Vannasin Simmavong destacó la larga historia de colaboración y apoyo mutuo entre ambas agencias. Incluso durante los difíciles años de guerra, antes de la fundación de KPL en 1968, periodistas, editores y técnicos de la VNA ya apoyaban y compartían dificultades con sus colegas laosianos.



A lo largo de los años, la VNA ha brindado asistencia a KPL en numerosos ámbitos, desde la formación de recursos humanos y el perfeccionamiento profesional hasta el suministro de equipamiento técnico, la instalación de estudios para la producción de noticias en línea y el apoyo técnico para solucionar fallos de los sistemas.



Ante los nuevos cambios en la región y el mundo, el funcionario propuso que ambas agencias refuercen la cooperación en cinco ámbitos prioritarios: intensificar el intercambio de información oficial sobre los logros socioeconómicos y las políticas de los dos Partidos y Estados; coordinar la producción de contenidos sobre la tradición de solidaridad especial entre Vietnam y Laos; mejorar la calidad de la formación profesional y promover la aplicación de la inteligencia artificial, las tecnologías digitales y la comunicación multiplataforma; mantener y mejorar los mecanismos de reuniones, intercambio de delegaciones y aplicación efectiva del Acuerdo de Cooperación para el período 2026-2030; y reforzar el papel de ambas entidades en la difusión de información veraz para combatir y refutar noticias falsas y tergiversaciones.



Vannasin Simmavong expresó su confianza en que la KPL y la VNA continuarán coordinándose estrechamente y contribuyendo activamente a preservar, consolidar y desarrollar la gran amistad, la solidaridad especial, la cooperación integral y la cohesión estratégica entre los dos Partidos, Estados y pueblos, con resultados cada vez más sustanciales y eficaces./.

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