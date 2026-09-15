Canciller de Vietnam recibe al vicepresidente de Mastercard

Hanoi (VNA) – El miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, recibió hoy aquí a Jon M. Huntsman, vicepresidente y presidente de Crecimiento Estratégico de Mastercard (Estados Unidos), con motivo de su visita de trabajo en Vietnam.



Durante el encuentro, el ministro Le Hoai Trung afirmó que Vietnam concede gran importancia a las relaciones con Estados Unidos y valoró el desarrollo estable, positivo y cada vez más sustancial de los vínculos bilaterales, especialmente desde que ambos países establecieron el marco de la Asociación Estratégica Integral en 2023.



Destacó que Vietnam está transitando hacia un modelo de desarrollo basado en la autosuficiencia, la innovación, la sostenibilidad y la integración internacional, y afirmó que el país acoge con beneplácito y continuará facilitando las condiciones para que empresas y proyectos extranjeros, incluidas las empresas estadounidenses, inviertan, se desarrollen y cooperen a largo plazo en Vietnam.



Dio la bienvenida a la visita de Huntsman a Vietnam y reconoció y valoró altamente las contribuciones sustanciales de Mastercard al desarrollo socioeconómico y al proceso de transformación digital nacional de Vietnam, incluidos proyectos en materia de servicios públicos digitales, innovación y desarrollo de recursos humanos en tecnología. Asimismo, destacó que Mastercard ha ampliado su presencia en Vietnam, pasando de ser una red de pagos a convertirse en un socio tecnológico de confianza.



Afirmó que el Gobierno vietnamita considera siempre al sector de la economía con inversión extranjera y a las principales empresas tecnológicas estadounidenses como socios importantes en el proceso de transformación del modelo de crecimiento, el desarrollo de la infraestructura digital, la promoción de la inclusión financiera y la garantía de la seguridad de la información.



Huntsman valoró la visión, la determinación y las firmes orientaciones y políticas de Vietnam para impulsar el crecimiento, desarrollar la ciencia y la tecnología, fomentar la innovación y acelerar la transformación digital, haciendo del conocimiento y las tecnologías avanzadas motores de la construcción de la economía.



Asimismo, expresó su impresión ante los destacados logros alcanzados por Vietnam en su desarrollo en los últimos tiempos, considerando que estos resultados demuestran el creciente atractivo del país para la comunidad empresarial internacional y crean una importante base para que Vietnam se convierta en un centro de producción de alta tecnología, investigación, innovación y economía digital con una posición cada vez más relevante en la región.



Afirmó que Mastercard considera Vietnam un mercado cada vez más importante en Asia y reafirmó su compromiso de invertir a largo plazo, ampliar la cooperación estratégica con socios vietnamitas y apoyar al país en su proceso de transformación digital nacional.



También valoró altamente que Vietnam sea el país anfitrión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC 2027), considerando que APEC constituye siempre un importante foro para promover la cooperación en la región de Asia-Pacífico, y que acoger el Año APEC 2027 representa un hito importante en el proceso de desarrollo de Vietnam. En este sentido, Mastercard está dispuesta a coordinar estrechamente con Vietnam y presentar iniciativas concretas que contribuyan de manera sustancial al éxito del evento.



Señaló que la comunidad empresarial, el Congreso y el Gobierno de Estados Unidos valoran altamente las relaciones con Vietnam, especialmente las condiciones favorables que el país ofrece a las empresas estadounidenses, así como sus esfuerzos por equilibrar el comercio. Expresó su confianza en que las corporaciones y empresas internacionales, no solo las estadounidenses, continuarán acompañando a Vietnam en su proceso de desarrollo.



El ministro Le Hoai Trung agradeció la buena voluntad y los compromisos expresados por Huntsman, y manifestó su deseo de que Mastercard y la comunidad empresarial estadounidense desempeñen un papel activo y hagan oír su voz en apoyo del desarrollo eficaz, sostenible y mutuamente beneficioso de las relaciones comerciales y de inversión entre ambos países, en beneficio de las empresas y los pueblos de Vietnam y Estados Unidos./.

VNA