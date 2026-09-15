Día de la Gran Unidad Nacional se celebrará por primera vez entre vietnamitas en el extranjero

Hanoi (VNA)- El Día de la Gran Unidad Nacional se celebrará por primera vez entre la comunidad de vietnamitas en el extranjero, con Praga, capital de la República Checa, como sede de esta iniciativa, según una guía del Comité Permanente del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam (FPV).



La Guía N.º 12/HD-MTTW-BTT, emitida el 11 de septiembre, establece que la jornada busca promover las tradiciones del FPV, reafirmar el valor del gran bloque de unidad nacional y fortalecer los vínculos entre los compatriotas en el extranjero y la Patria.



Asimismo, busca fomentar el patriotismo y el orgullo nacional, elevar la conciencia sobre la preservación de la lengua vietnamita y la identidad cultural, y alentar a los coterráneos residentes en el exterior a contribuir al desarrollo del país.



La celebración se prevé organizar con motivo del aniversario del Día Tradicional del FPV (18 de noviembre), en combinación con las actividades por el Día de la Cultura Vietnamita (24 de noviembre).



El programa incluirá una parte ceremonial y otra festiva. La primera estará dedicada a repasar las tradiciones del FPV, destacar el significado de la jornada y presentar un panorama de la comunidad de vietnamitas en el país anfitrión. También contemplará el reconocimiento y homenaje a colectivos e individuos que hayan realizado aportes destacados a la construcción de la comunidad, la preservación de la identidad cultural nacional, la enseñanza y el aprendizaje del vietnamita, el apoyo a los compatriotas en el extranjero, la promoción de la imagen de Vietnam y las contribuciones a la Patria.



La parte festiva comprenderá actividades culturales, artísticas y de intercambio comunitario, como desfiles de Ao Dai (túnica tradicional vietnamita), presentaciones de música e instrumentos tradicionales, muestras de la cultura de distintas regiones de Vietnam, juegos populares y eventos destinados a jóvenes, estudiantes y nuevas generaciones de coterráneos en el extranjero.



También se promoverán programas destinados a conocer la historia y la cultura vietnamitas, intercambios en lengua vietnamita y actividades de reconocimiento a quienes participan en su enseñanza.



La jornada podrá complementarse con encuentros destinados a conectar a intelectuales, expertos, empresarios, jóvenes y estudiantes vietnamitas en el extranjero con organismos, localidades y empresas nacionales. En este marco, podrán presentarse oportunidades de empleo, iniciativas de innovación y productos vietnamitas, además de organizarse la actividad “Comida de la Gran Unidad”, junto con muestras de la gastronomía y productos típicos de distintas regiones del país.



De acuerdo con la guía, las asociaciones de vietnamitas en el extranjero asumirán el liderazgo o coordinarán la organización del evento, bajo la orientación y el apoyo de las representaciones diplomáticas de Vietnam. La celebración deberá desarrollarse de manera solemne, práctica, alegre y austera, respetando las leyes, usos y costumbres del país anfitrión y teniendo en cuenta la diversidad de la comunidad vietnamita en el exterior.



Se espera que la primera celebración del Día de la Gran Unidad Nacional en el extranjero, prevista en Praga, contribuya a fortalecer la cohesión de la comunidad vietnamita en la República Checa, promover su papel en la preservación de la identidad cultural y en el mantenimiento de los vínculos con la Patria, y reforzar los lazos de amistad entre Vietnam y el país europeo./.

VNA